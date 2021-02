«Toutes les hypothèses» sur les origines de la pandémie de COVID-19 sont encore ouvertes et doivent être étudiées plus avant, selon le chef de l’Organisation mondiale de la santé.

Les remarques du directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus sont intervenues après qu’une équipe d’inspecteurs de l’OMS a semblé rejeter la théorie selon laquelle le virus s’était échappé d’un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan.

« Certaines questions ont été soulevées quant à savoir si certaines hypothèses ont été écartées », a déclaré le chef de l’OMS lors d’un briefing vendredi.

«Après avoir discuté avec certains membres de l’équipe, je souhaite confirmer que toutes les hypothèses restent ouvertes et nécessitent une analyse et une étude plus approfondies.»

L’équipe qui a visité Wuhan a déclaré avant de quitter la Chine mardi qu’il était «très improbable» que le virus se soit échappé de l’Institut de virologie de Wuhan.

Tedros a poursuivi vendredi: «Nous avons également déclaré que cette mission ne trouverait pas toutes les réponses, mais elle a ajouté des informations importantes qui nous rapprochent de la compréhension des origines du virus.»

Un rapport de synthèse de l’équipe de scientifiques qui s’est rendue en Chine sera publié la semaine prochaine, a-t-il ajouté.

La théorie selon laquelle le virus a fui de l’Institut de virologie de Wuhan a souvent été lancée par l’ancien président américain Donald Trump au cours de sa dernière année au pouvoir.

Mais le chef d’équipe de l’OMS, Peter Ben Embarek, avait déclaré mardi qu’il était «très peu probable que quoi que ce soit puisse s’échapper d’un tel endroit».

En plus de l’institut de virologie, la mission de l’OMS a passé deux semaines en Chine à visiter des hôpitaux, des laboratoires et des installations, notamment le centre de contrôle des maladies de Wuhan.

Il y a également eu des visites de marchés, notamment le marché de Huanan Seaford, qui était lié à bon nombre des premiers cas.