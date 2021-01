Les entreprises de médias sociaux aux États-Unis agissent rapidement pour sévir contre Donald Trump et certaines de ses principales chaînes de droite à la suite de la violente manifestation au Capitole américain à Washington DC la semaine dernière au cours de laquelle cinq personnes ont été tuées. Avant l’incident, le président américain désormais sortant avait utilisé à plusieurs reprises Twitter, Facebook et d’autres plateformes pour affirmer que sa défaite aux élections du 3 novembre était due à une fraude électorale généralisée. Trump avait à plusieurs reprises exhorté ses partisans à venir à Washington et à marcher sur le Capitole pour protester contre les résultats des élections. Au lendemain de l’incident, des géants de la technologie comme Facebook, Google et bien d’autres ont supprimé son compte de leurs plates-formes respectives pour empêcher la propagation de publications incitant à la violence.

Voici un aperçu de toutes les entreprises qui ont supprimé Donald Trump et les pages pro-droite associées au président américain.

Facebook: Facebook a été parmi les premières entreprises de médias sociaux à supprimer le compte de Trump. Son directeur général Mark Zuckerberg a annoncé une interdiction indéfinie du président américain (le mandat se termine le 20 janvier) pour avoir violé ses conditions de service. « Nous étendons le blocage que nous avons placé sur ses comptes Facebook et Instagram indéfiniment et pendant au moins les deux prochaines semaines jusqu’à ce que la transition pacifique du pouvoir soit terminée », a-t-il déclaré.

Twitter: Le compte Twitter officiel de Donald Trump comptait plus de 88 millions d’abonnés avant l’interdiction. La société de médias sociaux affirme que c’est la première fois que la plate-forme interdit un chef d’État en exercice. Twitter affirme en outre que deux de ses tweets avant la manifestation ont violé sa politique contre la glorification de la violence. La société a ajouté que le tweet de Trump dans lequel il avait annoncé sa décision de ne pas assister à l’inauguration de Joe Biden était reçu par un certain nombre de ses partisans comme confirmation que l’élection de novembre n’était pas légitime.

Reddit: Reddit a supprimé le populaire subreddit pro-Donald Trump ‘r / donaldtrump’ de sa plate-forme. Avant l’interdiction, le groupe sous-Reddit comptait plus de 50 000 membres avec une image de Donald Trump déguisé en Oncle Sam avec la légende «POTUS vous veut à DC le 1/06/21». Notamment, la société en juin 2020 avait supprimé un autre sous-reddit « r / The_Donald » pour avoir violé ses conditions de service lors des manifestations de Black Live Matter aux États-Unis. Le groupe en ligne comptait plus de 790 000 membres. Dans un communiqué, Reddit a déclaré: « Nous avons également pris des mesures pour interdire la communauté r / donaldtrump compte tenu des violations répétées de la politique ces derniers jours concernant les violences au Capitole américain. »

Youtube: La populaire plate-forme de partage de vidéos a supprimé de nombreuses vidéos publiées par Trump sur sa chaîne qui diffusaient de la désinformation sur la fraude électorale. Il réprime également d’autres chaînes qui republient des vidéos trompeuses du président américain en exercice. « En raison des événements troublants survenus mercredi et étant donné que les résultats des élections ont été certifiés, toute chaîne publiant de nouvelles vidéos avec ces fausses allégations en violation de nos politiques recevra désormais un avertissement, une sanction qui restreint temporairement la mise en ligne ou en direct- streaming », a déclaré la plateforme dans un communiqué.

Snapchat, TikTok: Les deux plateformes suppriment les vidéos de Donald Trump qui violent leurs conditions de service et incitent à la violence. Les sociétés de médias sociaux abaissent également le classement des hashtags tels que «stormthecapitol» et «patriotparty». Notamment, Snapchat avait retiré le profil de Trump de la section Découvrir en juin 2020, à la suite de la manifestation Black Live Matter dans le pays.

Google, Apple, Amazon: Google, Apple et Amazon ont suspendu la plate-forme de médias sociaux, Parler, de leurs magasins d’applications et de leur service Web pour ne pas avoir empêché la propagation de publications incitant à la violence. La plateforme de micro-blogging inspirée de Twitter compte plusieurs partisans de droite et pro-Trump. Nous avons suspendu Parler de l’App Store jusqu’à ce qu’ils résolvent ces problèmes « , a déclaré Apple dans un communiqué. Cependant, le PDG de Parler, John Matze, a critiqué les trois sociétés technologiques en disant: » Il s’agissait d’une attaque coordonnée des géants de la technologie pour tuer la concurrence. sur la place du marché. «

Shopify: Non seulement les sites de médias sociaux, mais la société de commerce électronique Shopify a supprimé deux magasins en ligne affiliés à Trump qui vendent sa marchandise. Dans une déclaration au Financial Times, la société a déclaré: « Nous avons déterminé que les actions du président Donald J. Trump enfreignent notre politique d’utilisation acceptable, qui interdit la promotion ou le soutien d’organisations, de plateformes ou de personnes qui menacent ou tolèrent la violence pour faire avancer une cause. En conséquence, nous avons fermé les magasins affiliés au président Trump. «

D’autres plateformes comme Pinterest, Twitch, Stripe et Discord ont également suspendu des comptes affiliés à Donald Trump. À la suite de la violente manifestation à Washington, Trump a condamné l’attaque dans une vidéo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux, la qualifiant d ‘ »odieuse ». Cependant, les entreprises de médias sociaux craignent toujours que ses partisans continuent de diffuser des messages haineux, posant un risque supplémentaire à travers les États-Unis, avant l’investiture présidentielle de Joe Biden le 20 janvier.