Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré que les 12 équipes subiraient des conséquences en rejoignant initialement la Super League européenne, mais que certaines équipes feraient face à des équipes moins importantes pour se retirer rapidement.

Les 12 équipes – six d’Angleterre et trois d’Espagne et d’Italie – ont annoncé le 18 avril qu’elles se sépareraient pour former leur propre Super League, dans un mouvement qui a immédiatement attiré l’ire des fans.

À la suite de manifestations de fans, les six équipes anglaises ont annoncé dans les 24 heures qu’elles avaient révoqué leur décision de rejoindre la ligue et elles ont été suivies par l’Atletico Madrid et l’Inter Milan le 20 avril.

Dans l’état actuel des choses, le Real Madrid, Barcelone, la Juventus et l’AC Milan ne se sont pas officiellement retirés de la compétition.

«Chacun doit prendre les conséquences de ce qu’il a fait et nous ne pouvons pas prétendre que rien ne s’est passé. Vous ne pouvez pas faire quelque chose comme ça et dire simplement: ‘J’ai été puni parce que tout le monde me déteste. Ils n’ont pas de problèmes à cause de qui que ce soit d’autre qu’eux-mêmes. Ce qu’ils ont fait n’est pas acceptable et nous verrons dans les prochains jours ce que nous devons faire » Ceferin a déclaré au Daily Mail.

« Mais pour moi, c’est une nette différence entre les clubs anglais et les six autres. Ils se sont retirés les premiers, ils ont admis avoir commis une erreur. Il faut avoir une certaine grandeur pour dire: » Je me suis trompé « . Pour moi, il y a trois groupes de ces 12 – les Six Anglais, qui sont sortis en premier, puis les trois autres [Atletico Madrid, AC Milan, Inter] après eux et ensuite ceux qui sentent que la Terre est plate et ils pensent que la Super League existe toujours [Barcelona, Real Madrid and Juventus]. Et il y a une grande différence entre ceux-ci. Mais tout le monde sera tenu pour responsable. De quelle manière, nous verrons.

« Je ne veux pas parler de procédure disciplinaire mais il doit être clair que chacun doit être tenu responsable d’une manière différente. Est-ce disciplinaire? Est-ce la décision du comité exécutif? Nous verrons. Il est trop tôt pour le dire. . «

Ceferin a félicité les fans qui ont joué un rôle déterminant dans le retrait de leurs clubs de la ligue. Des centaines de supporters de Chelsea se sont rassemblés devant Stamford Bridge avant leur match contre Brighton lundi, tandis que des manifestations similaires contre les propriétaires de clubs ont été vues à Anfield, Old Trafford et aux Émirats cette semaine.

« Ecoutez, honnêtement, j’ai été complètement impressionné par la réaction des supporters, de toute la communauté du football et pas seulement de la communauté du football, mais je dirais de la société. Je n’ai jamais vu cela », a-t-il ajouté.

« L’UEFA a fait sa part, les clubs qui étaient avec nous ont fait leur part. Et bien sûr, le gouvernement britannique a fait le plus gros. Mais de loin, le plus gros a été fait par les supporters. »

Il a également déclaré qu’il souhaitait rencontrer des fans qui avaient fait pression pour que les équipes restent en Ligue des champions et ne participent pas à la nouvelle Super League.

« J’ai déjà parlé avec mes collègues de l’UEFA pour entrer en contact avec ces groupes de fans maintenant et commencer à discuter avec eux. Le problème avec les fans étant officiellement inclus dans l’UEFA est qu’il y a tellement de groupes différents. Vous avez un groupe du Real Madrid qui nous a soutenus. et des groupes qui ont soutenu la Super League. Donc, vous en avez tellement que nous devons coopérer avec une association, ce qui est encore un problème », a-t-il déclaré.

« Mais je pense que c’est une chose importante. Et nous avons beaucoup appris de cette situation. Nous essaierons de parler au plus grand nombre pour voir leur point de vue mais vous ne parlerez jamais avec tous les groupes, comme même les petits clubs de mon pays. avoir deux ou trois groupes. «