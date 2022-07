Toutes les dates de sortie des jeux vidéo que vous devez connaître pour 2022

Dieu merci Elden Ring est un long jeucar le blockbuster FromSoftware est l’une des seules versions majeures dont nous avons pu profiter jusqu’à présent en 2022. Pokemon Legends : Arceus, Gran Turismo 7 et Horizon Interdit Ouest étaient tous des jeux forts aussi, mais ils ont tous été lancés au cours des trois premiers mois de 2022. Nous sommes en juillet maintenant, et les derniers mois ont été un peu secs.

Heureusement, cela est sur le point de changer.

La seconde moitié de 2022 propose de nombreuses offres pour les joueurs de tous bords, que vous aimiez les RPG ultra-longs, les jeux de tir en ligne ou les aventures d’horreur. Voici toutes les dates de sortie des jeux de 2022 que vous devez connaître.

Saints Row



Date de sortie : 23 août

Saints Row est obtenir un redémarrage; le cinquième jeu de la série sera simplement connu sous le nom de Saints Row. Il aura le même bac à sable en monde ouvert pour lequel la série est connue – situé dans une approximation du sud-ouest des États-Unis – mais donnera un ton plus sérieux que le sauvage et loufoque Saints Row IV.

Seigneur des anneaux : Gollum

Date de sortie : 1er septembre

Septembre est un grand mois pour les fans du Seigneur des Anneaux. Lancement de la série The Rings of Power d’Amazon Studios, et puis il y a Gollum. Le coquin disgracieux est la star de son propre jeu, où il utilisera la furtivité pour déjouer les orcs – et parfois les maîtriser – dans sa quête pour récupérer The One Ring. Nous n’avons pas encore vu un déluge de séquences, mais le jeu est prévu pour un lancement le 1er septembre sur PlayStation et Xbox, suivi d’une version Switch le 30 novembre.

Le dernier d’entre nous, partie 1, remake

Date de sortie : 2 septembre

Sony



Last of Us Part 2 a propulsé la franchise d’horreur de Naughty Dog dans la stratosphère. Il s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires, et a été acclamé par la critique. C’est un regain d’intérêt pour le premier Last of Us, qui a initialement frappé la PlayStation 3 en 2013. The Last of Us Part 1 reçoit le traitement de remake, avec des graphismes et des commandes mis à jour, ainsi que l’intégration de goodies PS5 comme la fonctionnalité DualSense et l’audio 3D.

Le remake de The Last of Us a reçu des retours de la part des joueurs, qui l’ont qualifié de prise d’argent inutile – il coûtera 70 $ et intervient après que le jeu ait déjà été remasterisé pour PS4. L’un des animateurs du jeu, Robert Morrison, a rejeté cette critique via un tweet. Il l’a appelé “le projet le plus méticuleusement construit et conçu que j’aie jamais vu ou auquel j’ai participé”.

Splaton 3

Date de sortie : 9 septembre

Nintendo



Le concept élevé de Splatoon est génial – et extrêmement Nintendo. Il prend le jeu de tir à la première personne traditionnellement violent et le retourne sur sa tête. Vous tirez de la peinture, pas des balles. Vous ne marquez pas de points en tirant sur les ennemis, vous marquez des points en tirant sur l’environnement lui-même. Splatoon 2 est l’un des jeux de divertissement familial essentiels de la Nintendo Switch, bien qu’il puisse bientôt être usurpé par Splatoon 3, qui sortira sur la Switch le 9 septembre.

Surveiller 2

Date de sortie : 4 octobre

Tempête De Neige



Règles d’Overwatch, nous le savons tous. Overwatch 2 modifie le format, faisant du jeu de tir basé sur une équipe une affaire 5v5 au lieu du 6v6 de l’original. Il ajoute également un gameplay coopératif, au cas où vous voudriez tirer avec vos bourgeons plutôt que contre eux. Le plus grand changement est que vous n’aurez pas à payer pour jouer à Overwatch 2. Blizzard passe à un modèle de jeu gratuit avec des passes de combat et du nouveau contenu chaque saison. Les joueurs recevront un nouveau héros ou une nouvelle carte toutes les neuf semaines, les développeurs s’engageant à des mises à jour à perpétuité. L’espoir est que le nouveau modèle combattra la sécheresse de contenu qui a tourmenté l’original.

Overwatch 2 est lancé sur PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X et S, Nintendo Switch et PC.

Mario + Lapins Crétins : Étincelles d’espoir

Date de sortie : 20 octobre

Mario + Rabbids: Kingdom Battle était un jeu brillant, fusionnant les deux franchises bien-aimées avec un gameplay de stratégie étonnamment profond. Sparks of Hope emmène le casting de personnages hors du Royaume Champignon et dans l’espace, bien que le paysage ne soit pas le seul changement. Le jeu ajoutera une dose plus lourde de combat dans son gameplay de stratégie, comme on le voit dans une bande-annonce récente, mais, espérons-le, conservera le charme qui a rendu le premier si adorable.

Élevé sur la vie

Date de sortie : 25 octobre

Dans une année remplie de Gods of War et Calls of Duty, il est agréable de mélanger de nouvelles IP. High on Life est un jeu de tir à la première personne conçu par Justin Roiland, le co-créateur de Rick et Morty. La bande-annonce donne au jeu exactement ce que vous pourriez penser : une aventure de science-fiction originale et colorée. High on Life est exclusif à Xbox, bien qu’il soit disponible à la fois sur Xbox One et Xbox Series X et S.

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

Date de sortie : 28 octobre

Activision



Il semble idiot, à ce stade, d’écrire un petit texte de présentation sur ce à quoi s’attendre de Call of Duty: Modern Warfare 2. C’est le 19e jeu de l’illustre franchise, et sort la série du cadre de la Seconde Guerre mondiale de Vanguard et la place dans … guerre moderne.

Si vous aimez les jeux Call of Duty, le prochain sortira le 28 octobre.

Dieu de la guerre : Ragnarök

Date de sortie : 9 novembre

PlayStation/Sony Santa Monica Studios



Ragnarok est la suite de God of War, l’un des meilleurs jeux de la PlayStation 4. Il se passe beaucoup de choses à Ragnarok : le monde est potentiellement en train de se terminer, Kratos est à la recherche du dieu nordique de la guerre et un Thor très en colère est sur ses traces. Il s’agit du deuxième et dernier God of War dans la mythologie nordique et devait initialement sortir sur PS4 et PS5 l’année dernière. Ce sera l’un des moments forts de l’année s’il peut retrouver la grandeur de son prédécesseur.

Pokemon écarlate et violette

Date de sortie : 18 novembre

Nintendo



Pokemon Legends : Arceus était clairement un pivot de Nintendo. Il n’est pas surprenant que les prochains jeux Pokemon, Scarlet et Violet, adoptent le modèle d’action en temps réel de Legends: Arceus – mais c’est une grande surprise que nous recevions les nouveaux jeux Pokemon si tôt. Pokemon Scarlet et Violet sont arrivés sur Nintendo Switch le 18 novembre, environ 10 mois après Legends: Arceus. Nous je ne connais pas encore trop les jeuxà part quelques aperçus de son démarreur et de son Pokémon légendaire, mais ce n’est rien qu’une présentation surprise de Nintendo Direct ne puisse résoudre.

Final Fantasy 7: Réunion du noyau de crise

Date de sortie : à confirmer (2022)

Final Fantasy 7 : Renaissance est la suite tant attendue du remake de 2020, et sortira sur PlayStation 5 l’hiver prochain. Pour donner aux fans un petit quelque chose en attendant, Square Enix sort un remake de Crisis Core : Final Fantasy 7. Crisis Core, initialement sorti sur PSP en 2007, est une préquelle de Final Fantasy 7, et se concentre sur Zack Faire, un mentor pour Cloud Strife. Le remake est un gros problème car Square Enix a été inhabituellement timide pour remasteriser le jeu ou le porter sur n’importe quelle autre plate-forme. Si vous avez voulu jouer à Crisis Core au cours des 15 dernières années, vous deviez posséder une PSP. Cela changera avec Crisis Core Reunion, qui sortira sur PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X et S, Nintendo Switch et Windows à la fin de cette année.

Héritage de Poudlard

Date de sortie : à confirmer (2022)

Warner Bros.



Hogwarts Legacy est un jeu ambitieux. C’est un monde ouvert et se déroule à Poudlard au XIXe siècle, de nombreuses années avant l’émergence de Celui qui ne doit pas être nommé et Le garçon qui a survécu. Les fans de Harry Potter sont naturellement excités à l’idée d’explorer un Poudlard vivant et respirant, d’apprendre des sorts et d’apprivoiser des bêtes magiques. En partie à cause de ces attentes élevées, le jeu a été retardé par rapport à sa fenêtre de sortie originale de 2021. Il est maintenant prévu pour un lancement fin 2022 sur les consoles Xbox, PlayStation et Switch.

Reporté à 2023

De nombreux jeux promis pour 2022 ont été reportés à la prochaine année civile.

Champ d’étoiles

Date de sortie : premier semestre 2023

Béthesda



Starfield était l’un des jeux les plus médiatisés de l’année. Une nouvelle adresse IP de Bethesda, créateur de Fallout et The Elder Scrolls, elle a été décrite comme “Skyrim in Space”. Mais les jeux ambitieux prennent du temps. Initialement prévu pour une sortie en novembre, Starfield devrait maintenant arriver sur Xbox One, X et S et PC au premier semestre 2023.

Chute rouge

Date de sortie : premier semestre 2023

Redfall est un tireur d’équipe de la société qui vous a apporté Dishonored et Deathloop. Il est centré sur une invasion de zombies dans la ville de Redfall, dans le Massachusetts, et sera à la première personne, en monde ouvert et mieux joué avec des amis. La bande-annonce fait allusion à un jeu débordant de charme et de caractère – mais nous devrons attendre 2023 pour en faire l’expérience correctement.

Suicide Squad: Tuez la Justice League

Date de sortie : premier semestre 2023

En 2021, les Gardiens de la Galaxie ont pu briller. Cette année devait être le tour de la Suicide Squad, mais Kill the Justice League est maintenant reporté à 2023.

Avec les méchants des films récents, dont Harley Quinn, King Shark et Deadshot, vous agirez en équipe pour vaincre la Justice League. La bande-annonce la plus récente a vu la tentative de Suicide Squad de neutraliser The Flash. Le combat dynamique semble extrêmement dopant.

La légende de Zelda : Breath of the Wild 2

Date de sortie : 2023

Nintendo



C’est la suite de l’un des meilleurs jeux de tous les temps, et Nintendo a dit qu’il sortirait en 2022. Nous savions tous, au fond de nos cœurs, que cela pourrait ne pas arriver. En mars, c’est officialisé : Breath of the Wild 2 est un jeu de 2023.