Toutes les personnes avec qui elle est sortie au fil du temps – Hollywood Life

Janelle Monae est une chanteuse et actrice connue pour sa chanson “I Like That”, ainsi que dans le film à succès, Chiffres cachés.

La starlette non binaire (qui utilise les pronoms elle/elle et ils/eux) est actuellement célibataire.

La rumeur disait qu’ils sortaient ensemble Credode Tessa Thompson les années précédentes.

Janelle taquine un nouveau single intitulé “Float” sur les réseaux sociaux depuis décembre 2022.

L’interprète de “Don’t Judge Me” Janelle Monae, 37 ans, est une icône pansexuelle, hitmaker et actrice. La beauté est sortie pansexuelle en 2018, et plus tard, ils ont révélé qu’ils n’étaient pas binaires en avril 2022, selon The Temps de Los Angeles. Janelle est connue pour avoir créé des succès retentissants, notamment “I Like That”, “Pynk”, et plus encore. Outre la musique, l’artiste aux multiples talents de 37 ans est également connue pour avoir joué dans des films incroyables comme Chiffres cachés et Avant-guerre.

En avril 2018, Janelle a parlé de sa sexualité dans une interview avec Pierre roulante. “Étant une femme noire queer en Amérique, quelqu’un qui a eu des relations avec des hommes et des femmes – je me considère comme une mère libre-a ** ******”, ont-ils déclaré à l’époque. “J’ai lu sur la pansexualité et je me suis dit:” Oh, ce sont des choses auxquelles je m’identifie aussi. Je suis ouvert à en savoir plus sur qui je suis. Lorsque Janelle ne prépare pas de morceaux en studio ou n’étonne pas sur le plateau, elle est souvent aperçue à des rendez-vous avec des gens plutôt cool. Vous trouverez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur leur vie amoureuse !

Janelle et Tessa Thompson

L’une des rumeurs de relations les plus connues de Janelle est avec Hommes en noir 4 Star Tessa Thompson39. Les deux premiers ont suscité des spéculations amoureuses après que Tessa ait joué dans le clip de Janelle “Make Me Feel” en 2018. Dans la vidéo emblématique, Janelle et l’homme de 39 ans avaient une chimie majeure à l’écran et les fans ont rapidement commencé à penser que ils étaient romantiquement impliqués.

Malgré la chimie évidente du duo dans le clip vidéo, Tessa a ensuite expliqué s’ils sortaient ensemble ou non lors d’une interview en juin 2018 avec Net à porter. “C’est délicat, parce que Janelle et moi sommes juste des gens très privés et nous essayons tous les deux de trouver comment concilier vouloir avoir cette intimité et cet espace, et vouloir également utiliser votre plate-forme et votre influence”, a-t-elle déclaré à l’époque. Bien qu’elle n’ait pas explicitement confirmé qu’il s’agissait d’un objet, Tessa a déclaré son amour pour Janelle. “Nous nous aimons profondément. Nous sommes si proches, nous vibrons sur la même fréquence”, a-t-elle noté, avant d’ajouter : “Si les gens veulent spéculer sur ce que nous sommes, ce n’est pas grave. Cela ne me dérange pas.

Leur romance avec Nate Wonder

Mis à part les étincelles de Janelle avec Tessa, le Ordinateur sale le chanteur était auparavant lié au musicien Nate Wonder. Non seulement la rumeur disait qu’ils sortaient ensemble, mais le couple est également de fréquents collaborateurs musicaux. En avril 2021, Page 6 a rapporté que les musiciens avaient été aperçus ensemble sur un bateau à Cabo. Pendant la sortie, Janelle a porté un maillot de bain noir une pièce, des lunettes de soleil noires et un foulard. Malgré les câlins publics, Janelle et Nate n’ont jamais confirmé publiquement leur romance.

Janelle et Lewis Hamilton

Une autre romance sous la ceinture de Janelle était celle avec un pilote de voiture de course britannique Lewis Hamilton38. Le pilote professionnel et Janelle étaient liés l’un à l’autre en 2015 après avoir fait la une des journaux pour avoir été rejeté lors d’un défilé de mode à Paris, par TMZ. Lewis et son personnage principal de l’époque avaient tenté d’entrer dans le spectacle de Stella McCartney, mais ils n’ont pas été autorisés à l’intérieur car ils étaient arrivés en retard. Plus tard, en octobre 2015, Janelle a retweeté un instantané d’elle-même avec Lewis aux côtés du mannequin Maison d’eau Suki31.

