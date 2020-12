Dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation à l’infertilité, le Aujourd’hui météorologue s’est ouvert aux téléspectateurs sur la souffrance d’une fausse couche.

Alors que Dreyer expliqua qu’elle était tombée enceinte de son premier enfant, Calvin, «tout de suite», elle n’a pas eu la même expérience dans ses tentatives de concevoir à nouveau. Elle a appris que son utérus était fermé aux deux tiers des cicatrices et après avoir subi une intervention chirurgicale, Dreyer est tombée enceinte. «C’est comme ce moment que vous attendez», dit-elle, déchirée à ce moment-là. Mais un mois plus tard, elle a eu des saignements «massifs» et a appris qu’elle avait fait une fausse couche.

«Je suis tellement bénie avec la famille que j’ai», a-t-elle déclaré à l’époque, «mais faire une fausse couche et ne pas savoir ce que l’avenir me réserve est émouvant. Et je veux juste que les gens sachent que je la traverse, aussi. »

En juillet de cette année-là, Dreyer a annoncé qu’elle attendait un petit garçon avec son mari Brian Fichera. le couple accueilli Oliver George Fichera en janvier 2020.