Toutes les planètes du système solaire visibles dans le ciel nocturne en même temps mercredi

Chaque planète du système solaire sera visible simultanément dans le ciel nocturne mercredi, ce qui est considéré par les experts comme un événement astronomique rare. Vénus, Mercure, Saturne, Jupiter et Mars peuvent tous actuellement être vus dans cet ordre dans l’hémisphère nord à l’œil nu, en partant de l’horizon sud-ouest et en se déplaçant vers l’est. Uranus, située entre Mars et Jupiter, et Neptune, située entre Saturne et Jupiter, peuvent être vues avec des jumelles ou un télescope jusqu’à la fin de l’année. Les huit planètes n’apparaîtront qu’à 1,5 degré l’une de l’autre mercredi soir et atteindront la conjonction – leur point le plus proche – jeudi à 21h00 GMT. Les planètes peuvent être repérées bas à l’ouest, la vue la plus claire devant être environ 30 minutes après le coucher du soleil, Vénus disparaissant environ 40 minutes plus tard. Gianluca Masi, un astronome du projet de télescope virtuel en Italie, a déclaré à Newsweek : “Ces nuits, nous pouvons voir toutes les planètes de notre système solaire en un coup d’œil, peu après le coucher du soleil. Cela arrive de temps en temps, mais c’est toujours un spectacle spectaculaire. Mercure est la planète la plus difficile à voir sans grossissement, car elle se trouve dans une partie lumineuse du ciel. Cependant, il peut être repéré à proximité de la Vénus beaucoup plus brillante. Le reste des planètes s’aligne vers l’est, Jupiter apparaissant plus brillant que toutes les étoiles et haut dans le ciel du sud. Jupiter ne devrait pas être visible vers minuit. Cependant, Mars devrait être visible toute la nuit après son lever à l’est juste avant le coucher du soleil, et apparaîtra rouge et plus brillante que la plupart des étoiles. Saturne, la deuxième plus grande planète, sera d’une couleur dorée lorsqu’elle apparaîtra dans le sud-ouest après la tombée de la nuit. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Il se couchera vers 2000 GMT alors que la lune devrait apparaître comme un croissant entre Jupiter et Saturne.

La dernière fois que toutes les planètes ont été visibles simultanément dans le ciel, c’était en juin. Les cinq planètes visibles à l’œil nu étaient alignées dans le ciel dans le même ordre séquentiel qu’elles orbitent physiquement autour du soleil – Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne – un alignement qui ne s’était pas produit depuis 18 ans.

Un autre événement important pour les astronomes est la pluie de météores Quadrantids, qui devrait culminer vers le 3 janvier, et est connue pour produire des météores bleus se déplaçant à 40 km (25 miles) par seconde et occasionnellement des boules de feu brillantes.