Toutes les choses retardées par la course à la direction des conservateurs

Boris Johnson a peut-être annoncé sa démission, mais il reste toujours Premier ministre par intérim jusqu’à ce que son successeur soit élu.

Les critiques soulignent la paralysie au sein du gouvernement tandis que le parti conservateur choisit un nouveau chef. Ils ont peut-être raison: un certain nombre de choses ont été retardées, apparemment à cause de la course à la chefferie.

Intervention sur le coût de la vie

Malgré une nouvelle hausse des factures d’énergie et une inflation galopante, le gouvernement n’a annoncé aucune nouvelle mesure pour aider le coût de la vie.

La dernière mesure annoncée par le gouvernement est intervenue en mai lorsque Rishi Sunak a abandonné son projet de prêt de 200 £ sur la facture énergétique et l’a remplacé par une subvention de 400 £.

Mais malgré la pression croissante sur les finances des ménages, aucune aide supplémentaire ne s’est matérialisée, car ce que le gouvernement décidera finalement de faire dépendra de qui sera élu.

Le projet de loi sur les dommages en ligne retardé

Le projet de loi du gouvernement sur les dommages en ligne devrait être retiré du calendrier parlementaire, reporté jusqu’à l’arrivée au pouvoir du prochain Premier ministre à l’automne.

Le temps parlementaire précédemment alloué au projet de loi sera utilisé par le gouvernement pour organiser un vote de confiance envers lui-même.

Le projet de loi imposerait une obligation légale de diligence aux sociétés Internet de médias sociaux comme Twitter et Facebook pour assurer la sécurité des utilisateurs.

Le retard signifie que le projet de loi pourrait ne pas arriver du tout – une candidate, Kemi Badenoch, a déclaré qu’elle l’abandonnerait parce que “nous ne devrions pas légiférer pour des sentiments blessés”.

Priti Patel échappe à l’examen des députés

Priti Patel a refusé cette semaine d’assister à une session prévue pour témoigner devant la commission parlementaire des affaires intérieures et a déclaré qu’elle ne répondrait aux questions qu’après l’élection à la direction conservatrice.

La ministre de l’Intérieur – qui n’est peut-être même plus en poste après le concours – a déclaré qu’elle ne participerait pas à la lumière “des récents changements de gouvernement, et en particulier de l’équipe ministérielle de mon département”.

Le président du comité a déclaré que la décision “inacceptable” “n’a pas de sens”.

Le secrétaire à la Santé saute la comparution parlementaire

Les non-présentations ne se limitaient pas au ministère de l’Intérieur. Les services d’ambulance étant confrontés à d’énormes pressions, le nouveau secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a été critiqué hier pour ne pas avoir assisté à une question urgente au Parlement.

Wes Streeting, du Labour, a déclaré que l’absence était une “honte”, ajoutant: “Le ministre de l’Intérieur n’était pas au comité restreint des affaires intérieures ce matin, il n’est pas ici cet après-midi, ce n’est même pas un gouvernement en place, encore moins au pouvoir. .”

La porte-parole libérale démocrate de la santé, Daisy Cooper, a déclaré que le gouvernement était “manquant”.

Le financement des transports de Londres

Transport for London, qui exploite des bus et des trains dans la capitale, n’a pas de règlement de financement permanent depuis que la pandémie a coupé le tapis sous ses finances.

TfL dit avoir rempli les conditions du gouvernement pour un accord, mais les ministres ont accordé cette semaine une nouvelle prolongation temporaire et ont différé.

Les initiés blâment la situation politique, avec la candidature avortée du secrétaire aux Transports Grant Shapps et l’accent général mis sur la race.

Mise à niveau du financement

Les conseils de tout le pays ne sont toujours pas en mesure de soumissionner pour les fonds de mise à niveau car le site Web du gouvernement pour les demandes n’est toujours pas disponible plus de six semaines après son lancement.

Le programme devait être mis en service le 31 mai pour émettre la prochaine tranche de fonds. Le secrétaire de mise à niveau Michael Gove a été limogé par Boris Johnson dans le but de s’accrocher au pouvoir.

La secrétaire d’État du Labour, Lisa Nandy, a déclaré: “Alors que les candidats à la direction des conservateurs défilent autour de Westminster en faisant de leur mieux des imitations de Margaret Thatcher, le gouvernement s’est arrêté.”

Vols Rwanda

Autre nouvelle plus positive pour les personnes directement concernées, les projets du gouvernement d’expulser les demandeurs d’asile vers le Rwanda ont été reportés jusqu’à la nomination d’un nouveau Premier ministre.

Le gouvernement a déclaré qu’il ne tenterait pas un autre vol d’expulsion avant septembre au plus tôt, lorsqu’un nouveau Premier ministre sera en place.

Les responsables disent qu’ils attendent une audience décisive de la Haute Cour et nient que le retard soit lié au résultat de la course à la direction des conservateurs.