Toutes les fontaines d’eau potable de Toronto devraient être opérationnelles maintenant. Pourquoi ne le sont-ils pas ?

Que se passe-t-il avec les salles de bain éclatées de Toronto et les fontaines d’eau sèches comme des os ? Pourquoi est-ce que chaque été, les habitants se rendent sur les réseaux sociaux pour se plaindre du manque d’installations publiques fonctionnelles de la ville, un scénario qui fait que les tout-petits se soulagent sur l’herbe aux côtés du chien de la famille ?

La réponse, selon le service des parcs, de la foresterie et des loisirs de la ville, est en partie : le gel.

Selon PFR, « La Ville travaille le plus rapidement possible pour ouvrir ses 142 toilettes saisonnières et plus de 700 fontaines à eau en ligne lorsque les conditions météorologiques le permettent. Des températures plus froides et des avertissements de gelées tardives peuvent avoir un impact sur ce travail. Le personnel municipal a commencé les travaux d’ouverture des installations à la mi-avril. Ils ne pouvaient pas commencer plus tôt, disent-ils, car « l’ouverture des conduites d’eau par temps froid peut causer des dommages importants aux canalisations et aux infrastructures environnantes ».

À l’heure actuelle, un peu plus de 70 % des fontaines à eau de Toronto fonctionnent dans toute la ville et, selon le porte-parole de la ville, Brad Ross, toutes les toilettes publiques de la ville sont opérationnelles, à l’exception de trois : « Allan Gardens (fermé pour cause de construction), Silver Birch (température fermeture en raison d’un problème mécanique) » et « George Webster (fermeture temporaire en raison d’un problème mécanique) ». Si les salles de bains sont fermées pendant plus d’une semaine, Ross dit que la ville installe des toilettes portables sur les sites en question jusqu’à ce qu’elles soient réparées.

Je ne peux pas physiquement ou pratiquement tester le fonctionnement de toutes les toilettes et fontaines de Toronto, donc pour l’instant, je vais devoir croire Ross sur parole. Mais qu’il s’agisse de trois salles de bains en panne ou de 30, le fait est que chacune des installations publiques de la ville – toilettes et fontaines – aurait dû être opérationnelle il y a des semaines. Il est tout simplement inacceptable que des centaines de fontaines à eau soient inutilisables en juin.

Les toilettes publiques et les fontaines ne sont pas simplement une commodité, comme l’ont soutenu de nombreux chroniqueurs de la ville avant moi. Elles sont une question d’équité et une nécessité de santé publique.

« Les toilettes publiques soutiennent la santé publique : elles aident les tout-petits à s’entraîner à la propreté ; ils permettent à chacun de se laver régulièrement les mains ; et ils aident à réduire la défécation publique », a écrit Lezlie Lowe, auteur du livre « No Place to Go: How Public Toilets Fail Our Private Needs », dans le Walrus à l’été 2020.

«La façon dont nous changeons les salles de bains à la suite de COVID-19 devrait mieux nous positionner pour la prochaine pandémie, ce qui signifie que nous devons donner la priorité à la sécurité de tous, y compris les camionneurs, les personnes sans abri, les parents et les travailleurs essentiels. Mais, tout d’abord, nous devons réaligner la compréhension des gens sur les toilettes publiques en tant qu’éléments essentiels de l’infrastructure urbaine – aussi importants que les poubelles, les bancs ou les lampadaires.

Comment faisons-nous cela? Plus précisément, comment s’assurer que toutes les toilettes publiques et les fontaines à eau fonctionnent bien avant l’arrivée des fortes chaleurs et qu’elles le restent tout l’été ?

La réponse, dit Ross, « nécessiterait un budget pour plus de plombiers et de techniciens. Mais Mère Nature est aussi un facteur. Le gel au sol doit disparaître au moment où ils commencent à faire ce travail. Je veux faire attention à ma réponse, car il y a d’autres facteurs que je ne peux pas prédire. Pour que tout soit opérationnel plus tôt que la norme [mid June], ce serait beaucoup de travail. Plus de ressources seraient nécessaires.

En d’autres termes, davantage de ressources sont nécessaires. La ville ne veut tout simplement pas les payer. Si la pandémie nous a appris quelque chose, c’est la vérité du cliché selon lequel là où il y a une volonté, il y a un moyen. Il est franchement inconcevable qu’un gouvernement municipal qui a réussi à faciliter à la vitesse de l’éclair l’une des plus grandes campagnes de vaccination que ce pays ait jamais connues soit incapable d’entretenir plusieurs centaines de toilettes et de fontaines à eau quand elles sont nécessaires.

« Je comprends à quel point les gens peuvent être frustrés s’ils tombent sur quelque chose qui n’a pas encore été ouvert ou allumé », a déclaré lundi le maire John Tory. « Je crois fermement que tout cela devrait être ouvert dès que possible, mais je comprends également que le faire en toute sécurité et d’une manière qui protège les actifs de la ville prendra un certain temps. »

Et pourtant, il n’a pas fallu beaucoup de temps pour faire de Toronto un chef de file mondial en matière de vaccination. Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour transformer les rues de la ville afin que les restaurateurs puissent exploiter des terrasses en bordure de rue et maintenir leurs entreprises à flot tout au long de la pandémie. Il n’a fallu presque aucun temps à la ville pour expulser de force les sans-abri des parcs de Toronto l’été dernier; des gens qui pourraient probablement utiliser des fontaines à eau en état de marche en ce moment. Quand la ville veut agir vite au service de la santé publique elle le fait. Quand elle veut agir vite au service du commerce, elle le fait. Quand il veut agir vite au service d’autoriser la sécurité privée à surveiller les parcs publics, il le fait.

Il ne s’agit pas de gel. C’est une question de volonté politique.

PARTAGER: