Toutes les photos choquantes révélées dans l’acte d’accusation de Trump dans l’affaire des papiers de Mar-a-Lago

Un membre du personnel inculpé de Mar-a-Lago a envoyé par SMS des photos de documents top secrets éparpillés sur le sol d’une salle de stockage du club de Floride de Donald Trump, selon un acte d’accusation explosif dévoilé vendredi.

« J’ai ouvert la porte et j’ai trouvé ça », a envoyé Walt Nauta, « l’homme au sac » de M. Trump, à un membre du personnel inconnu de Trump en décembre 2021, accompagné de deux photos des dossiers classifiés étalés sur le sol.

Au moins un document portait la mention « Secret//Rel to USA, FVEY », ce qui signifie qu’il était uniquement destiné à être consulté par l’alliance de partage de renseignements Five Eyes du Royaume-Uni, de l’Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande.

La photo figurait parmi plusieurs contenues dans l’acte d’accusation de 49 pages contre M. Trump, qui exposait avec des détails étonnants l’enquête de 15 mois sur sa mauvaise gestion imprudente de documents top secrets après avoir quitté ses fonctions.

Une image montrait environ 30 boîtes de documents classifiés dans une salle de bain entassées au hasard autour des toilettes à côté d’un rideau de douche. Un lustre en argent peut être vu au-dessus des boîtes.

Une autre photo montrait des piles de documents classifiés sur la scène de la salle de bal Mar-a-Lago, où ils auraient été laissés pendant deux mois.

D’autres photos publiées par le ministère de la Justice montrent des boîtes de matériel top secret entassées dans des salles de stockage autour de la résidence de Floride.

Walt Nauta a envoyé à un membre du personnel de Mar-a-Lago une photo de documents secrets étalés sur le sol: « J’ai ouvert la porte et j’ai trouvé ceci » (Ministère de la Justice des États-Unis)

Des dizaines de boîtes ont été stockées sur une scène de la salle de bal Mar-a-Lago pendant des mois (Ministère de la Justice des États-Unis)

Des tours de boîtes contenant du matériel classifié dans une salle de bain sous un lustre (Ministère de la Justice des États-Unis)

Du matériel classifié a été laissé dans des salles de stockage non sécurisées, (Ministère de la Justice des États-Unis)

Après avoir quitté la Maison Blanche, le club privé de M. Trump à Palm Beach est devenu sa résidence principale.

Il est également devenu un « aimant » pour les espions étrangers, anciens responsables du renseignement averti.

En août 2022, une Ukrainienne se faisant passer pour un membre de la famille Rothschild a eu accès au club, selon des informations.

Inna Yashchyshyn s’est mêlée aux fonctions de Mar-a-Lago avec M. Trump et le sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham, selon un article du projet de rapport sur le crime organisé et la corruption (OCCRP).

(Ministère de la Justice des États-Unis)

Pendant la présidence de M. Trump, un espion chinois présumé a été arrêté et condamné à huit mois de prison après avoir été reconnu coupable d’intrusion et de mensonge aux agents des services secrets sur les raisons pour lesquelles elle se trouvait dans la propriété.

M. Trump a également accueilli Kanye West et le suprémaciste blanc connu Nick Fuentes au club.

L’ancien président a été inculpé de 37 chefs d’accusation de rétention délibérée d’informations sur la défense nationale, de complot en vue d’entraver la justice, de rétention d’un document ou d’un dossier, de la dissimulation par corruption d’un document ou d’un dossier, de la dissimulation d’un document dans une enquête fédérale, d’un stratagème de dissimulation et de fausses déclarations. et représentations.

L’avocat spécial Jack Smith prononce une allocution sur un acte d’accusation récemment non scellé contre l’ancien président Donald Trump (Getty Images)

L’acte d’accusation accuse M. Trump de détenir illégalement des matériaux sur les programmes nucléaires américains, de vulnérabilités potentielles des États-Unis et de leurs alliés à une attaque militaire et de plans de représailles possibles en réponse à une attaque étrangère.

M. Nauta, ancien officier de la marine et assistant de longue date de Trump, a également été inculpé de six crimes, après avoir prétendument retiré 64 boîtes de Mar-a-Lago à son domicile.

(Ministère de la Justice des États-Unis)

L’acte d’accusation non scellé détaille également une conversation que M. Trump a eue avec deux avocats en mai 2023, dans laquelle l’ancien président demande : « Ne serait-il pas mieux si nous leur disions simplement que nous n’avons rien ici ?

Dans ses premières remarques publiques, l’avocat spécial Jack Smith a déclaré qu’il souhaitait que tous les Américains lisent l’acte d’accusation dans son intégralité « pour comprendre l’étendue et la gravité des crimes reprochés ».

« Nous avons un ensemble de lois dans ce pays, et elles s’appliquent à tout le monde », a déclaré M. Smith lors d’une conférence de presse vendredi après-midi.

M. Trump, qui comparaîtra devant le tribunal de Miami mardi, risque jusqu’à 100 ans de prison s’il est reconnu coupable. Il a protesté avec colère de son innocence dans une série de publications sur Truth Social.