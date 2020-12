Le directeur médical de la NFL a déclaré que toutes les procédures avaient été suivies avant le match des Ravens de Baltimore mardi soir lorsque le receveur Dez Bryant a été testé positif pour COVID-19[feminine ont été effectués correctement et de la même manière que pour chaque cas.

Bryant a eu un résultat de test non concluant après avoir été actif pour le match. Il a été retiré du terrain pendant les échauffements et testé à nouveau. La ligue et les Ravens ont ensuite effectué une recherche des contacts, mais n’ont trouvé aucun contact étroit qui aurait causé une interruption du jeu contre Dallas, ni le retrait d’autres joueurs ou du personnel de l’équipe.

J’ai pris la décision finale qu’il n’y avait pas de contacts étroits à haut risque dans l’affaire, il n’était donc pas nécessaire de renvoyer qui que ce soit d’autre, a déclaré mercredi le Dr Allen Sills.

Je dirais que c’était un examen très simple simplement parce qu’il y avait très peu de contacts identifiés par les données. Je pense que cela reflète le fait que ce club a été soumis à notre protocole intensif et a certainement fait un travail formidable en matière de conformité autour de ses installations avant le match …

«Il n’y avait donc que très peu de contacts à revoir, et avec la coopération du joueur impliqué, nous n’avons pas identifié d’autres contacts inquiétants.

Mais le même processus exact a été suivi dans ce cas comme nous le faisons dans tous les cas. Nous avons pris cette décision en utilisant le même groupe de personnes et le même processus, et le fait que nous ayons pu le faire assez rapidement ne reflète pas un manque de rigueur dans le processus. C’est simplement la quantité de données à trier qui nous a permis de le faire.

Baltimore, qui a remporté le match 34-17, n’a pas pu remplacer Bryant sur la liste.

C’était un grand défi. Le timing de cette chose, c’est une sorte d’accord fou, a déclaré l’entraîneur des Ravens, John Harbaugh. «Mais nous avions déjà rendu nos inactifs, puis nous avons été informés. … Nous avons dû attendre cela (retester). En attendant, la ligue nous a dit que nous ne serions pas autorisés à amener un autre joueur s’il était testé positif, mais s’il était testé positif, il ne serait pas autorisé à jouer.

«D’après ce que j’ai compris, ils ont fait toute la recherche des contacts; toutes les procédures ont été suivies pour tout autre joueur. Mais ensuite, ils sont revenus lorsque nous étions sur le terrain lors des échauffements d’avant-match et ont déclaré qu’il avait été testé positif. Donc, il ne serait pas autorisé à jouer, et c’est là que nous en étions. Donc, nous avons joué un homme court.

