Néanmoins, il est important de noter que la nomination aux Grammy Awards de Blue Ivy en fait l’une des plus jeunes nominées de l’histoire. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Blue Ivy n’a qu’un an de plus que Leah Peasall , qui est devenue la plus jeune lauréate d’un Grammy quand son groupe, Les sœurs Peasall , a remporté l’album de l’année, bande originale en 2001.

