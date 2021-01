Le trio Samsung Galaxy S21 sera disponible en 11 couleurs, même si certaines ne seront peut-être pas disponibles le jour du lancement (plus tard cette semaine). Ou peut-être qu’ils seront tous disponibles le jour du lancement, leurs rendus officiels le sont certainement.

Le leakster Roland Quandt a trouvé un trésor d’images qui montrent une grande variété de combinaisons de couleurs. Et il semble que chacun des trois modèles obtiendra ses propres couleurs uniques (la plupart sont des combos bicolores) avec seulement quelques répétitions.







Options de couleur du Samsung Galaxy S21 Ultra

Le Samsung Galaxy S21 Ultra n’obtient que des couleurs tamisées. C’est normal pour le parcours, le S20 Ultra lancé en noir et gris, le blanc était une édition spéciale qui est venue plus tard. Au moins, le nouvel Ultra obtient plus de couleurs dans sa palette, même si elles sont assez discrètes.







Couleurs Galaxy S21 + et Galaxy S20

En revanche, le Galaxy S21 + obtient un combo de couleurs or et rouge audacieux ainsi que des combinaisons moins accrocheuses. Il semble que le Galaxy S21 vanille aura le moins d’options, bien que ce soit le seul avec un travail de peinture blanche disponible.

Hier, deux chargeurs sans fil Samsung ont fui. Voici un peu plus de détails et plus d’images, montrant les chargeurs en blanc. Le Pad Duo (EP-P4300) peut charger simultanément un téléphone (à 9W) et une smartwatch (à 3,5W). Le chargeur unique (EP-P1300) produit également 9 W pour les téléphones et peut également charger des appareils Apple à 7 W.











Samsung Wireless Charger Pad Duo (EP-P4300)











Chargeur sans fil Samsung (EP-P1300)

Vous pouvez consulter notre tour d’horizon pour plus de détails sur ce à quoi vous attendre du lancement du Galaxy S21. Will couvre également le sujet dans cette vidéo.

