Toutes les îles hawaïennes sous surveillance contre les inondations mais les pluies diminuent à Oahu

JAMM AQUINO / JAQUINO @STARADVERTISER.COM Des nuages ​​sombres et bas sont visibles au-dessus de Makiki lors d’un avis d’inondation aujourd’hui.

AVEC LA COURTOISIE DU SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE NATIONAL De fortes pluies tombaient sur les montagnes de Koolau ce matin.

MISE À JOUR : 16h25

Un avis d’inondation pour l’île d’Hawaï a été prolongé jusqu’à 19h30

« A 16h15, le radar a indiqué de fortes pluies sur plusieurs zones sous le vent de Big Island, avec des pluies particulièrement fortes de près de Waikoloa à Honaunau », ont indiqué les prévisionnistes. « La pluie tombait à un rythme de 1 à 2 pouces par heure. »

L’avis couvre Kailua-Kona, Captain Cook, Waikoloa Village, Honaunau, Kealakekua, Kainaliu, Honalo, Kahaluu-Keauhou, Holualoa, Pohakuloa Training Area, Kalaoa, Puuanahulu, Hawaiian Ocean View, Puako, Kamuela, l’aéroport international de Kona, Milolii, Hawaii. Parc des Volcans Kahuku Unit, Waikii et Waikoloa Beach.

L’ensemble de l’État reste sous surveillance contre les inondations jusqu’à dimanche après-midi.

Les prévisionnistes ont déclaré que les îles hawaïennes connaîtraient des périodes de pluies modérées à localement fortes se propageant vers le nord-ouest à travers l’État aujourd’hui et dimanche, avec des orages isolés possibles sur l’extrémité est de l’État. Des alizés légers à modérés sont attendus ce soir, suivis de « alizés venteux avec des conditions légèrement plus sèches » la semaine prochaine, ont-ils annoncé aujourd’hui.

16h15

Un avis d’inondation pour Oahu a expiré.

« Le radar montre que les fortes pluies ont diminué et les jauges des cours d’eau montrent que les niveaux d’eau ont baissé », ont déclaré les responsables météorologiques.

L’avis pour Big Island est en vigueur jusqu’à 16h30, tandis qu’un avis antérieur pour Kauai a été annulé.

15h30

Des avis d’inondation ont été émis cet après-midi pour certaines parties de Kauai et de l’île d’Hawaï.

À Kauai, le National Weather Service a déclaré que « les pluviomètres indiquaient de fortes pluies sur les parties au vent », en particulier sur Wailua.

L’avis, qui est en vigueur jusqu’à 16 h 15, couvre Lihue, Kapaa, Kalaheo, Princeville, Kilauea, North Fork Wailua Trails, Wailua Homesteads, Wailua, Anahola, Hanalei, Omao, Moloaa, Lawai, Koloa, Poipu, Wainiha, Parc d’État de la rivière Wailua, Puhi, Hanamaulu et Kealia.

Sur la Grande Île, « le radar a indiqué de fortes pluies sur plusieurs zones sous le vent », ont indiqué les prévisionnistes.

L’avis est en vigueur jusqu’à 16h30 et couvre Kailua-Kona, Captain Cook, Waikoloa Village, Honaunau, Kealakekua, Kainaliu, Honalo, Kahaluu-Keauhou, Holualoa, Pohakuloa Training Area, Kalaoa, Puuanahulu, Hawaiian Ocean View, Puako, Kamuela, Milolii et Waikii.

Entre-temps, un avis de surf élevé pour toutes les côtes est a été annulé.

13h30

L’avertissement de crue éclair pour Oahu a expiré à 13 h 15 aujourd’hui.

« Les fortes précipitations généralisées ont diminué au vent d’Oahu, mais des poches de fortes averses continuent de se déplacer vers la côte », ont déclaré les prévisionnistes, « et l’avertissement de crue éclair a été remplacé par un avis d’inondation ».

L’avis de crue pour l’île demeure en vigueur jusqu’à 16 h 15.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’à 13 h 09, le radar indiquait de fortes pluies sur l’est d’Oahu, avec le potentiel de se propager également dans certaines parties du centre d’Oahu, où de fortes pluies sont déjà tombées plus tôt dans la journée.

La pluie tombait à raison de 1 à 2 pouces par heure.

Certains endroits susceptibles d’être inondés comprennent Honolulu, Ahuimanu, Kahaluu, Waiahole, Kaneohe, Waikane, Aiea, Moanalua, Halawa, Kalihi, Salt Lake, Maunawili, Pearl City, Kaneohe Marine Base, Manoa, Kailua, Kaaawa, Palolo, Waimanalo et Mililani. .

Un avis de fortes vagues pour toutes les côtes orientées à l’est reste en vigueur jusqu’à 18 heures, et une surveillance des inondations pour toutes les principales îles hawaïennes reste en vigueur jusqu’à dimanche après-midi.

10h25

Pour la deuxième fois ce matin, le National Weather Service a prolongé l’alerte de crue éclair pour Oahu jusqu’à 13h15.

« À 10 h 16, le radar a indiqué de fortes pluies sur le centre et l’est d’Oahu, y compris sur les communautés urbaines d’Honolulu », ont indiqué les prévisionnistes. « La pluie tombait à un rythme de 1,5 à 3 pouces par heure et était particulièrement forte de Halawa jusqu’à proximité de Pearl City. Des périodes de fortes averses sur des sols déjà saturés peuvent rapidement entraîner des ruissellements et des crues soudaines.

« Les niveaux d’eau des cours d’eau déjà élevés pourraient augmenter rapidement en cas de fortes pluies supplémentaires. L’eau pourrait inonder certaines routes, notamment l’autoroute Kamehameha. Des crues soudaines sont en cours ou devraient commencer sous peu.

L’avertissement mis à jour inclut Honolulu, Waipio, Waiahole, Waikane, Pearl City, Aiea, Kahaluu, Halawa, Ahuimanu, Mililani, Waikele, Moanalua, Salt Lake, Wahiawa, Kaaawa, Waipahu, Wheeler Field, Kunia, Punaluu et Kalihi.

9h35

L’avertissement de crue éclair pour Oahu a été prolongé jusqu’à 12h30

L’avertissement mis à jour inclut Honolulu, Ahuimanu, Kaneohe, Kahaluu, Waiahole, Kalihi, Maunawili, Moanalua, Aiea, Halawa, Waikane, Kaneohe Marine Base, Manoa, Kailua, Salt Lake, Pearl City, Palolo, Waimanalo, Kaaawa et Mililani.

« À 9 h 14, le radar a indiqué de fortes pluies au-dessus d’Oahu au vent », ont indiqué les prévisionnistes du National Weather Service. « Des taux de pluie allant de 1,5 à 2,5 pouces par heure ont été observés. Des périodes de fortes averses sur des sols déjà saturés peuvent rapidement entraîner des ruissellements et des crues soudaines.

« Les niveaux d’eau des cours d’eau déjà élevés pourraient augmenter rapidement en cas de fortes pluies supplémentaires. L’eau pourrait inonder certaines routes, notamment l’autoroute Kamehameha. « Des inondations soudaines sont probablement en cours. »

L’avertissement de crue éclair pour Maui a expiré.

9 heures du matin

Les prévisionnistes du National Weather Service ont déclaré que de fortes pluies sur Oahu au vent, à un rythme pouvant atteindre 3 pouces par heure, « pourraient rapidement entraîner un ruissellement et des crues soudaines ».

Dans une mise à jour de l’avertissement de crue éclair pour Oahu, qui est en vigueur jusqu’à 9 heures du matin, les prévisionnistes ont déclaré : « Les niveaux d’eau dans les cours d’eau devraient continuer à augmenter. L’eau pourrait inonder certaines routes, notamment l’autoroute Kamehameha. De plus, le ruisseau Manoa à Woodlawn a atteint 10,5 pieds, ce qui est connu pour provoquer des impacts tels que l’inondation des propriétés voisines. Les crues soudaines sont probablement en cours.

Maui reste également sous le coup d’un avertissement de crue éclair jusqu’à 9 h 45, mais les prévisionnistes ont indiqué que les pluies y diminuaient. Pourtant, « les niveaux d’eau restent dangereusement élevés dans la plupart des cours d’eau de l’est de Maui », ont-ils déclaré.

8 heures du matin

Le service météorologique national a émis une alerte aux inondations pour les principales îles hawaïennes jusqu’à dimanche après-midi.

« Les routes sujettes aux inondations et d’autres zones basses peuvent être fermées en raison du ruissellement élevé et des débordements des cours d’eau. Les zones urbaines pourraient subir des inondations et des dégâts matériels plus importants. Un système météorologique se déplaçant sur les îles jusqu’à dimanche entraînera « une atmosphère très instable ». Les conditions seront de plus en plus favorables au développement de fortes averses et d’orages, en particulier sur les zones exposées au vent », ont-ils indiqué dans le communiqué de veille des crues.

La surveillance des inondations s’ajoute aux avertissements de crues éclair en vigueur pour Oahu et Maui. (Voir ci-dessous.)

Et un avis de surf élevé est en vigueur sur toutes les côtes est.

La Défense civile de l’île d’Hawaï a déclaré que la Bayfront Highway à Hilo était fermée dans les deux sens jusqu’à aujourd’hui en raison des fortes vagues et des débris sur la route.

7h05

Des avertissements de crue éclair ont été émis pour Oahu et Maui ce matin.

Le service météorologique national d’Honolulu a déclaré que l’avertissement durait jusqu’à 9h30 pour Oahu et jusqu’à 9h45 pour Maui.

« À 6 h 40, le radar a indiqué de fortes pluies au-dessus d’Oahu au vent. Des taux de pluie allant de 1,5 à 2,5 pouces par heure ont été observés », ont indiqué les prévisionnistes. « Des périodes de fortes averses sur un sol déjà saturé peuvent rapidement entraîner un ruissellement et des crues soudaines. Les niveaux d’eau des cours d’eau devraient continuer à monter. Des crues soudaines sont en cours ou devraient commencer sous peu.

L’avertissement pour Oahu couvre Honolulu, Ahuimanu, Kaneohe, Kahaluu, Waiahole, Kalihi, Maunawili, Moanalua, Aiea, Halawa, Waikane, la base marine de Kaneohe, Manoa, Kailua, Salt Lake, Pearl City, Palolo, Waimanalo, Kaaawa et Mililani.

À Maui, ont déclaré les prévisionnistes, « le radar a indiqué de fortes pluies au vent à l’est de Maui. La pluie tombait à raison de 2 à 3 pouces par heure. Des crues soudaines sont en cours ou devraient commencer sous peu.

L’avertissement de Maui couvre Nahiku, Keanae, Kipahulu, Hana, Kaupo, Huelo, Makawao, Haiku-Pauwela, Pauwela, Paia, Wailua, le parc national Haleakala, Kailua et Hamoa.

Ces avertissements remplacent les avis d’inondation émis plus tôt dans la journée et pourraient être prolongés si les inondations persistent, a indiqué le service météorologique.

COUVERTURE PRÉCÉDENTE Certaines parties d’Oahu et de Maui font l’objet d’un avis d’inondation ce matin alors qu’un système pluvieux commence à se déplacer sur l’État, selon le service météorologique national d’Honolulu.

L’avis d’Oahu, qui dure jusqu’à 7 heures du matin, couvre Kaneohe, Ahuimanu, Kalihi, Maunawili, Manoa, Moanalua, Kahaluu, Halawa, Kailua, Aiea, Palolo, Waiahole, Waimanalo, Waikane, Pearl City, Hawaii Kai, Heeia, Nuuanu, Fort. Shafter et Makiki-Tantale.

« A 3 h 54, le radar indiquait de fortes pluies sur le Koolaus. La pluie tombait à une vitesse allant jusqu’à 2 pouces par heure », indique l’avis.

Les prévisionnistes ont déclaré que les îles hawaïennes connaîtraient des périodes de pluies modérées à localement fortes se propageant vers le nord-ouest à travers l’État aujourd’hui et dimanche, avec des orages isolés possibles sur l’extrémité est de l’État.

Des alizés légers à modérés sont attendus ce soir, suivis de « alizés venteux avec des conditions légèrement plus sèches » la semaine prochaine, ont-ils annoncé aujourd’hui.

Pour Maui, l’avis est en vigueur jusqu’à 8h15 et couvre Nahiku, Keanae, Kipahulu, Hana, Kaupo, Huelo, Makawao, Haiku-Pauwela, Pauwela, Paia, Wailua, Haleakala National Park, Kailua, Hamoa et Hookipa Beach Park. .

« À 5 h 11, le radar a indiqué de fortes pluies sur les pentes est et sud-est de Haleakala. La pluie tombait à une vitesse allant jusqu’à 2 pouces par heure », indique l’avis de Maui.

En plus des avis d’inondation, un avis de fortes vagues est en vigueur pour toutes les côtes est jusqu’à 18 heures aujourd’hui. Le service météorologique prévoit de grosses vagues déferlantes allant jusqu’à 8 à 12 pieds ce matin, diminuant jusqu’à 7 à 10 pieds cet après-midi.

Pendant ce temps, l’ouragan Kristy dans le Pacifique Est « s’affaiblit rapidement » et devrait se dissiper en une dépression post-tropicale d’ici dimanche avant d’atteindre le Pacifique central, selon le National Hurricane Center de Miami.

Kristy, qui a été un ouragan majeur plus tôt cette semaine loin des terres dans le Pacifique Est, a eu des vents maximums soutenus d’environ 75 mph avec des rafales plus fortes dès ce matin, ont indiqué les prévisionnistes.

