Toutes les pistes qui se sont révélées être des déceptions dans l’affaire Natalee Holloway

Paul van der Sloot est décédé subitement d’une crise cardiaque en février 2010, laissant son fils à la dérive. Selon l’avocat de la famille Holloway, John Kelly, un Joran désespéré lui a envoyé un e-mail en mars, écrivant, comme Kelly l’a dit. Dateline, « ‘Je veux dire clair. Mon père est mort maintenant. Je n’ai rien à cacher. Je veux aider la famille de Natalee, mais à un prix, vous savez, pour un quart de million de dollars … Je vais vous dire ce qui est arrivé à Natalee, où elle est maintenant pour que tu puisses aider Beth à la ramener à la maison. ‘ »

Avec la permission de Beth, John Kelly a rencontré Joran à Aruba, promettant de commencer avec 25 000 $. Le jeune homme a dit qu’il savait où se trouvait le corps; John a demandé ce qui se passerait s’ils ne le payaient pas. Joran aurait répondu: « ‘Beth peut attendre encore cinq ans.' » La famille s’est alors tournée vers le FBI, qui a aidé à orchestrer un plan pour faire croire à Joran qu’il serait payé afin de le surprendre en train de commettre une fraude par fil, ce qui au moins être quelque chose pour le retenir.

John et Joran se sont de nouveau rencontrés, et cette fois, John lui a viré un total de 25 000 $. À son tour, Joran a conduit John à une maison près de l’Aruba Racquet Club, où il a affirmé qu’il avait caché les restes de Natalee dans ce qui était alors une fondation fraîchement coulée, avant que la maison ne soit construite. John dit sur Dateline que Joran a affirmé qu’il avait été sur la plage avec Natalee, il voulait y aller, elle a résisté, puis il s’est « mis en colère et l’a jetée. Il a fait le geste dans la voiture, en vidéo, me montrant comment il l’a jetée de la colère, parce qu’elle ne voulait pas partir à ce moment-là. Et selon lui, elle s’est cogné l’arrière de la tête, beaucoup de sang et elle était morte. «

John a dit qu’il était sceptique quant à l’histoire générale de Joran, à savoir qu’il a d’abord caché le corps de Natalee à la plage avec l’aide de son père, puis le lendemain, ils l’ont enterrée. Mais il espérait toujours qu’ils avaient secoué quelque chose de lâche.

« Quand je suis monté dans l’avion le 11 mai [2010], Je pensais que c’était une affaire conclue », a déclaré John.« Et il allait être arrêté à un moment donné. Qu’il parlerait à un moment donné, et que nous aurions une clôture à un moment donné. «

Mais la maison mentionnée par Joran n’avait pas été en construction en 2010, selon les autorités qui ont déclaré qu’elles ne trouvaient pas son histoire suffisamment crédible pour procéder à une arrestation. Il n’a même pas été arrêté pour fraude électronique.

John a dit que Joran est resté en contact avec lui jusqu’au 25 mai, affirmant qu’il se rendrait. Au lieu de cela, il s’est envolé pour le Pérou.