«Toutes les preuves» indiquent que l’Iran a attaqué un drone qui a tué un citoyen britannique, selon le gouvernement britannique

Le gouvernement britannique a déclaré que « toutes les preuves » indiquent que l’Iran est responsable d’une attaque de drone contre un navire au Moyen-Orient qui a fait un citoyen britannique mort.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’il estimait que la frappe contre le pétrolier au large des côtes d’Oman était « délibérée, ciblée et une violation flagrante du droit international par l’Iran ».

Le ministre britannique des Infrastructures numériques, Matt Warman, a déclaré lundi que « toutes les preuves que nous voyons indiquent qu’il s’agissait d’une action iranienne ».

Le gouvernement iranien a nié toute responsabilité – mais le gouvernement britannique a averti Téhéran qu’il travaillait avec ses alliés « sur une réponse concertée à cette attaque inacceptable ».

Interrogé sur Sky News quelle pourrait être la réponse de représailles, M. Warman a déclaré: « Cela signifie travailler avec ces partenaires internationaux. Il est vrai qu’il s’agit d’une réponse multilatérale.

La grève contre le pétrolier MV Mercer Street jeudi soir a été la première attaque mortelle connue après des années d’attaques contre la navigation commerciale dans la région liées aux tensions avec l’Iran au sujet de son accord nucléaire en lambeaux.

La société britannique de sécurité maritime Ambrey a déclaré que l’attaque – qui a vu un trou percé à travers le pont du navire – a tué l’un de ses employés britanniques à bord. Un ressortissant roumain a également été tué, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a publié dimanche après-midi une déclaration condamnant « l’attaque illégale et cruelle commise contre un navire marchand au large des côtes d’Oman, qui a tué un ressortissant britannique et roumain ».

Le ministre a également déclaré qu’il était « très probable » que l’Iran ait mené une attaque délibérée de drones contre le pétrolier. M. Raab a ajouté : « L’Iran doit mettre fin à de telles attaques et les navires doivent être autorisés à naviguer librement conformément au droit international. »

M. Warman a déclaré à Sky News que le gouvernement britannique avait consulté des partenaires internationaux pour savoir qui était derrière l’attaque de véhicules aériens sans pilote (UAV).

« Toutes les preuves que nous voyons indiquent qu’il s’agissait d’une action iranienne, c’est je pense une chose importante à dire publiquement. Maintenant, le problème est de travailler avec ces partenaires internationaux pour voir quelles mesures peuvent être prises », a déclaré le ministre.

« C’est donc une situation très grave et dont nous aimerions voir la fin le plus rapidement possible, donc l’Iran doit vraiment faire mieux, je pense, sur cette situation. »

La position du Royaume-Uni a été soutenue par les États-Unis, le secrétaire d’État Antony Blinken déclarant qu’il était « confiant que l’Iran a mené cette attaque ».

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a accusé Téhéran d' »essayer de se soustraire à la responsabilité » de l’attaque – qualifiant son déni de « lâche ».

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré dimanche lors d’une conférence de presse hebdomadaire que le « régime sioniste [Israel] a créé l’insécurité, la terreur et la violence… Ces accusations sur l’implication de l’Iran sont condamnées par Téhéran ».

La secrétaire d’État aux Affaires étrangères du Parti travailliste, Lisa Nandy, a exhorté le gouvernement de Boris Johnson à « faire comprendre » au nouveau président iranien Ebrahim Raisi – un protégé du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei – que le meurtre d’un ressortissant britannique « entraînera des coûts ».

Le pétrolier MV Mercer Street est géré par Zodiac Maritime, basé à Londres, qui fait partie du groupe Zodiac du milliardaire israélien Eyal Ofer. Le navire était en route de la Tanzanie vers les Émirats arabes unis au moment de l’attaque.

Le porte-avions américain à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan et le destroyer lance-missiles USS Mitscher escortaient le MV Mercer Street alors qu’il se dirigeait vers un port sûr, a déclaré samedi la 5e flotte de la marine américaine basée au Moyen-Orient dans un communiqué.

Il a déclaré que les experts en explosifs de la marine pensaient qu’un drone avait attaqué le navire. L’attaque du drone a creusé un trou dans le haut du pont du pétrolier, où le capitaine et l’équipage commandent le navire, a déclaré un responsable américain.