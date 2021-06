Toutes les offres les plus incroyables sur les ordinateurs portables à acheter maintenant

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Le Prime Day 2021 bat son plein et les détaillants abandonnent quelques bonnes affaires d’été sur les ordinateurs portables. Que vous cherchiez à marquer sur un ordinateur portable de jeu costaud ou que vous recherchiez l’ordinateur portable de voyage parfait, nous avons ce qu’il vous faut.

À l’heure actuelle, par exemple, l’Apple MacBook Pro 2020 est à la vente la plus importante que nous ayons vue depuis son lancement. L’incroyable processeur M1 d’Apple donne au MacBook Pro une autonomie de 14 heures et est l’un des processeurs mobiles les plus performants. Cette bête écrase les ordinateurs portables qui sont normalement des centaines de dollars plus chers que le MacBook Pro M1. Habituellement, à partir de 1 299 $, vous pouvez l’obtenir pour seulement 1 099,99 $ (soit près de 200 $ de réduction) jusqu’à ce qu’il soit épuisé.

Les meilleures offres d’ordinateurs portables à acheter pendant le Prime Day 2021

Lenovo Chromebook Flex 5 pour 309,99 $ (économisez 120 $): Avec un processeur Intel Core i3 de 10e génération, le Chromebook Flex 5 brillera à travers tout ce que vous lui lancerez. Il s'agit d'un excellent Chromebook au prix fort, alors profitez de cette offre incroyable avant qu'elle ne disparaisse.

Asus Chromebook Flip C433 pour 389,99 $ (économisez 90 $): Si vous avez un budget limité mais que vous voulez un 2-en-1 cool avec des performances solides, le Chromebook Flip C433 d'Asus est un excellent choix.

Asus Zenbook 14 avec AMD Ryzen 5 pour 569,99 $ (économisez 150 $): Ne vous laissez pas tromper par le prix : cet ordinateur portable milieu de gamme est puissant. Il se compare à des ordinateurs portables deux fois plus chers et pèse moins de trois livres.

Microsoft Surface Laptop Go pour 599,99 $ (économisez 100 $): Le Microsoft Surface Laptop Go a le corps en aluminium de qualité supérieure du Surface Laptop ordinaire, mais ses composants internes sont dépouillés pour ceux qui ont juste besoin de quelque chose pour taper et lire des vidéos.

Ordinateur portable Acer Swift 3 pour 699,99 $ (économisez 150 $): Ce Swift 3 est le joli ordinateur portable rose pour les personnes qui ont besoin d'un puissant processeur AMD Ryzen 7 et de 16 Go de RAM.

Ordinateur portable de jeu Dell G5 Ryzen Edition pour 849,99 $ (économisez 200 $) : Ce bijou à prix abordable est livré avec un processeur AMD Ryzen 7 et une carte graphique AMD Radeon 5600M d'entrée de gamme.

Apple Macbook Air 2020 avec puce Apple M1 pour 949 $ (économisez 50 $): Si vous souhaitez économiser quelques dollars sur le MacBook, le M1 Air est presque identique au MacBook Pro, vous n'aurez qu'à vous contenter d'une autonomie de 12 heures (l'horreur !).

Dell XPS 13 2-en-1 pour 1 126,99 $ (économisez 123 $) : L'un des meilleurs cabriolets deux-en-un est à prix réduit.

Ordinateur portable de jeu Dell G15 pour 1 126,99 $ (économisez 302 $) : Cet ordinateur portable de jeu contient une Nvidia RTX 3060 de dernière génération, qui est parfaite pour toutes les versions de jeux à gros budget, sauf les dernières.

Ordinateur portable de jeu ROG Zephyrus M15 pour 1 249,99 $ (économisez 330 $): Surtout avec les pénuries folles de semi-conducteurs qui se produisent dans le monde, c'est une bonne affaire sur un ordinateur portable de jeu de milieu de gamme.

Microsoft Surface Laptop 3 pour 1 399,99 $ (économisez 600 $): Si vous recherchez un ordinateur portable de productivité haut de gamme mais que vous devez vous en tenir à Windows, le Surface Laptop 3 haut de gamme vaut le détour. Il offre presque tout ce que propose la Surface 4 avec une remise importante.

