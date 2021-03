La vente Apple Days apportera une foule d’offres et d’offres sur les dernières séries iPhone 12, iPhone 11 et autres produits Apple. Lors de la vente, l’Apple iPhone 12 Mini sera mis en vente à un tarif réduit de 67 100 Rs, soit une remise de 2 800 Rs par rapport à son prix de 69 900 Rs. L’iPhone 12 mini avec 128 Go de stockage interne se vend à 71900 ₹. La variante iPhone 12 64 Go, en revanche, se vend à 79 399 ₹. En dehors de cela, les clients peuvent bénéficier d’une remise supplémentaire de 6 000 Rs sur les cartes de crédit HDFC Bank. L’iPhone 11 Pro sera disponible au prix de Rs 79 900, contre son prix d’autocollant Rs 99 900.

Amazon India a annoncé la dernière itération de la vente Apple Days, où les acheteurs pourront bénéficier de remises intéressantes sur la série Apple iPhone 12, l’iPad Mini, les ordinateurs portables MacBook Pro, etc. La vente Apple Days a commencé le vendredi 12 mars et se poursuivra jusqu’au 17 mars, a annoncé Amazon India. Lors de la vente Apple Days, les utilisateurs de cartes bancaires HDFC pourront bénéficier d’une réduction allant jusqu’à Rs 8 000 sur l’iPhone 12 Mini, et plus encore.

