Toutes les fois où Kim Kardashian a été accusée d’avoir photographié des photos de ses enfants

KIM Kardashian a été critiquée à plusieurs reprises pour avoir photographié des photos de ses enfants, les avoir ajoutées et modifié leur apparence sur les photos.

Elle et ses frères et sœurs ne sont pas étrangers à la controverse sur les images modifiées.

Kim Kardashian a été accusée à plusieurs reprises d'avoir photographié ses enfants

Elle a avoué quelques erreurs de montage

La controverse sur Photoshop entourant les Kardashian a empiré lorsque les fans ont découvert que Kim, 41 ans, avait modifié les images de ses enfants.

Récemment, l’ancienne de L’incroyable famille Kardashian a été critiquée comme “sans vergogne” pour avoir photoshoppé une photo de ses enfants pour mieux correspondre à son look.

Le 4 juillet, Kim a posté des photos de son apparition dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

Elle avait Psaume dans ses bras tandis que Saint se tenait à côté d’elle.

Saint avait la langue tirée et portait une casquette et un maillot de baseball.

Kim a posté une série de photos sur Instagram, y compris toutes dans les coulisses, marchant dans la rue et diverses autres.

Elle a légendé la série de photos, “Les garçons voyagent avec leur goutte folle.”

Alors que la plupart des fans laissaient des commentaires sur la façon dont ils étaient mignons tous les trois, certains fans ont remarqué un échec majeur de Photoshop de la part de Kim.





Ils ont noté que le magnat du SKKN avait modifié la chemise de son fils Saint, en changeant la couleur du rouge au marron pour qu’elle corresponde à son flux Instagram.

Le problème? Elle n’a modifié que la photo principale, pas le reste des clichés du lot.

Ce n’est pas la première fois que Kim joue avec des photos de ses enfants ou qu’elle est appelée pour ça non plus.

Voici un aperçu de toutes les fois où la fondatrice de SKIMS a photographié ses enfants.

CHANGEMENT DE TENUE

La star de télé-réalité a été surprise en train de changer des photos de ses fils lors d'un voyage à New York

En juillet, Kim est apparue dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon pour promouvoir sa ligne de soins de la peau SKKN.

Elle a amené ses enfants sur l’apparence, les montrant même pendant l’épisode.

La magnat de la mode et de la beauté a partagé une série de photos d’elle et de ses enfants après coup.

Les fans n’ont pas tardé à souligner que sur la première des photos, il semblait que Kim avait photographié le chapeau et la chemise de Saint pour qu’ils soient marron, plutôt que son vrai rouge.

Elle l’a fait dans le but de faire correspondre les photos à son esthétique Instagram.

Un utilisateur de Reddit a posté les photos et a déclaré: “Kim est vraiment dévouée à son flux qu’elle a modifié la couleur de la tenue de Saint du rouge au marron juste pour correspondre à lol.”

« Ça doit être complètement épuisant de se soucier autant des apparences. Critiquer constamment et photographier elle-même, ses enfants, etc…. » un fan est intervenu.

Un troisième a ajouté: «Le fait que l’esthétique d’Instagram compte tellement… jeez lmao.»

“Pourquoi se soucie-t-elle tant d’un flux Instagram ? C’est un comportement bizarre », a demandé un utilisateur de Reddit.

Certains fans ont souligné l’évidence et critiqué ses compétences en photoshop.

“Un si mauvais photoshop aussi, vous pouvez voir le halo rouillé autour de son chapeau contre le mur”, a déclaré un fan.

“C’est même pas bien fait, on voit une auréole marron au-dessus de son chapeau lmao”, raconte un autre.

D’autres utilisateurs de médias sociaux l’ont critiquée comme “sans vergogne” et “pathétique” pour avoir édité ses enfants.

DRAME DISNEY

Des mois plus tôt, en décembre 2021, Kim avait été critiquée pour avoir publié une photo de la fille de sa sœur Khloe Kardashian, True Thompson, et de sa propre fille Chicago à Disney.

Peu de temps après que la star des Kardashian a publié la photo, les fans ont commencé à bourdonner à propos de sa modification d’une manière ou d’une autre.

La spéculation s’est déroulée sur TikTok, avec des fans aux yeux d’aigle partageant des théories et des preuves.

Khloe, 38 ans, a été la première à réagir au contrecoup, avouant qu’il avait été retouché.

Elle a posté des images avec True à Disney plus tôt ce mois-ci et a déclaré que c’était la “première fois” de sa fille à Disneyland, malgré la présence de photos de True au parc d’attractions à la fin de l’année dernière.

Les fans ont rappelé à Khloe les clichés que Kim avait publiés sur True à Disney en décembre sur Twitter.

Elle a répondu en faisant allusion à une erreur de montage, puis en essayant de diriger l’attention vers le nouveau spectacle Hulu de la famille.

Elle a répondu: “Welp, j’ai foutu celui-ci en place. Quoi qu’il en soit… concentrons-nous sur autre chose… Notre émission est diffusée dans quelques jours.

Kim a expliqué plus tard pourquoi elle avait photographié la photo.

La star de télé-réalité a déclaré que la personne à côté de Chicago était en fait la fille de sa sœur Kylie, Stormi – et qu’elle avait photographié Stormi à la demande de son frère.

Kim a commencé par expliquer la palette de couleurs de sa grille Instagram, écrivant sur ses histoires mercredi: “OK OK sooo tu sais que je suis tout à propos de mon esthétique!

“Et ma grille IG est rose et bleue ces derniers temps. N’est-ce pas si mignon et bien planifié ! Les photos originales étaient Stormi !

“Cependant, j’ai demandé à @kyliejenner si je pouvais les poster et elle a dit [crying dace emoji] elle ne se sentait pas vraiment en train de poster en ce moment et donc je respecte ça !

“Mais cela n’allait pas gâcher mon flux IG. Chi portait du rose et ça allait parfaitement.

Partageant les photos trafiquées, Kim a admis : « Ce n’était pas l’esthétique que je recherchais et je peux l’admettre !

“Vous savez à quel point une bonne esthétique signifie pour mon âme et je serai damné si Kylie gâcherait cela pour moi et gâcherait ma grille IG.”

Kim a ensuite remercié Khloe et True, quatre ans, de lui avoir permis d’utiliser le tot dans les clichés à la place et a affirmé que son photoshop était si bon que même Khloe était convaincue.

Elle a écrit: “Alors merci True d’en avoir pris un pour l’équipe [laughing face emoji].

“Je ne pensais pas que ce serait si grave si sa propre mère me demandait si je l’avais emmenée à Disneyland pour la première fois.”

LE NOUVEAU LOOK DE NORTH

Elle a été accusée d'avoir modifié des photos de North West

Les Kardashian se sont rendus en Italie au début de l’été pour célébrer le mariage de Kourtney Kardashian et Travis Barker.

Pendant le voyage, ils ont bien sûr partagé des clichés de leurs nombreuses célébrations et sorties.

Kim, pour sa part, a posté une photo d’elle profitant d’une journée sur l’eau avec sa fille North.

Après une inspection plus approfondie, les fans ont remarqué que la fille aînée de la star de la télévision avait l’air un peu déplacée.

Un utilisateur de Reddit a émis l’hypothèse que Kim avait modifié numériquement la photo, qui montrait le duo mère-fille debout côte à côte.

Le fan de Kardashian a posté la photo du bateau avec une photo de paparazzi également prise pendant le voyage.

“Est-ce que Kim Kardashian a photoshopé le visage et le corps de North dans son dernier post IG?” la légende lisait, recueillant de nombreux commentaires de critiques partageant la même pensée.

“Je pense que Kim est tellement photoshoppée que North n’a pas l’air à sa place”, a répondu une personne.

“Omg je suis venu ici quand j’ai vu sur IG, quelque chose qui ne va pas avec le fond contre les deux et les corps ont l’air loooong. Séance photo de vacances sur écran vert ? » un autre a demandé.

“Oui. La réponse à cette question est toujours oui », a déclaré un troisième.

“Je ne sais pas ce qui est le plus bizarre, qu’elle fasse ça ou qu’elle ne voie pas que c’est une chose bizarre à faire. Qu’est-il arrivé à Kimmy insouciante », a fait remarquer un quatrième.

AJUSTEMENTS MINEURS ?

Les fans l'ont critiquée pour avoir modifié les photos de ses fils

Les critiques sont venues à nouveau pour Kim après avoir remarqué une autre modification des photos d’elle-même et de ses fils de son voyage à New York pour promouvoir SKKN.

Un compte de fan sur Instagram a remarqué un détail mineur sur le nez de Psalm dans la publication Instagram de la mère de quatre enfants, qui a fait trembler les langues.

Il était sous-titré: “Alors que Kim s’est apportée quelques modifications mineures ici, elle a également apporté une modification mineure à son tout-petit.”

Ils ont zoomé sur le nez de Psalm et ont écrit: “Kim a modifié le nez de son enfant de trois ans pour qu’il soit un tout petit peu plus petit.”

Les versions originale et éditée ont été postées dos à dos où les fans pouvaient voir la différence dans les narines de Psalm.

Les fans indignés ont commenté les modifications alors que l’une d’elles publiait: “Ses enfants sont magnifiques, quel est son problème?”

Une seconde a déclaré: “Honnêtement, elle pourrait être annulée pour cela.”

Pourtant, un troisième a ajouté: “Tout ce truc de photo-shopping avec ses enfants est un tout nouveau niveau de bas.”

Un quatrième a posté: “C’est une personne et une mère terribles.”

CORPS BÉBÉ

Elle a déjà été critiquée pour avoir amincissant une photo de bébé de North

Kim a été accusée d’avoir édité une photo de sa fille North lorsqu’elle était enfant, ce qui a fait paraître l’enfant de l’époque plus mince.

Les critiques l’ont qualifiée de “dérangée au niveau suivant”, partageant la photo originale à côté de celle apparemment modifiée.

Un fan a posté sur Instagram côte à côte une image mettant en vedette Kim avec ses longs cheveux lâchés et North, neuf ans, avec d’adorables chignons jumeaux et un short vert.

“Toutes les images non éditées ont été trouvées sur Getty ou publiées par le photographe avant que Kim ne les publie”, ont-ils écrit.

Ils ont ensuite partagé l’image que Kim a publiée sur son propre Instagram.

Soudain, les shorts de North étaient de couleur plus discrète – tout comme leurs tons de peau – et la moue charnue de Kim avait un peu plus de volume.

Mais la taille du jeune semblait avoir été prise de manière assez visible, a affirmé l’affiche en la partageant.

Les fans étaient furieux et ont inondé à la fois la section des commentaires et Reddit après l’avoir découvert.

“Photoshoper de la graisse de bébé sur votre enfant… c’est tout”, a écrit l’un d’eux.

“C’est juste une façon malade, dérangée et dérangée de niveau supérieur de traiter un enfant”, a écrit un autre.

Un troisième a déclaré : « Je continue de regarder le ventre de North sur chaque photo, ça me coupe le souffle. Vous ne faites pas ça à vos bébés, ça va les foutre en l’air psychologiquement.

“Dieu, cela me rend tellement fou” a réagi l’un d’eux. “Ça m’énerve tellement que ces enfants ne sauront pas laquelle de leurs photos de bébé est réelle ou modifiée…”

Les fans ont déchiré sa parentalité pour l'échec de Photoshop

Elle continue de peaufiner les images pour les adapter à son esthétique Instagram

Elle ignore largement le drame