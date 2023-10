Toutes les excuses du VAR émises par PGMOL en Premier League depuis leur introduction en 2019

Lorsque le VAR a été introduit pour la première fois en Premier League pour la saison 2019/20, les équipes de l’élite anglaise étaient convaincues que les erreurs d’arbitrage seraient éradiquées grâce à l’utilisation de la technologie.

Oh, comme ils avaient tort. Au cours des quatre saisons précédentes, le groupe d’arbitrage PGMOL a dû présenter des excuses aux équipes de Premier League à 13 reprises – et cela ne parle même pas des autres moments où des erreurs moins évidentes ont été commises.

Ci-dessous, QuatreQuatreDeux met en évidence les 13 erreurs d’arbitrage pour lesquelles PGMOL s’est directement excusé en Premier League. La technologie, hein ?

1. Everton 0-1 Manchester City, février 2022

Rodri l’a frappé contre Everton, mais aucun penalty n’a été infligé (Crédit image : Getty Images)

Manchester City a eu une énorme part de chance à Goodison Park lors de la poursuite du titre de Premier League 2021/22, après que Rodri ait mal jugé un ballon dévié et l’ait touché avec son bras. L’arbitre sur le terrain, Paul Tierney, n’a pas estimé que l’Espagnol avait joué le handball, et le responsable du VAR, Chris Kavanagh, s’en est également tenu à cette décision.

Cependant, alors qu’Everton se battait pour leur vie, le chef des arbitres de l’époque, Mike Riley, s’est excusé auprès du club pour ne pas leur avoir accordé de penalty en fin de match. Pep Guardiola a même admis qu’Everton aurait également dû se voir accorder un penalty.

2. Crystal Palace 3-1 Aston Villa, août 2022

Le VAR a accordé à tort une main contre Digne (Crédit image : Getty Images)

Lorsque Marc Guehi a dépassé Lucas Digne dans un corner pour une balle intérieure à Selhurst Park pour diriger le ballon, celui-ci a frappé le bras du Français à une distance incroyablement courte alors qu’il se dirigeait vers le but.

Alors que l’arbitre Andy Madley ne pensait pas que cela méritait un penalty, un contrôle du VAR l’a convaincu de changer d’avis et d’accorder un coup de pied pour lequel Howard Webb a dû s’excuser plus tard – son premier, mais en aucun cas le dernier, dans son poste. .

3. Chelsea 2-1 West Ham, septembre 2022

La faute de Bowen sur Mendy a ensuite été excusée (Crédit image : Getty Images)

Avec le score de 2-1 et à l’entrée de la 88e minute, Edouard Mendy a dû sortir de son but et battre Jarrod Bowen, qui se précipitait, grâce à une passe arrière de la tête mal placée de Reece James. Le gardien de but a placé le ballon directement dans la trajectoire de Maxwell Cornet, qui a tiré dans le but de Chelsea.

Cependant, Bowen a été jugé à tort par le VAR comme ayant commis une faute sur Mendy, bien qu’il n’ait effleuré que légèrement le gardien sénégalais.

4. Newcastle United 0-0 Crystal Palace, septembre 2022

Mitchell a poussé Willock dans Guaita, mais un coup franc a quand même profité à Palace (Crédit image : Getty Images)

Bien qu’il ait été poussé vers Vicente Guaita par Tyrick Mitchell, le VAR pensait que Joe Willock avait commis une faute sur le gardien de Crystal Palace quelques secondes seulement avant que Mitchell ne dirige le ballon dans son propre filet.

Le milieu de terrain de Newcastle ne pouvait rien faire contre la poussée dans le dos qu’il avait reçue, mais les officiels ont estimé que son défi, ou son absence, signifiait que le but n’aurait pas dû être maintenu.

5. Manchester United 3-1 Arsenal, septembre 2022

Le jeu a été ramené après que VAR ait pensé qu’Odegaard avait commis une faute sur Eriksen (Crédit image : Getty Images)

Dans la préparation du but refusé de Gabriel Martinelli à Old Trafford, Martin Odegaard aurait commis une faute sur Christian Eriksen en touchant légèrement le milieu de terrain danois pour récupérer le ballon dans un premier temps. Bien que Paul Tierney n’ait pas vu cela en temps réel, VAR a envoyé l’arbitre sur le moniteur pour y jeter un autre coup d’œil.

Le but de Martinelli a été annulé à tort.

6. Fulham 3-0 Aston Villa, octobre 2022

Mitrovic a fait expulser Luiz à Craven Cottage (Crédit image : Getty Images)

La nuit où Steven Gerrard a perdu son emploi, les choses auraient pu se passer bien différemment. Alors que le score n’était que de 1-0, le VAR a conseillé à l’arbitre d’expulser Douglas Luiz après un choc avec Aleksandar Mitrovic – bien que l’attaquant serbe ait provoqué le rapprochement.

La FA a ensuite annulé l’interdiction de Luiz et PGMOL s’est excusé pour l’intervention incorrecte du VAR dans l’incident.

7. Nottingham Forest 2-2 Brentford, novembre 2022

Wissa n’aurait pas dû recevoir de penalty contre Forest (Crédit image : Getty Images)

VAR, d’une manière ou d’une autre, a réussi à repérer le contact entre Dean Henderson et Yoanne Wissa au City Ground, accordant un penalty à l’attaquant de Brentford même si les deux hommes s’étaient à peine touchés. En fait, Wissa semblait avoir pris l’initiative du contact lui-même, obligeant Webb à s’excuser une nouvelle fois après le match.

8. Aston Villa 3-1 Manchester United, novembre 2022

Le mur de Manchester United était trop profond (Crédit image : Getty Images)

Tirer un coup franc dans la lucarne contre David De Gea est une tâche difficile, mais elle est légèrement plus facile lorsque l’arbitre place le mur de Manchester United à plus de 10 mètres de l’endroit où le coup franc est exécuté.

Un examen d’après-match a conclu que l’arbitre avait placé le mur de United trop en arrière, donnant au Français plus d’espace pour envoyer le ballon à Villa Park.

9. Crystal Palace 1-1 Brighton

Estupinan fait la fête avant que son but ne soit refusé à tort pour hors-jeu (Crédit image : Getty Images)

Les hors-jeu sont en noir et blanc. Soit quelqu’un se trouve au-delà de la dernière ligne de défense, soit il ne l’est pas. Les responsables ne devraient donc pas se tromper en utilisant le VAR, n’est-ce pas ? Faux.

Dans ce match, le VAR John Brooks a tracé une ligne de hors-jeu au mauvais endroit, refusant à Pervis Estupinan de Brighton le premier but à Selhurst Park – bien qu’il s’agisse d’un but légitime.

10. Arsenal 1-1 Brentford, février 2023

Norgaard était en position de hors-jeu avant de centrer vers Toney (Crédit image : Getty Images)

Les fans d’Arsenal ont dû déplorer ce qui aurait pu se passer lors de la saison 2022/23, et pointer du doigt ce match n’aidera certainement pas. Ivan Toney a égalisé à l’Emirates Stadium, mais ce n’est qu’après avoir reçu un coup de main de Christian Norgaard qu’il s’est retrouvé en position de hors-jeu.

Le VAR Lee Mason n’a cependant pas réussi à repérer le Danois lors de l’examen du but, lui permettant à tort de rester debout et nuisant ainsi au défi du titre des Gunners.

11. Tottenham 2-1 Brighton, avril 2023

Mitoma aurait dû recevoir un penalty (Crédit image : Getty Images)

Dans un match rempli d’une apparente liste d’erreurs de la part des officiels, la plus évidente est survenue lorsque Pierre-Emile Hojbjerg s’est clairement placé sur le pied de Kaoru Mitoma à l’intérieur de la surface. L’arbitre Stuart Atwell a raté la faute, mais les responsables du VAR n’ont pas réussi à lui conseiller de se rendre au moniteur.

Webb a admis plus tard qu’une pénalité aurait dû être accordée.

12. Manchester United contre Wolves, août 2023

Onana a percuté Kalajdzic (Crédit image : Getty Images)

Alors que les Wolves poursuivaient le match dans les dernières secondes de leur match d’ouverture de la saison 2023/24, Andre Onana est sorti de son but à Manchester United pour tenter de réclamer un centre. Alors qu’aucun des deux n’a touché le ballon, Onana a percuté directement Sasa Kalajdzic.

Cependant, ni l’arbitre ni le VAR n’ont repéré le défi imprudent, PGMOL devant ensuite s’excuser de ne pas avoir accordé de penalty aux Wolves et une opportunité de prendre un point à Old Trafford.

13. Tottenham 2-1 Liverpool

Diaz était en jeu lorsqu’il a marqué contre Tottenham, mais le VAR n’est pas intervenu (Crédit image : Getty Images)

L’incident le plus récent, et sans doute le plus médiatisé de cette liste, s’est produit au stade Tottenham Hotspur. Luis Diaz a vu un but exclu à tort pour hors-jeu pour mettre Liverpool 1-0 avec dix hommes, le VAR Darren England n’étant pas intervenu.

L’Angleterre n’a pas réalisé que la décision sur le terrain était considérée comme un hors-jeu en raison d’une mauvaise communication, même si elle savait que Diaz était en jeu et que le but aurait dû être maintenu. PGMOL a imputé l’incident à une « erreur humaine importante ».

