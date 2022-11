Toutes les façons dont l’héritage de Chadwick Boseman a été préservé dans “Black Panther: Wakanda Forever”

Cela fait bientôt cinq ans que Panthère noire est sorti, et maintenant, l’attente de la suite très attendue est presque terminée.

Panthère noire : Wakanda pour toujours arrive en salles cette semaine, et bien qu’il y ait de nombreuses raisons pour lesquelles les fans sont enthousiasmés par le film, la plus importante est d’honorer la star décédée du premier film, Chadwick Boseman.

Tout au long du processus de planification, d’écriture et de tournage, Boseman et son personnage, T’Challa, étaient au sommet de l’esprit de tout le monde, ceux qui travaillaient sur le film faisant tout ce qu’ils pouvaient pour honorer son héritage. Découvrez quelques-unes des plus grandes façons dont les plus proches de Chadwick se sont assurés que sa mémoire était correctement entretenue.

Ne pas refondre le rôle de Black Panther

Bien sûr, la plus grande chose que les acteurs et l’équipe du film ont faite pour honorer Boseman n’a pas été de refondre son rôle de Black Panther, donnant aux fans, aux amis proches et à la famille le temps de pleurer la perte.

“J’avais l’impression qu’il était beaucoup trop tôt pour refondre”, a déclaré le président de Marvel Studios, Kevin Feige, dans une interview avec Empire. “Stan Lee a toujours dit que Marvel représentait le monde à l’extérieur de votre fenêtre. Et nous avions parlé de la façon dont, aussi extraordinaires et fantastiques que soient nos personnages et nos histoires, il y a un élément relatable et humain dans tout ce que nous faisons. Le monde traite toujours la perte du Tchad. Et Ryan a versé cela dans l’histoire.

Enregistrer son numéro sur la feuille d’appel

Une autre chose que le casting a faite pour honorer le défunt acteur, selon Winston Duke, a été de sauvegarder le numéro de Chadwick sur la feuille d’appel tout au long du processus de tournage.

“Sur le plateau, nous n’avons jamais eu de numéro un sur la feuille d’appel”, a révélé Duke dans un interview avec Divertissement ce soir La semaine dernière. “Cela a commencé au numéro deux parce que, Chadwick, nous lui avons gardé une place tout le temps.” Il a poursuivi: «Je dis toujours que dans la mort, la lutte consiste à trouver des moyens de retenir les gens. Dans la vie, c’est comment laisser partir les gens, qu’ils soient bons pour vous ou non. Dans la mort, c’est comment vous tenez bon, et nous le tenons dans nos cœurs, dans notre travail, dans la façon dont nous abordons la vie pour aller de l’avant.

S’attaquer au deuil dans le film

Dans une autre interview avec Michaela Coel, elle et Duke ont parlé davantage de la façon dont le film honore la mémoire de Chadwick, révélant que le film lui-même est à peu près le même chagrin que nous avons connu lors de son décès dans la vraie vie.

“Il s’agit de deuil. Le film parle profondément du chagrin et de sa difficulté et du désordre. Ce n’est pas facile, il n’y a pas de chemin beau, joli et parfait et vous en êtes changé pour toujours », a-t-il révélé au Graham Norton Show. “Tous les personnages que vous connaissez et toute la culture de Wakanda, le Wakanda que vous avez tous appris à aimer, ont maintenant changé à cause de cette énorme perte.”

Leurs premières tenues

Au moment de la première du film, les acteurs savaient qu’ils devaient faire quelque chose de spécial pour combler le vide de la présence indéniable de Boseman. Pour rendre hommage à la légende décédée, le réalisateur Ryan Coogler ainsi que les stars du film Angela Bassett, Letitia Wright, Lupita N’yongo, Winston Duke, Danai Gurira, Dominique Thorne, Michaela Coel et Tenoch Huerta ont tous honoré Chadwick avec leurs tenues.

Enfilant une tenue entièrement blanche avec sa femme Zinzi Evans, Coogler portait un collier pendentif en forme de plaque de chien noir et or en souvenir de Boseman.

“C’était un collier que j’avais fait pendant que nous nous préparions à commencer le tournage parce que je voulais le garder près de moi”, a révélé Coogler à Bonjour Amérique sur le tapis violet.