CHER DR. GARDON : Je suis un homme de 74 ans. Je fais de l’exercice au gymnase depuis plus de 35 ans. Je prends 10 mg de simvastatine une fois par jour pour un taux de cholestérol élevé. Je prends également du métoprolol (50 mg le matin et 25 mg le soir) pour traiter l’hypertension artérielle et mon rythme cardiaque irrégulier.

Récemment, j’ai ressenti des picotements au genou gauche lorsque je m’accroupis. Après une IRM, mon orthopédiste m’a informé que mon ligament croisé antérieur (LCA) était complètement déchiré. J’étais choqué. Lorsqu’il m’a dit qu’il ne procéderait pas à une intervention chirurgicale à moins que mon genou ne fléchisse (ce qui n’est pas le cas), j’ai été tellement choqué que je ne lui ai pas posé la question évidente de savoir pourquoi. Pouvez-vous fournir plus d’informations sur les raisons pour lesquelles la chirurgie ne serait pas recommandée dans cette situation ? –TM

RÉPONSE : Toutes les personnes souffrant d’une déchirure du LCA ne nécessitent pas une intervention chirurgicale. Comme l’a dit votre chirurgien, un genou instable est l’une des raisons pour lesquelles vous devez procéder à une intervention chirurgicale, et la sensation que le genou cède en montant les escaliers est un symptôme courant. Cependant, certains chirurgiens recommanderont la chirurgie aux patients qui font de l’exercice (professionnel ou récréatif) d’une manière qui provoque un stress élevé sur le genou, comme des sauts, des pivotements et des accélérations rapides.

La chirurgie comporte toujours des risques. L’infection et la formation de caillots sanguins font partie des risques les plus courants, mais un échec de la greffe du LCA, une arthrite post-chirurgicale et des cicatrices sont également possibles. Cependant, votre fréquence cardiaque irrégulière et vos problèmes de cholestérol ne sont pas des raisons pour éviter une intervention chirurgicale.

J’oriente préférentiellement mes patients vers des chirurgiens réticents à opérer sauf indication claire. Parfois, une personne à qui il est recommandé de reporter une intervention chirurgicale développera des problèmes plus tard ; si cela se produit, la décision concernant la chirurgie peut alors être reconsidérée.

CHER DR. GARDON : Un de mes amis a des « fuites intestinales » et, par conséquent, un régime alimentaire extrêmement limité. Elle affirme que chaque fois qu’un aliment ne lui convient pas, elle doit aller aux toilettes dans les 15 minutes suivant la consommation de cet aliment. Un aliment peut-il traverser tout le tube digestif en 15 minutes ? –KS

RÉPONSE : Non, dans des conditions normales, le temps nécessaire à la nourriture pour traverser tout l’intestin est compris entre 10 et 73 heures. Cela peut être un peu plus rapide dans des conditions extrêmes telles qu’un saignement important à l’estomac. Mais ce que remarque votre amie ne signifie peut-être pas que la nourriture l’a traversée si rapidement ; il s’agit plutôt d’une condition appelée réflexe gastrocolique.

Il s’agit d’une réponse physiologique à la nourriture dans l’estomac qui rend le côlon plus actif. Ce réflexe est particulièrement fort chez les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable. Le terme « intestin qui fuit » est souvent utilisé par les profanes, mais il n’existe aucune preuve solide que l’intestin soit particulièrement perméable chez les personnes qui remarquent ces symptômes.

Les aliments gras, les repas copieux et autres aliments peuvent stimuler un réflexe gastrocolique particulièrement fort, qui peut provoquer des crampes, des selles molles et même des douleurs. Il existe de nombreux types de traitements, et je m’inquiète pour les personnes ayant un régime alimentaire aussi limité, car cela peut parfois entraîner un manque de nutriments.

* * *

