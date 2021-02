BERLIN (AP) – Les procureurs, les accusés et les codemandeurs ont déclaré qu’ils feraient appel des verdicts rendus sur le meurtre en 2019 d’un homme politique qui a provoqué l’indignation en Allemagne et une attaque contre un demandeur d’asile trois ans plus tôt, ont déclaré jeudi des responsables du tribunal. .

Stephan Ernst, un Allemand de 47 ans avec une longue histoire d’opinions néonazies, a été reconnu coupable le mois dernier du meurtre de Walter Luebcke, un politicien régional et membre du parti de la chancelière Angela Merkel qui avait préconisé d’aider les réfugiés.

Ernst a été condamné à la prison à vie sans avoir droit à la libération après 15 ans, en raison de la gravité de ses crimes. Mais il a été acquitté des accusations distinctes d’avoir poignardé et blessé gravement un réfugié irakien en 2016, le tribunal invoquant un manque de «preuves durables».

L’Irakien, identifié uniquement comme Ahmed I. en raison des règles de confidentialité, était un co-plaignant dans l’affaire et souhaite que la plus haute cour d’Allemagne reconsidère l’acquittement.

La famille de Luebcke, quant à elle, fait appel de la décision du tribunal de Francfort d’acquitter un complice présumé qui, selon les procureurs, était avec Ernst sur les lieux du crime. Les avocats de Markus H. ont fait valoir qu’il n’était pas impliqué dans la fusillade et que le tribunal l’a seulement reconnu coupable de la moindre accusation de violation des armes, le condamnant à 18 mois de probation.

Les procureurs fédéraux et les deux accusés ont également fait appel des verdicts, a déclaré Gundula Fehns-Boeer, porte-parole du tribunal régional de Francfort.

Les appels seront probablement examinés par la plus haute cour d’Allemagne plus tard cette année.