Toutes les clés du Canada

Le 12 septembre 2024, le Guide MICHELIN a dévoilé les toutes nouvelles distinctions Une, Deux et Trois Clés pour les hôtels les plus remarquables du Canada.

Cette annonce intervient quatre ans après le renouvellement complet de notre sélection d’hôtels. Le Guide MICHELIN compte désormais plus de 5 000 hôtels à travers le monde, et aucun d’entre eux n’est simplement une chambre d’hôtel. Ces établissements contribuent de manière significative à votre expérience de voyageur, chacun étant examiné et jugé excellent dans cinq catégories : architecture et décoration intérieure, qualité et cohérence du service, personnalité et caractère général, rapport qualité-prix et contribution significative à l’expérience client dans un cadre particulier.

Ce qui nous ramène aux Keys. Résultat d’innombrables heures d’évaluation par nos inspecteurs, les hôtels Key ci-dessous représentent les points forts de notre sélection élargie. Tout comme les étoiles MICHELIN pour les restaurants, les Keys MICHELIN sont nos hôtels les plus remarquables.

Au total, la sélection d’hôtels du Guide MICHELIN 2024 au Canada comprend un total de 2 hôtels à trois clés, 8 hôtels à deux clés et 23 hôtels à une clé. Vous voulez en savoir plus sur la clé MICHELIN ? Voici tout ce que vous devez savoir. Ou, rendez-vous ci-dessous pour consulter toutes les clés.