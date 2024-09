Toutes les mises à jour qui devraient vous intéresser

Cette semaine, Apple a dévoilé son dernier système d’exploitation : iOS 18. Les principales nouveautés sont un écran d’accueil personnalisable, un centre de contrôle mis à jour et une messagerie avancée pour smartphone. Mais Apple CarPlay bénéficie également de quelques fonctionnalités intéressantes avec ce nouveau système d’exploitation qui pourraient plaire aux conducteurs.

Si vous possédez un iPhone 15 Pro ou une version ultérieure et que vous avez déjà effectué la mise à jour vers iOS 18, vous pourrez utiliser immédiatement la plupart de ces nouvelles fonctionnalités CarPlay. Il vous suffit de le brancher ou de vous connecter sans fil à l’écran de votre véhicule. En utilisant l’écran tactile de 12,3 pouces de mon modèle d’essai Toyota Crown 2024, c’est exactement ce que j’ai fait.

Voici tout ce que vous pouvez attendre de ces nouvelles fonctionnalités.

Apple Intelligence (18.1)

Apple Intelligence (ou AI) est le nom du nouveau logiciel d’intelligence artificielle d’Apple qui sera bientôt déployé sur les iPhone. Il n’est pas encore disponible sur cette mise à jour iOS 18, mais il devrait apparaître sur la prochaine mise à jour 18.1. Il ne sera initialement compatible que dans quelques pays (dont les États-Unis), mais si vous l’avez, vous pourrez l’utiliser dans l’écran CarPlay.

Cartes Apple

Jeff Perez / Motor1

Si vous êtes un utilisateur assidu d’Apple Maps comme moi, vous remarquerez quelques subtil Des changements ont été apportés à la conception générale de l’application. Certaines icônes ont été décalées et une légère lueur les rend plus prononcées à l’écran. Même les marqueurs de localisation sont légèrement plus clairs grâce à la refonte mineure de l’interface. Honnêtement, les photos ne lui rendent pas justice : elle a l’air beaucoup plus propre en vrai.

Filtres de couleur

Jeff Perez / Motor1

Similaires aux options de filtre de couleur sur votre smartphone, la dernière version de CarPlay propose également une option permettant d’ajouter des filtres colorés à l’écran du véhicule. Cela signifie que vous pouvez teinter l’intégralité de l’écran avec un seul filtre de couleur (ou en niveaux de gris) pour remédier à certaines déficiences visuelles. Vous pouvez également activer le « texte en gras » pour plus de visibilité. Tout cela est assez subtil sur l’écran CarPlay ; l’image ici montre la fonction à son réglage le plus élevé.

Contrôle vocal Siri amélioré (18.1)

L’un des plus gros changements concerne Siri. Le système de commande vocale est désormais « spécialement conçu pour les scénarios de conduite », selon Apple. Des animations à l’écran plus grandes et plus lumineuses vous indiqueront que Siri écoute, tandis que l’écran clignotera lorsque Siri est actif. La bordure entière de l’écran brille et vibre désormais lorsque Siri est actif, au lieu d’un petit cercle à la base de l’écran. Malheureusement, cette nouvelle animation n’est pas disponible dans l’immédiat sur iOS 18. Elle ne le sera pas avant la prochaine mise à jour, iOS 18.1, car elle est encore en version bêta.

Icône d’accueil

Jeff Perez / Motor1

Mise à jour mineure mais importante, Apple a ajouté une nouvelle icône d’accueil à Apple CarPlay avec iOS 18. Au lieu de trois rectangles minces empilés les uns sur les autres et d’un plus grand à gauche, il y a maintenant un seul rectangle qui vous ramène à l’écran principal de CarPlay. Le design en forme de cercle est un clin d’œil amusant au bouton d’accueil de l’iPhone d’origine. Le maintenir enfoncé active également Siri.

Messagerie Contact Photos

Jeff Perez / Motor1

Apple souhaite faciliter l’envoi de SMS en voiture. Pour y parvenir, l’entreprise a (enfin) ajouté des photos de contact à côté des noms dans l’application de messagerie et dans les fenêtres contextuelles à l’écran. Siri continuera de lire les messages à voix haute et vous permettra d’envoyer des SMS à l’aide de commandes vocales, mais un rapide coup d’œil à l’écran vous montrera désormais une photo de la personne à qui vous envoyez un SMS.

Ping des appareils perdus

Jeff Perez / Motor1

Si vous avez une Apple Watch ou des AirPods liés à votre compte « Localiser », vous pourrez désormais les localiser via CarPlay. Demandez simplement à Siri de « pinger mes AirPods » et il vous indiquera où se trouve l’appareil tout en projetant un son à travers l’appareil. Ce n’est pas une nouvelle fonctionnalité pour Apple (évidemment), mais c’est la première fois que vous pouvez le faire via l’interface CarPlay.

Mode silencieux

Jeff Perez / Motor1

Si vous gardez la sonnerie de votre téléphone au niveau sonore élevé mais que vous ne voulez pas qu’il fasse du bruit dans la voiture, la mise à jour de CarPlay propose un nouveau « mode silencieux ». Accédez à « Paramètres », sélectionnez « Mode silencieux » et vous aurez la possibilité de faire correspondre le réglage de votre téléphone ou d’activer et de désactiver complètement les sonneries.

Notifications de reconnaissance sonore (18.1, éventuellement)

Si la voiture derrière vous klaxonne ou si vous entendez des sirènes d’ambulance au loin, Apple CarPlay vous le dira. Si vous allez dans « Réglages » et « Accessibilité », vous pourrez activer la fonction « Reconnaissance sonore » qui vous donne la possibilité de sélectionner un klaxon de voiture, des sirènes ou les deux. Lorsqu’elle est activée, une notification à l’écran apparaîtra pour vous avertir de ces sons externes. Les nouvelles alertes sont conçues pour aider les conducteurs ayant des problèmes d’audition ou les alerter de l’arrivée de sirènes. Malheureusement, elle ne semble pas être disponible avec iOS 18 (ou elle pourrait ne pas l’être aux États-Unis pour le moment). Recherchez-la sur iOS 18.1.

Fonds d’écran

Jeff Perez / Motor1

Apple CarPlay n’a jamais vraiment été personnalisable par le passé, mais avec iOS 18, Apple vous propose un certain nombre de nouveaux fonds d’écran parmi lesquels choisir. Appuyez sur l’icône « Paramètres », puis recherchez « Fonds d’écran » et vous aurez le choix entre quatre nouvelles couleurs/motifs de fond d’écran. Le passage du mode clair au mode sombre modifiera même les dégradés pour une meilleure visibilité.

Apple devrait déployer encore plus de mises à jour de CarPlay lorsque iOS 18.1 sera disponible dans les prochains mois.