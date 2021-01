Alors que le jour de la République approche dans une semaine, il y a beaucoup de ventes et d’offres en cours autour du 72e jour de la République. Xiaomi India a également rejoint la partie avec sa vente du jour de la République qui bénéficiera d’énormes réductions sur une gamme de produits, notamment les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs intelligents, les purificateurs d’air, les accessoires, etc. La vente du jour Mi India Republic débutera le mercredi 20 janvier et se poursuivra jusqu’au 24 janvier.

Lors de la vente du jour Mi India Republic, les acheteurs bénéficieront de tarifs réduits sur un certain nombre de produits, ainsi que d’une réduction supplémentaire de 10% pour les titulaires de la carte bancaire Axis. Les smartphones bénéficieront de 8 000 roupies de réduction, les téléviseurs recevront jusqu’à 6 000 roupies, les ordinateurs portables jusqu’à 10 000 roupies et les autres produits bénéficieront de remises allant jusqu’à 7 000 roupies. Parmi les smartphones, les séries Mi 10, Redmi 9, Redmi Note 9 et plus bénéficieront de réductions, tandis que les trois ordinateurs portables de la série Mi NoteBook de Xiaomi seront également mis en vente à des tarifs réduits. Parmi les accessoires, la tondeuse à barbe de Xiaomi, la batterie externe, Mi Band 5, Mi Band 4, Mi Box 4K, Redmi Smart Band, Mi Water Purifier, Mi Air Purifier, Mi True Wireless Earphones 2C, Mi Watch Revolve, et plus bénéficieront de rabais importants lors de la vente.

Parmi les smartphones, le Mi 10T sera vendu au prix de Rs 32 999, une remise de 7 000 Rs par rapport à son prix de 39 999 Rs. Le Mi 10i sera vendu au prix de Rs 20 999, contre son prix de Rs 24 999. De plus, le Mi 10T Pro sera vendu au prix de Rs 39 999 contre son prix de 47 999 Rs. De plus, le Redmi 9 Power a été mis en vente au prix de 10999 Rs par rapport à son prix d’origine de 13999 Rs, le Redmi Note 9 Pro sera vendu au prix de 12999 Rs, le Redmi Note 9 Pro Max sera vendu à Rs 14.999. une remise de 4 000 Rs par rapport à son prix de 18 999 Rs. En dehors de cela, les Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi 9i et Redmi 9 Prime seront mis en vente à des tarifs réduits.

Le Mi NoteBook Horizon sera vendu pour Rs 51,999 lors de la Mi Republic Day Sale, le Mi NoteBook 14 sera vendu à Rs 40,999, contre son prix de Rs 49,999, et le Mi NoteBook e-Learning Edition sera vendu pour Rs 34,999, par rapport à son prix initial de Rs 34 999.

Les téléviseurs Mi seront également vendus à des remises allant jusqu’à Rs 6 000. Le Mi TV QLED 4K sera vendu au prix de Rs 54 999, le Mi LED TV 4A Pro 43 pouces sera vendu à Rs 23 999, contre son prix de Rs 25 999. En outre, le MI TV 4A 32 pouces Horizon Edition a été au prix de Rs 14 999 lors de la Mi Republic Day Sale. De plus, le Mi TV 4X bénéficiera également d’une réduction lors de la vente du jour de la République Mi.