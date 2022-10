“Toutes les cibles assignées ont été touchées” – La Russie affirme détenir les forces ukrainiennes dans la région de Kherson

La Russie prétend avoir retenu les forces ukrainiennes dans la région de Kherson.

L’Ukraine dit que la Russie évacue les gens des “institutions de l’État”.

Les combats sont intenses dans les régions de Donetsk et de Louhansk.

La Russie affirme que ses forces se sont battues contre les troupes ukrainiennes qui arrivaient au point mort dans le sud du pays et ont infligé des “pertes importantes”.

Des soldats russes ont tenu leurs positions lors de “combats acharnés” dans la région de Kherson et des troupes ukrainiennes ont également été visées dans la région orientale de Donetsk, a annoncé dimanche le ministère russe de la Défense.

“L’ennemi a tenté de percer la défense des troupes russes dans les zones de Koshara et Pyatykhatky dans la région de Kherson avec des forces allant jusqu’à trois bataillons, dont un bataillon de chars”, a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov.

“Les unités de l’armée russe ont tenu leurs positions dans des batailles féroces, infligeant des pertes importantes à l’ennemi”, a-t-il déclaré.

Al Jazeera n’a pas pu vérifier de manière indépendante les rapports sur le champ de bataille.

Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré que l’armée de Moscou avait bombardé des villes et des villages le long de la ligne de front à l’est et que les “hostilités actives” se poursuivaient dans la région de Kherson.

Le porte-parole de l’armée ukrainienne, Oleksandr Shtupun, a déclaré que les Russes avaient commencé l’évacuation des “institutions de l’État” de la région de Kherson vers la Crimée. Shtupun a déclaré que l’armée ukrainienne avait mené 20 attaques au cours de la dernière journée.

Les forces russes ont ciblé plus de 30 villes et villages à travers l’Ukraine, lançant cinq missiles et 23 frappes aériennes et jusqu’à 60 attaques à la roquette, a déclaré l’état-major des forces armées ukrainiennes.

Les combats ont été particulièrement intenses dans les provinces orientales de Donetsk et Lougansk et dans la province stratégiquement importante de Kherson. Il s’agissait de trois des quatre provinces que le président russe Vladimir Poutine a proclamées comme faisant partie de la Russie en septembre.

Konashenkov a reconnu que la Russie avait attaqué dimanche des régions ukrainiennes.

“Au cours des dernières 24 heures, les forces armées russes ont continué à frapper avec des armes aériennes de haute précision et à longue portée sur les installations de commandement et de contrôle militaires ainsi que sur le système énergétique de l’Ukraine”, a déclaré Konashenkov.

Il a dit:

Les objectifs des grèves ont été atteints. Toutes les cibles assignées ont été atteintes.

Des bombardements par les forces ukrainiennes ont endommagé le bâtiment administratif de la ville de Donetsk, capitale de la région de Donetsk, a déclaré dimanche le chef de son administration soutenue par la Russie.

“C’était un coup direct. Le bâtiment est gravement endommagé. C’est un miracle que personne n’ait été tué”, a déclaré Alexey Kulemzin en examinant l’épave.

Il n’y a pas eu de réaction immédiate de l’Ukraine à l’attaque de la ville de Donetsk, qui a été annexée par des séparatistes soutenus par la Russie en 2014 avec une grande partie des régions de Lougansk et de Donetsk.

L’élan de la guerre s’est déplacé vers l’Ukraine après le lancement d’une série de contre-attaques il y a sept semaines. Son armée a repris des villes, des villages et des villages que la Russie avait pris au début de la guerre.

Alors que la Russie recule dans une grande partie de l’Ukraine, dans la ville orientale de Bakhmut à Donetsk, les troupes ukrainiennes sont sur la défensive.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche que les combats faisaient rage dans la région.

“Les principaux points chauds du Donbass sont Soledar et Bakhmut”, a déclaré Zelenskyy dans son discours vidéo nocturne.

Il ajouta:

Des combats très violents s’y déroulent.

Les soldats ukrainiens contrôlent toujours les parties nord et ouest de la ville. Les forces séparatistes pro-russes ont avancé à l’est et au sud de Bakhmut, en s’appuyant sur leur base dans la ville de Donetsk, à 100 km.

Les forces russes ont tenté à plusieurs reprises de s’emparer de Bakhmut, qui est situé sur une route principale menant aux villes de Sloviansk et de Kramatorsk, toutes deux dans la région de Donetsk.

Bien que les troupes ukrainiennes aient repris des milliers de kilomètres carrés de terres lors de leurs récentes contre-offensives dans l’est et le sud, les responsables ont déclaré que les progrès devraient ralentir une fois que les forces de Kyiv rencontreront une résistance russe plus déterminée.

Des balles et des éclats d’obus transpercent la carrosserie d’un autobus scolaire qui a été détruit lors de combats entre les forces ukrainiennes et russes à Staryi Saltiv, dans l’oblast de Kharkiv, en Ukraine. Getty Images Carl Court, Getty Images

Dans la région ukrainienne de Kharkiv, la Russie a déclaré avoir détruit trois obusiers de fabrication américaine et un point de passage sur la rivière Oskil mis en place par les forces ukrainiennes pour déplacer des réserves et des munitions. La rivière coule vers le sud dans le Siversky Donets, qui serpente à travers la région du Donbass dans l’est de l’Ukraine.

Le porte-parole du Commandement militaire sud de l’Ukraine a déclaré que les forces russes souffraient de graves pénuries d’équipement, y compris de munitions, en raison des dommages infligés le week-end dernier par une explosion sur un pont reliant la péninsule de Crimée occupée par la Russie à la Russie.

“Près de 75 % [of Russian military supplies in southern Ukraine] traversé ce pont”, a déclaré Natalia Humeniuk à la télévision ukrainienne, ajoutant que des vents violents avaient également arrêté les ferries dans la région.

Dit-elle:

Maintenant, même la mer est de notre côté.

Le chef de cabinet de Zelensky, Andriy Yermak, a déclaré dimanche sur Telegram que l’Ukraine l’emporterait dans la guerre en raison de l’aide militaire continue qu’elle reçoit de l’Occident et de l’impact cumulatif des sanctions occidentales sur l’économie russe.

“L’offensive de l’Ukraine est stratégique et la défaite de la Russie est inévitable”, a déclaré Yermak.

Pendant ce temps, dans l’ouest de la Russie, le long de la frontière avec l’Ukraine, des responsables russes ont déclaré que leurs défenses aériennes avaient abattu “un minimum” de 16 missiles ukrainiens dans la région de Belgorod, a rapporté Ria Novosti de Russie.

Le gouverneur régional, Vyacheslav Gladkov, a déclaré que quatre personnes avaient été blessées.

Les autorités russes des régions frontalières ont accusé à plusieurs reprises Kyiv d’avoir tiré sur leur territoire et ont déclaré que des civils étaient blessés. L’Ukraine n’a pas revendiqué la responsabilité des attaques présumées ni commenté.

La Russie utilise depuis longtemps Belgorod comme terrain de rassemblement pour les bombardements et les attaques de missiles sur le territoire ukrainien.

Samedi, deux hommes d’une ancienne république soviétique qui s’entraînaient sur un champ de tir militaire russe à Belgorod ont ouvert le feu sur des soldats volontaires lors d’un entraînement au tir, tuant 11 personnes et en blessant 15 avant d’être eux-mêmes abattus.

Le ministère russe de la Défense, qui a signalé les meurtres, a qualifié l’incident d’attaque terroriste.