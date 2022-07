Toutes les petites entreprises du comté de Will ne survivent pas au COVID et à l’inflation. Ces 3 sont. – Section locale de Shaw

Note de l’éditeur : il s’agit de la deuxième de plusieurs histoires au cours des deux prochaines semaines qui exploreront l’inflation dans le comté de Will.

La pandémie a été rude pour les petites entreprises.

Même dès avril 2020, Tl’indice des petites entreprises de MetLife et de la Chambre de commerce des États-Unis a déclaré 43 % des petites entreprises interrogées ont estimé qu’il leur restait moins de 6 mois pour fermer définitivement – et 1 sur 10 a déclaré qu’il lui restait moins d’un mois.

À Joliet, des restaurants de longue date tels que Diamond’s et Truth sont désormais fermés pour de bon.

Aujourd’hui, les petites entreprises voient les effets de l’inflation – même si le COVID-19 persiste.

Dans un rapport spécial du 2 mars, L’indice des petites entreprises de MetLife et de la Chambre de commerce des États-Unis indique que 85 % des propriétaires de petites entreprises s’inquiètent de l’impact de l’inflation sur leur entreprise.

Mais trois petites entreprises surmontent les défis : Joliet Kreamers, un magasin de baskets au centre-ville de Joliet qui a ouvert ses portes pendant COVID-19 ; J.Joho Boutique à Plainfield (ouverte en 2019); et Audiphil’s Records au centre-ville de Joliet (ouvert en 2018).

Aucun n’a demandé de prêt dans le cadre du programme de protection des paiements. Tyrell Hundley, copropriétaire de Joliet Kreamers, a déclaré qu’il ne croyait pas qu’il serait admissible, alors il “travaille juste sur le capital et essaie de le maintenir”. Joliet Kreamers est sa seule source de revenus, a-t-il déclaré.

Jennifer Joho, propriétaire de J.Joho Boutique, a déclaré qu’elle avait fermé son emplacement physique pendant COVID-10. Tout comme Audiophil’s, a déclaré Tiffany Johnson, copropriétaire.

Pourtant, tous les trois ont crédité leurs clients de la raison pour laquelle ils sont ouverts aux affaires aujourd’hui.

Joliet Kreamers, 173 N. Chicago St.

Hundley et son ami de longue date John Pizano ont ouvert Joliet Kreamers en août 2021 dans l’espace où la grand-mère de Hundley exploitait autrefois un salon de beauté.

Hundley, un ancien Marine, a déclaré qu’il avait rêvé pendant son service qu’il ouvrirait un magasin de baskets à sa sortie. Cela s’est passé pendant la pandémie.

“Au début, c’était difficile”, a déclaré Hundley. “J’avais l’impression que beaucoup de gens n’étaient pas à l’aise de s’arrêter dans un magasin.”

Mais Hundley pense que les gens étaient prêts pour quelque chose de nouveau, comme un lieu où les gens pourraient acheter, échanger ou vendre des baskets.

“Si c’était comme d’autres magasins qui existaient déjà, je ne pense pas que trop de gens penseraient à le vérifier”, a déclaré Hundley. “C’est le premier magasin de baskets de Joliet, donc beaucoup de gens sont venus voir de quoi il s’agissait.”

Hundley a déclaré qu’il s’appuyait sur les médias sociaux pour commercialiser.

“Nous avons une énorme présence sur Instagram, ce qui nous a aidés”, a déclaré Hundley.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement n’ont pas affecté les affaires, à l’exception du retard de la sortie de certaines baskets, a-t-il déclaré.

Hundley a déclaré que Joliet Kreamers a récemment remporté le prix de la “Nouvelle entreprise de l’année” de l’Association des entreprises afro-américaines à Joliet et accueillera ce que Hundley considère comme la première convention de baskets de Joliet le 7 août.

La convention aura lieu entre midi et 18 h à la maison de campagne de la Joliet Central High School. Hundley a déclaré qu’il attendait 1 500 participants et plus de 100 vendeurs de baskets de partout aux États-Unis apportant 10 000 paires de baskets – y compris des chaussures rares et spécialisées que les gens ne reverront peut-être jamais – toutes à vendre, a déclaré Hundley.

“Je tiens vraiment à amener les gens à Joliet au lieu de les emmener”, a déclaré Hundley.

Pour information, visitez jolietkreamers.com.

J. Joho Boutique, 24103 Lockport St Suite 101, Plainfield

Joho, qui est également coiffeuse, a ouvert J.Joho Boutique en 2019 en mémoire de sa mère, Janet Palmisano de Plainfield.

Jennifer Joho se tient dans sa boutique du centre-ville de Plainfield. Vendredi 15 juillet 2022 à Plainfield. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Mais en 2020, Joho a fermé son premier magasin de 1 700 pieds à Plainfield, a ramené sa marchandise à la maison et a pris des commandes en ligne, permettant aux clients de récupérer leur marchandise à sa porte ou de la livrer elle-même.

Ensuite, l’un de ses fabricants a proposé de fournir des masques en tissu et Joho les a également vendus. Mais Joho a également eu des problèmes de chaîne d’approvisionnement avec le tissu dont elle a besoin pour les jeans qu’elle conçoit.

Pourtant, Joho a rouvert ses portes en février 2021 dans un nouvel emplacement à Plainfield – ce qui a attiré une bonne quantité de “nouveaux clients incroyables”, a-t-elle déclaré.

Puis vint l’inflation.

“Juste au moment où je pense que nous sommes au point où nous serions – devrais-je dire – prospères, quelque chose d’autre frappe”, a déclaré Joho. « Nous le prenons au jour le jour. Nous ne savons jamais à quoi ressembleront les ventes.

Joho est maintenant aux prises avec le délicat équilibre consistant à maintenir des prix abordables afin que les clients, qui paient plus pour l’essence et la nourriture, puissent toujours faire leurs achats dans son magasin – même si elle paie suffisamment d’argent aux employés pour qu’ils n’aient pas à venir travailler, dit-elle.

Elle s’est associée à d’autres petites entreprises de Plainfield pour des événements spéciaux. Vendredi, J.Joho Boutique et Soul Flo Yoga organisent un événement Ladies Night Out. Samedi, J.Joho Boutique fait équipe avec Front Street Cantina pour Noël en juillet.

Les détails des deux événements sont sur le Page du groupe Facebook de J.Joho Boutique Inc..

Joho se concentre principalement sur l’offre d’une bonne expérience client et espère que des clients satisfaits amèneront plus de clients dans la boutique. Et elle est toujours reconnaissante lorsque les gens choisissent de magasiner dans son magasin plutôt qu’ailleurs.

« Nous sommes fatigués ; c’est une lutte – et je suis optimiste », a déclaré Joho.

Pour information, visitez jjohoboutique.com.

Disques d’audiophiles, 17, rue Van Buren Est

Les collectionneurs de vinyle Phil et Tiffany Johnson ont ouvert Audiophil’s Records à l’été 2018 avec plus de 3 000 78, 45 et 33 dans une grande variété de genres.

Tiffany Johnson, qui possède Audiophil’s Records avec son mari Phil, se tient dans sa boutique du centre-ville de Joliet. Vendredi 15 juillet 2022 à Joliet. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Pendant la fermeture, Tiffany, qui fait du travail de bureau pour une église, et Phil, un plombier, ont utilisé le temps pour rattraper des projets autour de la maison.

“Son travail ne s’est jamais arrêté, alors nous savions que tout irait bien”, a déclaré Tiffany. « Mais nous ne savions pas combien de temps le magasin allait être fermé. Nous ne savions pas ce qui allait se passer. »

Tiffany a déclaré que les clients offraient une quantité écrasante de suggestions : pouvez-vous publier une liste d’enregistrements ? Pouvez-vous faire un panier mystère avec des cartes-cadeaux? Peut-on commander en ligne ?

Les clients voulaient s’assurer qu’Audiophil’s serait “toujours de l’autre côté” de la pandémie, a-t-elle déclaré.

Audiophil’s n’a toujours pas de système pour mettre en œuvre les ventes en ligne, bien qu’il ait ajouté la livraison en bordure de rue “lorsque les choses se sont relâchées”, a déclaré Tiffany. Les gens devraient parcourir et repartir avec quelque chose “qu’ils ne savaient pas qu’ils voulaient” ou trouver un nouveau style de musique à apprécier, a déclaré Tiffany.

Tiffany ne dirait pas que la pandémie était bonne pour les affaires parce que la pandémie “n’était bonne pour aucun d’entre nous”. Mais tout en restant à la maison, les gens avaient encore besoin de se récréer et de se détendre.

“Les gens n’avaient d’autre choix que de rester à la maison et d’écouter des disques”, a déclaré Tiffany. “La musique est quelque chose de spécial pour les gens et elle a une telle importance pour eux qu’ils en ont besoin. Et même quand les choses vont mal, il y a une touche d’espoir.

Mais avec l’inflation, Tiffany comprend que les clients feront des choix difficiles sur leurs dollars en baisse.

“Si c’est un choix entre l’épicerie ou les disques, je sais ce que je vais transmettre cette semaine”, a déclaré Tiffany.

Pourtant, Tiffany ne considère pas ses expériences comme une approche unique de la survie, car « chaque entreprise est différente ».

Mais Tiffany a dit ceci.

“C’est incroyable de voir comment les gens soutiendront ce qu’ils veulent voir continuer”, a déclaré Tiffany.

Pour information, visitez audiophilsrecords.com.