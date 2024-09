Toutes les fuites de Switch 2 expliquées

Principaux points à retenir Les fuites concernant la Nintendo Switch 2 se multiplient, mais les fans devraient modérer leurs attentes, car Nintendo garde les détails secrets.

La conception supposée de la Switch 2 suggère un écran plus grand, des Joy-Cons magnétiques, une béquille améliorée et une prise en charge de la sortie 4K.

Plusieurs jeux, dont des titres Pokémon et des remakes de Sega, ont déjà fuité pour la prochaine Nintendo Switch 2.







L’attente du Nintendo Switch 2 La sortie de la console Nintendo Switch 2 se poursuit et il semble que cela fait une éternité. Les fans attendent depuis un certain temps des nouvelles officielles sur la Switch 2, ce qui rend chaque rumeur et fuite non officielle sur la console d’autant plus douloureuse. Néanmoins, il semble que les fuites concernant la Nintendo Switch 2 se multiplient ces derniers temps, ce qui suggère que la sortie de la console n’est pas si lointaine.

Il y a eu de nombreuses fuites concernant la Nintendo Switch 2, ses jeux et ses spécifications, l’une des fuites les plus récentes révélant des détails sur sa conception qui sont si explicites qu’un YouTubeur populaire a imprimé en 3D la Switch 2 à partir des images. Malgré le battage médiatique que ces fuites peuvent créer, elles ne sont, en fin de compte, que des fuites. En tant que tel, les fans devraient autant que possible modérer leurs attentes, en particulier compte tenu de la tendance de Nintendo à garder ses cartes très secrètes.





Toutes les fuites de la Nintendo Switch 2 expliquées en détail

Le design de la Switch 2 a récemment été divulgué

La fuite la plus récente concernant la Switch 2 est peut-être la plus significative, car il semble que des images de la conception de la Switch 2 aient fuité et qu’il y ait apparemment pas mal de corroborations derrière cela. Le design des images présente une Nintendo Switch beaucoup plus grande cette fois-ci – peut-être 8 pouces plus grande – y compris l’écran et les Joy-Cons. Les Joy-Cons semblent avoir des coins plus lisses et arrondis, et la console elle-même semble être un peu plus épaisse que la première. La conception des Joy-Cons implique également qu’ils se fixeront à la console en les pressant de chaque côté de la Switch 2 plutôt qu’en les faisant glisser de haut en bas.





Certaines spécifications de la Nintendo Switch 2 auraient fuité

Si la conception de la Switch 2 a fuité, ses spécifications pourraient l’être encore plus. Tout d’abord, la Switch 2 sera apparemment rétrocompatible avec les jeux de la première Switch, même si les cartouches de la Switch 2 ne pourront pas s’insérer dans la première console. Comme le suggèrent les images de la conception de la Switch 2 qui ont fuité, les Joy-Cons se fixeraient magnétiquement à la console plutôt que de glisser et de s’enclencher. La station d’accueil de la Switch 2 disposera apparemment toujours d’un port USB-C et prendra même en charge la sortie 4K, ce qui pourrait être la mise à niveau visuelle que les fans recherchaient. Enfin, la Switch 2 pourrait être dotée d’une béquille améliorée avec un support d’amortissement pour améliorer le réglage de l’angle.





Plusieurs jeux Switch 2 ont déjà fuité

Peut-être moins excitant que les fuites sur la console Switch 2 elle-même, plusieurs jeux pour la prochaine console ont déjà été divulgués. Bien qu’il ait été confirmé que Mon séjour à Evershine sera disponible sur la Switch 2, une fuite suggère que pas moins de trois Pokémon des jeux sont prévus pour la Switch 2, l’un d’entre eux étant probablement le prochain Légendes Pokémon : ZA​​​​​​. D’autres remakes et remasters de Sega ont également été divulgués pour la Switch 2, notamment Jet Set Radio, Taxi fou, Hache d’or, Les rues de la colèreet Shinobi​​​​​.

Il y aura probablement beaucoup d’autres fuites à venir, mais ce sont les fuites les plus récentes qui n’ont pas encore été falsifiées. Alors que la date de sortie officielle non annoncée de la Nintendo Switch 2 se rapproche de plus en plus, on ne peut que supposer que d’autres fuites feront surface, que d’autres rumeurs circuleront et que davantage de battage médiatique se développera autour de ce qui pourrait bien devenir la console la plus vendue de tous les temps.