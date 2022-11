Toutes les créatures grandes et petites-10081819 – Shaw Local

La saison des dons est sur nous. Mais quand il s’agit de la fête de Thanksgiving, tous les morceaux ne doivent pas être partagés avec les membres agités de votre foyer. Voici quelques conseils sur les aliments de Thanksgiving que vous pouvez partager en toute sécurité avec des animaux domestiques et d’autres personnes à éviter :

1. Turquie

Selon l’American Kennel Club, partager de la viande de dinde non assaisonnée est acceptable, mais pas d’os ni de peau. Ce dernier est souvent préparé avec du beurre, du sel, des épices ou d’autres ingrédients gras qui pourraient entraîner des maux d’estomac ou d’autres problèmes digestifs. Les os de volaille cuits peuvent facilement se casser et se briser, ce qui peut créer un risque d’étouffement pour votre animal ou perforer le tractus gastro-intestinal.

2. Pommes de terre

La purée de pommes de terre est souvent un aliment de base de Thanksgiving, mais lorsqu’il s’agit de vos amis à fourrure, les pommes de terre cuites, et non crues, sont plus sûres avec modération. De plus, ils doivent être exempts de beurre, de crème sure, de sel ou de poivre.

3. Farce

Les propriétaires d’animaux doivent éviter de donner ce plat d’accompagnement assaisonné à leurs amis à quatre pattes, car il contient souvent des oignons, de la ciboulette ou de l’ail, qui peuvent être toxiques pour les animaux.

4. Citrouille

La citrouille est une bonne source naturelle de nutriments et de fibres. Mais en ce qui concerne les animaux de compagnie, la citrouille en conserve ordinaire est l’option la plus saine, selon l’AKC. À cette fin, assurez-vous de lire l’étiquette car la citrouille en conserve contenant du sel, des épices, du sucre ou d’autres additifs ajoutés peut irriter l’estomac de votre ami à quatre pattes.

5. Desserts

Le chocolat et l’édulcorant artificiel Xylitol sont toxiques pour les animaux, alors assurez-vous de garder tout dessert contenant ces ingrédients hors de portée. Cela ne signifie pas que vos amis à quatre pattes ne peuvent pas s’adonner à leur dent sucrée. L’AKC recommande quelque chose de sain, comme du yogourt glacé ou des tranches de pomme. Assurez-vous simplement que le noyau et les graines sont retirés du fruit.

