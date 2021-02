Toutes les façons dont Ginny et Georgia nous rappellent Gilmore Girls

« Nous sommes comme le Gilmore filles, mais avec des seins plus gros. «

Il est prudent de dire que la nouvelle comédie dramatique de Netflix Ginny et Géorgie nous donne du majeur Gilmore filles vibrations. En fait, comme vous pouvez le voir dans la citation ci-dessus, la Géorgie (Brianne Howey) fait référence à la série bien-aimée des années 00 dans le tout premier épisode.

Tandis que Ginny et Géorgie n’est en aucun cas une copie conforme de Amy Sherman-Palladinocomédie mère-fille, nous nous sommes retrouvés à remarquer plusieurs parallèles entre les deux séries. Aimer Gilmore filles, qui suit la mère célibataire Lorelai (Lauren Graham) et sa fille Rory (Alexis Bledel) alors qu’ils naviguent dans une petite ville du Connecticut, Ginny et Géorgie présente les personnages titulaires qui tentent de mener une vie normale alors qu’ils s’installent dans une ville pittoresque de la Nouvelle-Angleterre.

Il y a aussi le propriétaire du café local Joe (Raymond Ablack), qui rappelle Gilmore filles‘propriétaire du restaurant Luke (Scott Patterson). Mais au lieu que Luke verse à Lorelai sa troisième tasse de café, c’est Joe qui donne à Georgia un bon verre (ou deux) de vin. Et comme Lorelai, la Géorgie n’est pas étrangère à un triangle amoureux – ou carré.