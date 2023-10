Toutes les dates d’audience de Trump alors que le procès civil de la Trump Organization commence

Donald TrumpLe calendrier de est rempli de dates d’audience correspondant à ses nombreuses accusations criminelles et poursuites civiles.

L’ex-président et son équipe juridique se préparent à une année chargée alors qu’ils tentent de jongler avec les nombreuses dates de procès pendant que M. Trump poursuit sa campagne pour la présidence de 2024.

Jusqu’à présent, M. Trump a été inculpé pénalement quatre fois – dont deux au niveau fédéral et deux au niveau des États. Cela s’ajoute aux deux poursuites civiles engagées par l’ex-président à New York.

Même si l’équipe juridique de M. Trump n’a cessé de pousser les juges à retarder les dates de procès jusqu’après les élections de 2024, presque toutes les dates de ses inculpations pénales ont été fixées au printemps prochain.

Le point le plus urgent sur sa liste à l’heure actuelle est son procès civil contre l’État de New York, qui s’ouvre lundi 2 octobre devant un tribunal de Manhattan.

Voici toutes les dates du procès de M. Trump jusqu’à présent :

2 octobre 2023 – Début du procès civil de la Trump Organization

Dans le cadre d’un procès civil intenté par la procureure générale de New York, Letitia James, M. Trump et sa société, The Trump Organization, sont accusés d’avoir indiqué des valeurs d’actifs fausses ou trompeuses dans les états financiers.

Ce procès, supervisé par le juge Arthur Engoron, se déroule à New York.

Le juge déterminera les sanctions qui lui seront imposées pour ses activités commerciales frauduleuses après avoir constaté la semaine dernière que M. Trump, ses fils adultes Donald Jr et Eric, des entreprises et des dirigeants avaient surévalué les actifs de leur entreprise pendant des années.

15 janvier 2024 – Procès civil de Jean Carroll contre Trump

M. Trump devrait à nouveau être jugé contre E. Jean Carroll au début de l’année prochaine.

Cette fois, l’affaire ne portera que sur les allégations de Mme Carroll selon lesquelles M. Trump l’aurait diffamée en 2019 après qu’elle ait porté des accusations de viol.

Le juge Lewis Kaplan présidera l’affaire qui se déroulera à New York.

Le chroniqueur du magazine américain E. Jean Carroll quitte la Cour fédérale de Manhattan à New York (AFP/Getty)

4 mars 2024 – Début du procès pour ingérence dans les élections fédérales

Ce procès concerne les quatre chefs d’accusation pénaux fédéraux dont M. Trump a été accusé concernant son implication présumée dans la tentative d’annulation des résultats des élections de 2020 et l’insurrection du 6 janvier qui a suivi.

M. Trump est accusé de complot visant à frauder les États-Unis, d’entrave et de complot visant à entraver une procédure officielle et de complot contre les droits. L’ex-président avait plaidé non coupable des accusations portées contre lui.

L’affaire a été portée devant un avocat spécial Jack Smith après une enquête de plusieurs années sur l’attaque du Capitole, alimentée par les fausses allégations de l’ex-président selon lesquelles il y avait une fraude électorale généralisée lors des élections de 2020.

La juge Tanya Chutkan préside l’affaire en Washington DC.

Donald Trump a affirmé avoir été témoin de « saleté » et de « décadence » à Washington DC après sa mise en accusation le 3 août. (Getty Images)

25 mars 2024 – Début de l’essai de paiement Hush-money

En avril, M. Trump est devenu le premier président en exercice ou ancien président à être inculpé pénalement après avoir été inculpé de 34 chefs d’accusation liés à la falsification de dossiers commerciaux devant le tribunal pénal de Manhattan.

Les accusations découlent d’une enquête menée par le procureur du district de Manhattan. Alvin Bragg qui allègue que M. Trump a tenté de dissimuler les paiements d’argent qu’il avait versés à l’actrice de films pour adultes Stormy Daniels en 2016 pour faire taire ses allégations de liaison extraconjugale.

Lors de sa mise en accusation, M. Trump a plaidé non coupable des 34 chefs d’accusation.

Le juge Juan Merchan préside cette affaire à New York.

L’ancien président Donald Trump est assis à la table de la défense avec son équipe juridique devant un tribunal de Manhattan, le 4 avril 2023, à New York. (PA)

20 mai 2024 – Début du procès fédéral sur les documents classifiés

L’ex-président a de nouveau été inculpé pénalement au niveau fédéral en juin, cette fois pour sa prétendue mauvaise manipulation de documents gouvernementaux sensibles que M. Trump avait emportés avec lui dans son bureau. Mar-a-Lago chez lui en Floride après avoir quitté la Maison Blanche en 2021.

M. Trump a été initialement inculpé de 37 chefs d’accusation, notamment de violation d’un article de la loi sur l’espionnage pour avoir prétendument détenu illégalement des documents top-secrets contenant des informations sur la sécurité nationale.

Trois autres chefs d’accusation ont été ajoutés aux chefs d’accusation initiaux dans un acte d’accusation remplaçant. M. Trump a plaidé non coupable des 40 chefs d’accusation au total.

M. Trump a été inculpé aux côtés de deux de ses anciens collaborateurs.

La juge Aileen Cannon préside cette affaire à Fort Pierce, en Floride.

L’ancien président américain Donald Trump arrive pour prendre la parole lors d’une conférence de presse à la suite de sa comparution devant le tribunal au sujet d’un prétendu paiement « d’argent secret », dans son domaine de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, le 4 avril 2023. (AFP via Getty Images)

? – Cas électoral en Géorgie

M. Trump a également été inculpé en Comté de Fulton par le procureur Fani Willis pour son implication présumée dans les efforts visant à annuler les résultats des élections de 2020 en Géorgie, aux côtés de 18 coaccusés.

L’ex-président a été accusé d’avoir violé la loi RICO ainsi que de 12 autres chefs d’accusation. M. Trump et ses coaccusés ont plaidé non coupables de toutes les accusations.

La date du procès de M. Trump n’a pas encore été fixée, mais l’affaire est supervisée par le juge Scott McAfee.

Jusqu’à présent, deux des coaccusés de M. Trump, Kenneth Chesebro et Sidney Powell, ont séparé leurs procès de ceux des autres accusés. Ils seront jugés le 23 octobre.