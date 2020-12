Toutes les écoles de Greenwich devraient fermer à partir de demain alors que les cours se déplacent en ligne au milieu d’un pic de cas de Covid-19.

Dans une lettre ouverte, Danny Thorpe, le chef du conseil de l’arrondissement du sud-est de Londres, a écrit: « J’écris cette lettre ouverte pour vous faire savoir que la situation à Greenwich par rapport à Covid19 s’aggrave maintenant extrêmement rapidement et je l’ai été aujourd’hui. informé par des collègues de Public Health England que la pandémie à Greenwich montre maintenant que nous sommes dans une période de croissance exponentielle qui exige une action immédiate.

« Nous avons maintenant les taux d’infection les plus élevés à Greenwich que jamais depuis mars, et pour ces raisons, j’ai donc demandé à toutes les écoles de Greenwich de fermer leurs locaux à partir de lundi soir et de passer à l’apprentissage en ligne pour la durée du trimestre, avec à l’exception des enfants travailleurs clés et de ceux ayant des besoins spécifiques (exactement les mêmes que lors du premier verrouillage). ‘