La vente Amazon Wow Salary Days est désormais en ligne en Inde et, comme prévu, le géant du commerce électronique propose des remises sur une variété de produits tels que des écouteurs, des ordinateurs portables, des téléviseurs intelligents, etc. Les dernières offres de vente d’Amazon sont valables jusqu’au 3 décembre dans le pays, et les utilisateurs peuvent y accéder via le site Web d’Amazon ou l’application pour Android et iOS. De plus, les clients disposant d’une carte de crédit fournie par Bank of Baroda peuvent bénéficier d’une réduction de 10% jusqu’à Rs 1 500 sur une multitude de produits. La société de commerce électronique propose également des EMI sans frais et des remises d’échange sur une variété d’appareils.

Amazon indique que lors de la vente Wow Salary Days, la plate-forme propose plusieurs ordinateurs portables et tablettes avec jusqu’à 30% de réduction. Certains des ordinateurs portables disponibles avec des remises incluent Avita Essential avec processeur Celeron N4000 (Rs 17 990) et 128 Go SSD, l’ordinateur portable convertible HP Envy x360 avec processeur AMD Ryzen 5 4500U et 256 Go SSD (Rs 69 990), et bien d’autres. Le Mi Notebook Horizon Edition 14 de Xiaomi est également disponible avec une offre d’échange allant jusqu’à Rs 14000 et une réduction de 10% avec les cartes de crédit Bank of Baroda. Les clients peuvent acheter l’appareil avec une EMI qui commence à Rs 2 589 par mois. L’ordinateur portable Xiaomi est livré avec un prix de Rs 54 999 en Inde.

De plus, les modèles de téléviseurs intelligents fournis par OnePlus, Sony, TCL et plus sont disponibles à l’achat avec jusqu’à 30% de réduction. Ceux-ci incluent des modèles de téléviseurs 32 pouces tels que la série OnePlus Y et la série Samsung Wondertainment à Rs 14 999 et Rs 15 999, respectivement. Les utilisateurs de cartes de crédit HDFC peuvent également ajouter 1 000 Rs sur les transactions EMI. Alors que les grands téléviseurs avec écran 4K comme TCL Android Smart LED (2019) et OnePlus O1 Pro sont à gagner à Rs 35999 et Rs 84899, lors de la vente Amazon Wow Salary Days. Plusieurs téléviseurs Android sont également répertoriés sur Amazon avec jusqu’à 30% de réduction.

Amazon a également répertorié les casques et écouteurs de Jabra, Boat, Sony, JBL et autres avec jusqu’à 50% de réduction, tandis que les barres de son de Boat, JBL et Mi sont répertoriées avec une réduction de prix allant jusqu’à 30%. Des produits audio limités sont également disponibles avec une option EMI gratuite avec les principales banques nationales et internationales. Les Apple AirPods Pro sont disponibles à un prix réduit de Rs. 20 990 (prix d’origine Rs. 24 990), et les Samsung Galaxy Buds + sont répertoriés à seulement Rs. 8 990, lors de la vente Amazon Wow Salary Days.

Plusieurs produits susmentionnés incluent la livraison gratuite, tandis que les utilisateurs de cartes de crédit Amazon Pay ICICI Bank peuvent bénéficier de jusqu’à 5% de remise en argent sur plusieurs appareils. La vente Amazon Wow Salary Days coïncide avec la vente Flipkart Flipstart qui se terminera également le 3 décembre.