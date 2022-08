Toutes les performances des MTV Video Music Awards 2022

Certaines de vos célébrités préférées, dont Lizzo, Jack Harlow, Nicki Minaj et Bad Bunny, ont secoué les VMA et vous devez voir les performances.

Hier soir, MTV a organisé les Video Music Awards 2022 en direct du Prudential Center de Newark, New Jersey. Mis à part les trophées brillants des hommes de la lune, nous savons tous que le plus gros tirage chaque année est les performances.

Vous pouvez voir certaines des performances les plus dopantes de la nuit ci-dessous!

Anita

Mauvais lapin– Bad Bunny a secoué le Yankee Stadium avec sa coupe Un Verano Sin Ti “Titi Me Preguntó”. Il a également été nommé Artiste de l’année dès qu’il a fini de jouer.

Eminem et Snoop Dogg– Oncle Snoop et Eminem nous ont donné la performance Metaverse dont nous ne savions pas avoir besoin. Ils ont même travaillé dans leurs Bored Ape NFT pour la performance.

Flo Milli– The pride of Alabama a interprété deux titres de son nouvel album You Still Here, Ho?

Jack Harlow avec Fergie– Avouons-le, nous n’échappons pas à cette collaboration de sitôt et Jack interprétera probablement “First Class” aux Grammy’s l’année prochaine comme un bon départ pour le disque.

Latte est venue avec une approche motivationnelle pour sa performance de “It’s Giving”.

JID

Lizzo

Santana coquine

Nicki Minaj– Avec Nicki recevant la plus haute distinction de la soirée, il était normal qu’elle parcoure les tubes pour le public de VMA.