Toutes les fonctionnalités d’IA que Google apporte au Pixel 8

Google est vanter c’est nouveau téléphone Pixel 8 Pro comme le « premier téléphone conçu pour l’ère de l’IA générative ». Comme prévu, le smartphone haut de gamme de Google bénéficie de toute une série de fonctionnalités d’IA exécutées sur l’appareil grâce à la puce Tensor G3. Eh bien, au moins, peut-être que ce sera le cas, un jour.

Pas de recherche Google AI, je n’ai pas besoin d’en savoir plus sur les « avantages de l’esclavage »

À son Événement réalisé par Googlele géant de la technologie a annoncé plusieurs nouveaux ajouts d’IA au téléphone au cours des prochains mois, notamment un nouvel assistant Google amélioré par le chatbot de l’entreprise, ainsi que tout un tas de nouvelles capacités d’image générative à venir sur Photos.

Google a déclaré que plus tard cette année, certains utilisateurs sélectionnés auront bientôt accès à Assistant Google avec Bard. Cela combine essentiellement le système à commande vocale existant fonction d’assistant avec le chatbot propriétaire de l’entreprise. Google déjà a rendu Bard interopérable avec de nombreux des plus de l’entreprise-applications utilisées comme Gmail, Maps, Docs, YouTube, etc., et désormais le chatbot bénéficie également de fonctionnalités de reconnaissance vocale et d’image.

L’entreprise a proposé quelques exemples de la manière dont cela fonctionnerait. L’assistant aurait accès à l’ensemble d’un utilisateurs Google Apps. So si vous demandez à Google Assistant avec Bard où se trouve un événement prévu d’aller a lieu, le téléphone plongera dans votre Gmail pour trouver les messages associés et puis répondez avec un emplacement sur Google Maps. L’assistant peut également prendre des réponses et les exporter vers un document ou un e-mail.

L’assistant sera également capable de reconnaître des objets et des mots dans une photo pour les utiliser lorsque répondre aux demandes, bien qu’il ne soit pas clair si Assistant with Bard est également connecté à Internet pour révéler des informations à jour. Google a donné l’exemple de l’utilisation de la fonctionnalité IA pour créer une courte publication sur les réseaux sociaux sur un chien mignon :comme si la plupart des gens ne prenaient pas la peine d’écrire trois phrases et quelques hashtags sur leur propre petit chiot.

Google est en train de rattraper son retard ici. OpenAI, le créateur de ChatGPT, a déjà devancé Google en ajout de capacités de reconnaissance vocale et de parole à son chatbot populaire. Le personnel d’OpenAI a déjà indiqué le la fonction de chat donnait l’impression que cela ressemblait un peu trop à un être humain.

Contrairement à OpenAI, Google ne rendra pas publiques ces fonctionnalités immédiatement. La fonctionnalité Assistant with Bard ne sera déployée que par quelques « premiers testeurs » pour obtenir des commentaires avant d’être lancée. partagé avec le grand public. Les utilisateurs pourront choisirà cette nouvelle fonctionnalité bêta. Cela ressemble à la façon dont Google a mis en œuvre son expérience générative de recherche qui a ajouté L’IA à la recherche Google. Supplémentaire des fonctionnalités telles que les résumés d’articles sur l’IA vus pendant l’événement sont également en cours d’élaboration via la recherche.

Google a également annoncé qu’il ajouterait des résumés à l’application Live Transcription Recorder, qui, aux côtés des réponses intelligentes générées par l’IA. devrait arriver sous forme de fonctionnalités à partir de décembre de cette année.

Google affirme que les utilisateurs pourront enfin crier « Améliorer » et le penser

Outre l’assistant IA, Google a essayé de partager des fonctionnalités photo IA plus génératives, qui ne seront pas toutes publiées immédiatement avec les nouveaux téléphones Pixel 8.

Un nouveau fonctionnalité venir au Pixel 8 Pro sera familier à tous ceux qui ont regardé une émission policière au cours des 30 dernières années. La nouvelle fonctionnalité Zoom Enhance photo permettra aux utilisateurs de zoomer sur une image dans Photos, qui apparaîtra ensuite avec une invite pour « Améliorer » l’image. Il s’agit d’une simple technologie de remplacement de pixels, même si elle utilise l’IA pour remplir les espaces vides de ce qui devrait être là. Zoom Enhance devrait arriver dans l’une des fonctionnalités de l’entreprise cette année ou au début de l’année prochaine.

De même, l’IA souvent vantée avec Magic Eraser reçoit un coup de pouce. Les utilisateurs devraient pouvoir déplacer et supprimer des objets à l’intérieur d’une photo, et Google a promis que l’outil serait bien meilleur pour remplir les espaces laissés par les personnes supprimées des photos.

La meilleure prise devrait automatiquement trouver tous les sujets de la photo et permettre aux utilisateurs de remplacer leur tête par une tasse provenant d’une autre photo. Capture d’écran: Google/Gizmodo

Google ajoute également une nouvelle fonctionnalité « Meilleure prise » de type Magic Eraser pour permettre aux utilisateurs d’échanger les tasses des sujets d’une photo. Une fois que les utilisateurs ont pris plusieurs photos d’affilée des mêmes personnes, ils peuvent accéder à chaque photo et remplacer la tête de la personne par l’expression qu’elle a. je veux le plus. Google semble penser que les utilisateurs profiteront de cette fonctionnalité pour créer la carte de Noël idéale. Google a déclaré que cela ne fonctionnerait peut-être pas sur toutes les images et que cela ne fonctionnerait probablement pas pour obtenir l’expression la plus stupide de votre chien, du moins pas encore.

UN peu caractéristiques transformatrices à venir vidéo, aussi. Les utilisateurs peuvent utiliser Audio Magic Eraser pour détecter les bruits de fond afin de les réduire ou presque de les faire taire des vidéos. Le système doit détecter automatiquement si un bruit est un aboiement de chien, du vent ou tout autre type de bruit blanc déformant la qualité audio. Et une fonctionnalité « Video Boost » Il a été démontré que cela semble simplement augmenter le niveau de saturation présent dans un clip.

Ce qui manque dans tout cela, c’est un générateur d’art entièrement IA, une fonctionnalité qui peut-être venir à Modèles Chromebook Plus dans le futur. Téléphones avec Android 14 pourra utiliser un générateur d’IA limité pour créer des fonds d’écran, bien que les invites se résument à quelques options de noms et de couleurs prédéfinies.