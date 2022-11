Toutes les fois où Kim Kardashian a été critiquée pour avoir laissé sa fille North, 9 ans, s’habiller avec des tenues “inappropriées”

KIM Kardashian aime souvent emmener sa fille aînée, North, à des défilés de mode et à des événements de célébrités.

Mais quand il s’agit d’habiller l’enfant de neuf ans, les fans disent que la maman de la star de télé-réalité rate la cible.

North West et ses amis se déguisent en TLC pour Halloween[/caption]

Les critiques critiquent les costumes fous et élaborés de North depuis presque sa naissance[/caption]

Plus tôt cette semaine, Kim, 42 ans, a ressenti la colère de ses partisans lorsqu’elle a laissé North s’habiller pour Halloween en tant que membre du groupe de filles des années 90 TLC.

Dans une vidéo partagée sur TikTok, la préadolescente a canalisé l’essence de Rozonda “Chilli” Thomas, alors qu’elle arborait un ensemble en cuir noir de la tête aux pieds, un maquillage complet et laissait ses mèches bouclées couler pour correspondre à la l’allure du chanteur.

Les deux amis de North ont également habillé leurs rôles, jouant Tionne “T-Boz” Watkins et Lisa “Left Eye” Lopes pour compléter le groupe.

La vidéo montrait les jeunes subissant leur relooking par une équipe glam et prenant des selfies miroir dans leurs costumes complets.

Cependant, les critiques ont contesté le costume adulte de North et ont exprimé leurs opinions dans un fil de discussion en ligne.

“Au risque de passer pour un haineux, mais ils ont l’air bien trop adultes ?? Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement avoir un costume d’enfant normal ? » une personne interrogée.

“Inapproprié pour un enfant”, a déclaré sans ambages un autre.

“Cette chanson et les paroles sont un peu trop adultes pour les filles de cet âge !” quelqu’un d’autre s’est plaint, tandis que d’autres ont plaidé pour que la fondatrice de SKIMS laisse sa fille “être juste une enfant”.





Mais c’est loin d’être la première fois que Kim est critiquée pour avoir habillé North avec des vêtements que beaucoup trouvent inappropriés.

COMMENCER JEUNE

Kim a habillé North, un an, dans une robe transparente controversée[/caption]

Dès 2014, alors que North n’avait qu’un an, Kim l’habillait avec des vêtements (de créateurs) assortis.

Lors du défilé Givenchy de la Fashion Week de Paris, maman et fille portaient toutes deux des robes en maille de dentelle noire risquées.

Kim a accessoirisé le sien avec une veste en cuir noire, tandis que North s’en est passé.

Pour accompagner la robe, Kim – dont la propre robe arborait un décolleté plongeant audacieux et était transparente de la tête aux pieds – a habillé North de minuscules leggings noirs.

Cela s’est produit une semaine après que les critiques ont accusé Kim et son père Kanye West d’avoir habillé “de manière inappropriée” North dans une jupe en cuir avec des leggings assortis.

ALLER GOTHIQUE

En mars, la fondatrice de The Skims et son mini-moi portaient du maquillage blanc, du rouge à lèvres noir et de l’eye-liner noir barbouillé alors qu’ils entraient dans l’esprit gothique.

Ils ont également été rejoints par Penelope, la fille de la sœur aînée de Kim, Kourtney, qui portait également du maquillage emo.

Le trio a prononcé les paroles de la chanson Emo Girl de Machine Gun Kelly et Willow.

Cette fois, le plus grand critique de Kim était Kanye.

En janvier, le rappeur controversé a dénoncé Kim pour avoir laissé North porter du rouge à lèvres et publier sur TikTok.

Dans une interview sur Hollywood Unlocked, il a déclaré: “Ne faites pas porter de rouge à lèvres à ma fille sur TikTok, ou ne l’ayez pas du tout sur TikTok, si je ne suis pas là pour approuver cela.

“Cela a été fait sans que je le sache et cela s’est reproduit, donc j’ai l’impression que cela pique l’ours, essaie de me contrarier ou de créer ce récit” fou “.”

Mlle MARIÉE

North a presque volé la vedette dans un corset en satin risqué[/caption]

En mai, Kim a eu honte d’avoir autorisé North à porter un corset en satin “inapproprié” lors du mariage de Kourtney Kardashian en Italie.

North a enfilé un corset beige constrictif avec un manteau en fourrure rose et un pantalon en treillis – associant les couches avec un joli sac à main orné de bijoux.

Sur Reddit, un utilisateur a fait remarquer : “La mère en moi n’aime pas le corset sur un 8yr [old].”

Un autre a ajouté: “Mai en Italie et ce pauvre enfant en manteau.”

Alors qu’une personne était d’accord avec le fait que la tenue était trop chaude, écrivant: “Elle doit fondre.”

NEZ NORD

North a choqué les fans avec son anneau dans le nez[/caption]

Quelques mois plus tard, Kim a été déchirée pour avoir laissé North porter un accessoire “mature” lors d’un voyage en Europe pour la Fashion Week de Paris.

North et ses choix vestimentaires ont été photographiés à plusieurs reprises pendant le voyage, de nombreux fans s’intéressant à un aspect subtil de son apparence : un anneau dans le nez.

Après que Kim ait été vue arborant un faux anneau de nez avec une chaîne le reliant à autre chose, sa fille aînée a pris un virage.

Les fans ont contesté l’accessoire, accusant Kim de lui permettre d’agir trop adulte.

Sur Twitter, un fan a commenté: “Est-ce que c’est juste moi mais .. Cet anneau de nez est bien trop développé pour que North puisse le porter à cet âge.”

Un autre a tweeté: “L’anneau de nez est un peu trop pour un enfant mais partez du Nord.”

Et l’un d’eux est allé dans une autre direction : « L’anneau de nez ou le style ne me dérange pas. Ce que je trouve bizarre, c’est que North West n’a jamais eu d’enfance et n’en aura pas.

“Je n’ai jamais pu m’habiller comme un enfant, aller à l’école, être normal ou rencontrer de nouvelles personnes de manière organique.”

COUVRIR

North West se présente à son hôtel à Paris avec un masque facial en cuir[/caption]

Lors d’un autre voyage à Paris en octobre, North a tenté d’éviter l’attention avec un masque complet, choquant les fans avec la déclaration de mode en cuir.

La jeune femme a opté pour le couvre-chef intégral, ne laissant apparaître que ses extensions de cheveux s’échappant du masque.

En ligne, les fans n’étaient pas favorables au look.

“Cela me rend si triste”, a partagé une personne.

Un autre a ajouté: “Elle sera marquée à vie.”

Alors qu’un troisième a spéculé: “Le gamin suit les traces de (Kim et Kanye) de fou.”

Ce n’était pas exactement clair si la couverture de mode était un choix ou une déclaration, mais cela rappelait les moments où ses deux parents avaient opté pour des looks similaires.

En juillet, Kim a été critiquée pour avoir couvert tout son visage avec un masque “effrayant” dans le cadre d’un look Balenciaga.

Pendant ce temps, Kanye est connu pour avoir enfilé plusieurs masques au fil des ans qui couvrent son visage dans son intégralité.