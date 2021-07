Toutes les crises énergétiques pâlissent par rapport au Covid

LONDRES – Le géant du pétrole et du gaz BP a publié jeudi sa revue statistique de référence de l’énergie mondiale, décrivant 2020 « comme une année pas comme les autres » en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’énergie mondiale. Au cours des sept dernières décennies, BP a déclaré avoir été témoin de certains des épisodes les plus dramatiques de l’histoire du système énergétique mondial, notamment la crise du canal de Suez en 1956, l’embargo pétrolier de 1973, la révolution iranienne en 1979 et la crise de Fukushima. catastrophe en 2011. « Tous les moments de grande agitation dans l’énergie mondiale », a déclaré Spencer Dale, économiste en chef chez BP, dans le rapport. « Mais tout pâle par rapport aux événements de l’année dernière. » À ce jour, plus de 185 millions de cas de Covid-19 ont été signalés dans le monde, avec plus de 4 millions de décès, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. On pense que le nombre réel d’infections et de décès par Covid-19 est beaucoup plus élevé – et continue d’augmenter. La pandémie a également entraîné des pertes économiques massives, le PIB mondial estimé avoir baissé d’environ 3,3 % l’an dernier. Cela représente la plus grande récession en temps de paix depuis la Grande Dépression. Pour l’énergie mondiale, la pandémie de Covid a eu un impact dramatique. Voici quelques-uns des faits saillants du rapport :

Développements énergétiques

BP a déclaré que la crise des coronavirus l’année dernière avait entraîné une baisse des émissions d’énergie primaire et de carbone à leur rythme le plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale. L’expansion incessante des énergies renouvelables, cependant, s’est avérée « relativement indemne », l’énergie solaire enregistrant son augmentation la plus rapide jamais enregistrée. Certes, la société pétrolière et gazière a déclaré que la demande mondiale d’énergie aurait diminué de 4,5% et les émissions mondiales de carbone résultant de la consommation d’énergie de 6,3%. « Ces chutes sont énormes par rapport aux normes historiques – les plus fortes baisses de la demande d’énergie et des émissions de carbone depuis la Seconde Guerre mondiale. En effet, la chute de plus de 2 Gt de CO2 signifie que les émissions de carbone de l’année dernière sont revenues aux niveaux observés pour la dernière fois en 2011. » dit Dale. « Il est également frappant de constater que l’intensité carbone du mix énergétique – le carbone moyen émis par unité d’énergie utilisée – a diminué de 1,8%, l’une des plus importantes jamais enregistrées dans l’histoire de l’après-guerre », a-t-il ajouté.

Pour certains, la baisse des émissions mondiales de carbone a brièvement suscité des espoirs de «carbone », bien que les désirs de limiter le réchauffement climatique – et d’atteindre un objectif crucial de l’accord de Paris – se détériorent rapidement. Cela survient alors même que les politiciens et les chefs d’entreprise reconnaissent publiquement la nécessité de passer à une société à faible émission de carbone, les décideurs politiques étant soumis à une pression croissante pour tenir les promesses faites dans le cadre de l’Accord de Paris avant la COP26 de cette année. « Il y a des signes inquiétants que la baisse des émissions de carbone induite par le COVID l’année dernière sera de courte durée alors que l’économie mondiale se redresse et que les blocages sont levés », a déclaré Bernard Looney, PDG de BP, dans le rapport. « Le défi est de parvenir à des réductions d’émissions soutenues et comparables d’une année sur l’autre sans perturber massivement nos moyens de subsistance et notre vie quotidienne », a-t-il ajouté.

Huile

Une vue générale de la raffinerie Gunvor Petroleum ou Rozenburg à Rotterdam, Pays-Bas. Le plus grand port d’Europe couvre 105 kilomètres carrés (41 miles carrés) et s’étend sur une distance de 40 kilomètres (25 miles). Doyen Mouhtaropoulos | Getty Images Actualités | Getty Images

La demande de pétrole a le plus chuté aux États-Unis, se contractant de 2,3 millions de barils, suivis de l’UE et de l’Inde, avec respectivement 1,5 million de barils et 480 000 barils. BP a déclaré que la production mondiale de pétrole avait diminué de 6,6 millions de barils, le groupe de producteurs de pétrole OPEP représentant les deux tiers de cette baisse. Le prix du brut de référence international Brent était en moyenne de 41,84 $ en 2020, a déclaré le géant de l’énergie, son plus bas niveau depuis 2004. Le contrat pétrolier a été vu pour la dernière fois à 73,70 $.

Énergies renouvelables