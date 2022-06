Toutes les nouvelles voitures particulières seront électriques d’ici 2040

Même Exxon Mobil pense que les véhicules électriques sont l’avenir.

Le géant pétrolier prédit que d’ici 2040, chaque nouvelle voiture particulière vendue dans le monde sera électrique, a déclaré le PDG Darren Woods à David Faber de CNBC dans une interview. En 2021, seulement 9 % de toutes les ventes de voitures particulières étaient des véhicules électriques, y compris des hybrides rechargeables, selon société d’études de marché Canalys. Ce nombre est en hausse de 109 % par rapport à 2020, selon Canalys.

À la lumière de sa modélisation, Woods a déclaré qu’Exxon Mobil évaluait l’impact de la baisse des ventes d’essence sur son activité. Exxon Mobil est l’une des plus grandes sociétés gazières internationales cotées en bourse et un chef de file de l’industrie. Son site Web se vante d’être le plus grand « raffineur et distributeur de produits pétroliers », ainsi qu’une entreprise de produits chimiques.

Woods, qui a passé une partie de sa carrière du côté chimique des opérations de l’entreprise, affirme que les produits chimiques seront essentiels pour maintenir la rentabilité de l’entreprise pendant la transition vers une énergie propre. Les plastiques produits par Exxon Mobil peuvent être utilisés dans la fabrication de véhicules électriques.

Les calculs d’ExxonMobil ont prédit que la demande de pétrole en 2040 serait équivalente à ce dont le monde avait besoin en 2013 ou 2014. Woods a expliqué à CNBC que l’entreprise était encore rentable à cette époque.

Woods a semblé imperturbable par la prédiction, affirmant que “ce changement ne fera pas ou ne détruira pas cette entreprise ou cette industrie très franchement”.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir l’interview complète de David Faber avec le PDG d’Exxon Mobil, Darren Woods, à Corpus Christi. Cette interview a été réalisée dans le cadre de l’accès sans précédent de CNBC aux plans d’Exxon Mobil pour la transition énergétique, documentés dans notre premier documentaire : “ExxonMobil à la croisée des chemins”.