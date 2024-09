Toutes les fuites de « Destiny Rising » et pourquoi il s’agit essentiellement de « Destiny Immortal »

Zavala Bungie

Les employés actuels et anciens de Bungie, certains licenciés, d’autres qui ont démissionné, d’autres encore employés mais frustrés, sont plus que disposés à parler de tous les aspects de l’entreprise en ce moment à travers des informations divulguées. Nous avons entendu parler des nouveaux plans de Destiny 2 avant qu’ils ne soient annoncés, il y a eu un tas d’informations sur Marathon qui ont été divulguées (certaines par moi) et maintenant nous faisons le jeu mobile Destiny, Destiny Rising.

Les principales informations ici proviennent de Mise à niveau des compétences, Poste de jeu et j’en ai aussi, et voici un récapitulatif de ce qui se passe avec Destiny Rising, le prochain jeu mobile qui est en préparation depuis des années.

Destiny Rising a des années et oui, il va quand même sortir malgré tous les troubles chez Bungie.

Le jeu est réalisé presque entièrement par NetEase, anciennement de Diablo Immortal, sur la base d’un très ancien accord d’investissement avec Bungie, où très peu d’employés de Bungie ont travaillé sur le jeu. NetEase n’aurait pas été ravi de la vente de Bungie à Sony.

Destiny Rising est une préquelle de Destiny 1 et ne constituera pas un moyen de jouer à Destiny 2 sur mobile.

Certains rapports indiquent que même si le gameplay du jeu est similaire à celui de Destiny, il s’agit d’un jeu de tir à la troisième personne et non à la première personne. Je ne sais donc pas exactement comment ces deux affirmations peuvent s’articuler, et je me demande s’il ne s’agit pas en fait d’un FPS. Mais c’est ce que dit Game Post et je ne peux pas confirmer le contraire.

Le jeu est axé sur les héros, où vous incarnerez à la fois des personnages de l’histoire de Destiny à une époque plus ancienne (aucun personnage n’est répertorié, mais des personnages comme Zavala, Ikora, Shaxx, etc. seraient une valeur sûre). Et quelques nouveaux. Un rapport indique que cela pourrait se produire à l’époque des seigneurs de guerre de la série.

Le jeu proposerait des missions, des attaques et peut-être même un raid, mais cela a été difficile à mettre en œuvre étant donné que les sessions de jeu sur mobile sont censées être assez courtes pour maintenir la capacité d’attention des joueurs. Je ne sais pas si le PvP est impliqué ici.

Il y a une sorte de récit attaché à cela, qui fait partie de la contribution de Bungie, pas de celle de NetEase.

J’ai entendu dire que le parallèle le plus proche ici est absolument Diablo Immortal de NetEase, un jeu qui a été critiqué par les fans de Diablo mais a Le jeu est devenu un succès lucratif, produisant régulièrement du nouveau contenu. On ne sait pas encore comment le jeu sera monétisé et si, comme Diablo Immortal, il proposera des mécanismes/achats payants.

Le public cible n’est pas constitué de joueurs occidentaux de Destiny 2. Il se peut même qu’il ne s’agisse pas des joueurs actuels de Destiny. On m’a dit que ce jeu était « 100 % destiné au marché asiatique », où les microtransactions invasives sont plus que courantes et moins mal reçues.

Il n’y a aucune idée précise de la date de sortie de ce jeu, bien qu’il soit en préparation depuis des années. Beaucoup sont surpris qu’il n’ait même pas encore été teasé. Ma théorie est qu’il est peut-être prêt, mais Bungie ne veut pas sortir un Diablo Immortal et a annoncé un jeu mobile dont les fans seront sceptiques lorsque le jeu de base sera dans un état approximatif et que le moral des joueurs sera bas.

Bungie ne sera pas vraiment impliqué dans le marketing et la majeure partie de celui-ci sera confiée à NetEase. Bungie s’est contenté de « laisser NetEase faire ce qu’il voulait avec le jeu ». Pour l’instant, Sony n’a pratiquement rien à voir avec le jeu, même s’il fera évidemment partie de son portefeuille.

Cela ne veut pas dire que les joueurs actuels de Destiny 2 ne peuvent pas profiter du jeu, mais simplement qu’ils ne constituent pas nécessairement le marché cible ici, et quel que soit le modèle de microtransaction, fait Le jeu pourrait être conçu pour plaire davantage aux joueurs mobiles en général et au marché asiatique, particulièrement axé sur les microtransactions. Mais oui, pour le meilleur ou pour le pire, il s’agit peut-être de Destiny Immortal.

