Un jour qu’elle n’oubliera jamais.

Scheana Shay a célébré sa fête de naissance le mercredi 3 mars avec une fête remplie de plaisir, d’amis, de famille et de beaucoup de ses anciens et actuels Règles Vanderpump co-stars.

La soirée intime dans la cour était sur le thème rose et blanc alors que la star enceinte de Bravo attend une petite fille avec son petit ami Brock Davies. Scheana était magnifique dans une mini-robe rose à manches longues et décontractée et des talons avec ses cheveux en queue de cheval haute.

La future maman a partagé de nombreuses photos du rassemblement, détaillant sa gamme de friandises, de sacs-cadeaux et d’invités heureux. En présence était ancien VPR étoiles Kristen Doute et enceinte Bretagne Cartwright, qui attend actuellement son premier enfant avec son mari Jax Taylor. Règles Vanderpump‘ Katie Maloney, Ariana Maddix, Charli Burnett et Raquel Leviss s’est également présentée pour soutenir Scheana alors qu’elle approche de sa date d’accouchement.

« Un jour magique dont j’ai toujours rêvé de nouveau », a écrit Scheana sur Instagram avec beaucoup de photos de fête. « Merci @teddiehartphotography d’avoir capturé tous les moments! »