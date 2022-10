Toutes les fois où les sœurs Kardashian ont été accusées de se copier des coiffures aux lancements de marques

QUAND il s’agit de sœurs célèbres, les cinq frères et sœurs Kardashian et Jenner sont sans égal.

Mais avec un grand succès vient de grandes rivalités, et les KarJenners semblent s’être inspirés plus qu’un peu les uns des autres au fil des ans.

Getty – Contributeur

Les sœurs Kardashian ont souvent été accusées de se copier[/caption]

La Méga Agence

Récemment, Khloe Kardashian est sortie avec les pantashoes emblématiques de Kim[/caption]

Jetons un coup d’œil à chaque fois que les sœurs Kardashian ont été accusées de se copier.

COMMUTATEURS DE STYLE

Pour une famille si concentrée sur la mode, il n’est pas surprenant que les femmes aient souvent été accusées de voler les styles les unes des autres.

Plus récemment, Khloe a semblé copier Kim alors qu’elle sortait pendant la Fashion Week de Paris en portant une paire de pantashoes Balenciaga.

Les Pantashoes sont un hybride de pantalons et de chaussures de la taille aux orteils qui sont devenus synonymes de Kim.

Khloe a été accusée d’avoir tenté de rendre sa sœur “jalouse” par certains fans, qui ont également affirmé qu’elle portait mieux le style que Kim en raison de sa taille supplémentaire de huit pouces.

En savoir plus Kardashian ‘UN DRAP HOUSSE’ Les fans se moquent de la nouvelle robe de Kylie et la comparent à la tristement célèbre tenue Met Gala de Kim

Cependant, ce n’était pas la première fois que Khloe s’inspirait du placard de Kim.

Les téléspectateurs de The Kardashians sur Hulu ont remarqué que les deux sœurs portaient le même maillot orange Balenciaga lors de scènes distinctes de la première saison.

Kim a d’abord porté la pièce d’inspiration sportive alors qu’elle faisait visiter aux caméras son jet privé de 150 millions de dollars.

Khloe a ensuite été filmée quelques jours plus tard portant le même style lors d’une séance photo pour sa marque de denim Good American.





Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont rapidement compris le faux pas de la mode, avec un écrit sur Twitter: “Pas Kim ET Khloe dans la même chemise Balenciaga.”

LES BLONDES S’AMUSENT PLUS?

Cette année, Kim a teint ses cheveux en blond, un style qu’elle porte depuis mai.

Mais Khloe était auparavant connue comme la seule sœur KarJenner à privilégier la teinte plus claire à long terme.

En juin, il est apparu que Kim s’était directement inspirée du style de ses frères et sœurs plus jeunes alors qu’elle faisait ses débuts avec un long bob blond dans The Today Show.

Cela s’est produit quelques jours seulement après que Khloe ait affiché son bob chic des années 90 sur le tapis rouge pour l’événement de lancement The Kardashians de Hulu.

Elle avait également secoué un bob soigné pour une Oscars After Party en juin, qu’elle a décrite comme inspirée par le personnage de Michelle Pfeiffer dans Scarface.

Éclaboussure

Cette année a vu Kim embrasser un bob blond[/caption]

OH HI, KY

Chaque sœur KarJenner a utilisé sa plateforme pour lancer au moins une entreprise prospère.

Cependant, Kim a été accusée d’avoir piraté les idées de ses jeunes frères et sœurs, dont Kylie.

Suite à la fermeture de sa marque KKW Beauty, l’ex-Mme West s’est moquée de SKKN by Kim en août.

Instagram/SKKN PAR KIM

La nouvelle société de Kim, SKKN, a été comparée par beaucoup à Kylie Skin[/caption]

Mais l’offre de la marque de neuf produits de soin de la peau du jour au soir a été critiquée par les fans qui l’ont comparée à la marque de Kylie, Kylie Skin.

Le frère de 24 ans a fondé Kylie Cosmetics en 2014 et lancé Kylie Skin en 2019, trois ans avant la dernière entreprise de Kim.

Les fans ont également souligné le prix élevé de SKKN, qui vend son ensemble complet de neuf produits pour 575 $, contre un kit comparable de Kylie Skin qui ne coûte que 125 $.

De même, Kim a été accusée d’avoir copié la marque de maillots de bain de Kylie, Kylie Swim, lorsque sa marque de shapewear SKIMS a lancé une ligne de maillots de bain métalliques en juin.

Les fashionistas ont remarqué que le maillot de bain SKIMs Metallic Swim Cut Out Monokoni «rappelait effroyablement» la version du maillot de bain de Kylie, malgré le prix de vente au détail de 28 $ de plus.

D’autres ont également évoqué des similitudes avec Brand Good American de Khloe, qui vend un monokini pour 99 $.

ECRÈMES

Les fans ont remarqué que la ligne de maillots de bain de Kim comprend des pièces similaires à ce qui est déjà vendu par Kylie Swim et Good American[/caption]

‘NE PEUT PAS LA LAISSER L’AVOIR’

Mais Kim a même été accusée d’avoir copié la vie amoureuse de sa sœur Kourtney.

Après que le fondateur de Poosh ait commencé à sortir avec le rockeur Travis Barker en 2021, Kim s’est rapprochée de Pete Davidson, qu’elle a rencontré sur le tournage de Saturday Night Live.

Un initié a déclaré à Heat à l’époque: “Kourtney a vraiment apprécié son moment sous les projecteurs après des années passées à l’écart et a l’impression que Kim ne peut pas la laisser l’avoir, même pendant une minute.”

Kim a ensuite été accusée d’avoir copié le PDA signature de Kourtney et Travis alors qu’elle posait pour des photos amoureuses à la maison avec Pete en juillet.

Les clichés intimes montraient les pieds de Kim reposant sur la poitrine de Pete alors qu’elle était allongée sur le canapé, similaires aux photos de pieds que Kourtney et Travis avaient précédemment partagées.

Kim et Pete se sont séparés en août, mais même en tant que femme célibataire, elle a été accusée de copier le couple.

En septembre, elle a posé pour une séance photo à l’extérieur d’une station-service, mais les fans n’ont pas pu s’empêcher de se rappeler des photos récentes montrant Kourtney et son mari batteur à un relais routier lors d’une tournée le mois précédent.

Alors que les fans notaient la similitude frappante entre les deux séances photo, les deux sœurs Kardashian ont été critiquées pour “se moquer” des gens ordinaires.

Instagram

Kourtney et son mari Travis Barker ont posé dans une station-service[/caption]

Instagram

Kim et Pete ont même été accusés d’avoir copié le PDA signature du couple[/caption]

Instagram/kimkardashian

Mais l’alun de SNL s’est depuis séparé de la star de télé-réalité[/caption]