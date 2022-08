Toutes les nouvelles fonctionnalités et tous les nouveaux appareils

Dans le cadre du lancement du OnePlus 10T aujourd’hui, OnePlus annonce également OxygenOS 13, la prochaine grande mise à jour à venir pour sa gamme de téléphones toujours pris en charge. La mise à jour comporterait un tout nouveau design aquamorphique, une expérience plus fluide et un ensemble de fonctionnalités enrichies. OnePlus nous a également dit quand s’y attendre et quel téléphone.

Pour le moment du lancement, puisque nous attendons la sortie d’Android 13 (et cela devrait être basé sur Android 13), OnePlus dit qu’OxygenOS 13 sera lancé “bientôt” et d’abord sur le OnePlus 10 Pro dans un programme Open Beta . Le prochain appareil à recevoir la mise à jour sera le OnePlus 10T “plus tard cette année”.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des téléphones qui devraient recevoir OxygenOS 13, sachez simplement qu’en dehors des OnePlus 10 Pro et 10T, nous n’avons aucune idée de quand les autres le verront :

Que devez-vous attendre d’OxygenOS 13 en termes de fonctionnalités ? OnePlus parle vraiment de cette mise à jour comme d’une grande, où ils ont mis à jour la conception de nombreux éléments du système d’exploitation, l’ont rendu “plus rapide et plus fluide”, plus stable et ont ajouté de nombreuses personnalisations.

La liste complète des nouvelles fonctionnalités d’OxygenOS 13 est la suivante :

Adaptation intentionnelle

OxygenOS 13 présente des bords doux et arrondis dans sa conception pour une expérience visuelle plus confortable. Chaque détail de la conception d’OxygenOS 13 a été créé avec un objectif, rendant chaque élément à la fois utile et attrayant pour répondre à vos besoins.

Vitalité calme

La forme et la fonction coexistent dans OxygenOS 13, car il ajoute à l’expérience utilisateur en anticipant chaque besoin et en rendant les widgets plus accessibles par une longue pression.

Design intelligent

Les couleurs de la conception d’OxygenOS 13 s’adapteront intelligemment à l’heure à laquelle vous utilisez votre appareil, ce qui signifie que le système d’exploitation sera plus lumineux le matin et adoptera une esthétique plus sombre et plus calme après le coucher du soleil.

Booster de système d’IA

OxygenOS 13 exploite la puissance d’AI System Booster, qui pousse encore plus loin ses performances fluides et stables. Avec des systèmes avancés et intelligents de gestion de la mémoire, AI System Booster vous permet de suspendre plus d’applications à la fois afin que vous puissiez passer rapidement de l’une à l’autre pour une expérience plus rapide, plus fluide et ininterrompue.

Affichage permanent (AOD)

Les AOD mettent en évidence des informations contextuelles et pertinentes sans que vous ayez à allumer ou à déverrouiller votre appareil. OxygenOS 13 contient une plus large sélection d’AOD qui vous offrent des niveaux de personnalisation plus élevés, afin que vous puissiez décider quelles informations vous souhaitez rendre facilement accessibles. Que vous écoutiez de la musique ou que vous créiez des chefs-d’œuvre sur Canvas ou Bitmoji, les AOD d’OxygenOS 13 permettent de naviguer facilement lors de vos déplacements.

Lanceur intelligent

Smart Launcher vous permet d’accéder plus rapidement aux applications à partir de dossiers en agrandissant les dossiers et leur contenu sur votre écran d’accueil. Les applications d’un dossier peuvent être exploitées et ouvertes sans avoir à ouvrir le dossier lui-même pour une expérience plus rapide et plus fluide. Smart Launcher vous permet également d’ajouter rapidement et facilement des widgets pour vos applications préférées afin de profiter de leurs fonctionnalités depuis votre écran d’accueil.

Boîte à outils de la barre latérale

Sidebar Toolbox vous permet de tout faire plus facilement sur votre appareil d’une seule main. Cette fonction pratique offre un accès facile à toutes les applications et vous permet de personnaliser les applications qui y sont présentées.

Moteur de jeu HyperBoost

OxygenOS 13 renforce les capacités de jeu des appareils OnePlus avec la prise en charge du moteur de jeu HyperBoost qui alimente une série de fonctionnalités conçues pour offrir une expérience de jeu plus fluide et plus stable lors de la lecture de titres pris en charge. Ces fonctionnalités améliorent les performances de jeu, comme la réduction des fluctuations de la fréquence d’images et l’amélioration du taux de réponse tactile d’un appareil afin que vous ayez les meilleures chances de sortir vainqueur.

Audio spatial et Dolby Atmos

Pour des performances audio professionnelles, OxygenOS 13 prend en charge Spatial Audio pour vous offrir un son de qualité cinéma, où que vous soyez. Avec Spatial Audio, vous pouvez ajuster la direction du son dans différentes applications pour une expérience optimale. De plus, Dolby Atmos est pris en charge par OxygenOS 13 qui offre un champ sonore plus large et une perception spatiale plus précise du son. Spatial Audio et Dolby Atmos offrent une plus grande immersion lorsque vous regardez tout, des dernières émissions de télévision aux superproductions hollywoodiennes.

Couplage rapide

Fast Pair vous permet de connecter en toute transparence votre appareil avec des écouteurs et des écouteurs sans fil pris en charge, des téléviseurs intelligents et bien plus encore en quelques secondes afin que vous passiez moins de temps dans les menus et plus de temps à profiter du contenu.

Commutateur audio

Avec Audio Switch, vous pouvez facilement passer d’un appareil audio à un autre, ou vice versa. Il n’y a aucune perturbation lorsque vous passez d’un casque à un autre, créant une transition sonore fluide.

Partage à proximité et diffusion d’applications

En vous connectant à un seul compte Google, la fonctionnalité de partage à proximité vous permet de transférer du contenu à partir d’appareils Android et Windows avec plus de facilité et de rapidité, pour un partage de contenu transparent. Et, avec une fonction appelée App Streaming, les smartphones peuvent diffuser le contenu de leur écran sur d’autres appareils ChromeOS à proximité pour une meilleure partageabilité.

Coffre-fort privé 2.0

Une version améliorée du coffre-fort privé fait ses débuts dans OxygenOS 13 qui sécurise les données, les documents et les fichiers multimédias dans un coffre-fort virtuel afin qu’ils ne soient pas accessibles par d’autres applications.