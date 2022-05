Toutes les choses que vous avez peut-être manquées de Samsung à l’ISE 2022 – Samsung Global Newsroom

Cette année, Integrated Systems Europe (ISE) était de retour en force, faisant un retour triomphant en personne après ses débuts en tant que modèle hybride en 2021. Se déroulant à la Gran Via de Barcelone, en Espagne, ISE 2022 a réuni des acteurs clés du l’industrie audiovisuelle mondiale et a vu Samsung Electronics présenter ses derniers écrans et innovations primés et leaders dans leur catégorie.

Si vous n’avez pas pu visiter le salon cette année, lisez la suite pour en savoir plus sur tout ce que vous avez peut-être manqué de Samsung à l’ISE 2022.

Réinventer les affaires pour le monde hybride

Lors de l’ISE 2022, Samsung a pu présenter son concept de “Business Reimagined” aux professionnels du monde entier. Alors que les entreprises connaissent des changements radicaux dans leur fonctionnement et leur planification au jour le jour, Samsung a montré comment sa gamme diversifiée de technologies d’affichage commerciales peut aider à améliorer l’expérience client et employé, que ce soit en personne, à distance ou un mélange des deux. .

Avec des technologies de pointe dans les catégories pertinentes, y compris l’éducation, les entreprises, la vente au détail et les restaurants à service rapide (QSR), le stand ISE 2022 de Samsung a démontré de première main comment les entreprises peuvent laisser des impressions durables tout en augmentant l’efficacité.

Samsung a également souligné les progrès réalisés en matière de développement durable dans le cadre de sa vision « Ensemble pour demain ». L’entreprise a présenté ses efforts pour réduire son impact environnemental dans la production de nouveaux produits grâce à des méthodes telles que l’augmentation de l’utilisation de matériaux recyclés et l’amélioration de la consommation d’énergie dans sa gamme Smart Signage 2022, y compris QHB, QMB et QBB.

L’utilisation continue par Samsung de matériaux recyclés dans ses emballages a même valu à l’entreprise d’être reconnue par les AV News Awards, où l’entreprise a remporté le prix de l’innovation durable de l’année qui récompense les efforts déployés pour réduire les déchets, promouvoir l’efficacité énergétique et conserver les ressources.

Faire une déclaration audacieuse avec le mur

Lors de l’ISE 2022, Samsung a dévoilé la gamme 2022 de sa technologie d’affichage de pointe, The Wall, qui propose encore plus d’options pour les entreprises qui cherchent à transformer leurs espaces avec une qualité d’image et une immersion de niveau supérieur. Samsung a également dévoilé le nouveau The Wall All-in-One (IAB), qui offre un ensemble d’installation transformatrice pour économiser du temps et des ressources aux entreprises.

De plus, Samsung a reçu deux prix pour sa gamme innovante The Wall dans les catégories Digital Signage Hardware et Video Wall Hardware de la part de l’organisme de récompenses Top New Technology (TNT) leader de l’industrie.

Améliorer la salle de classe hybride grâce à une collaboration transparente avec Flip Pro

Afin de fournir des solutions innovantes à une nouvelle ère de la salle de classe qui s’intègrent à l’apprentissage à distance, en personne et hybride à l’ISE 2022, Samsung a dévoilé le nouveau Samsung Flip Pro (WMB). Le tableau blanc intuitif et facile à apprendre améliore l’enseignement grâce à des fonctionnalités collaboratives, notamment Smart View+, permettant aux enseignants de diffuser les écrans des appareils des élèves sur l’écran, quel que soit le système d’exploitation utilisé par l’élève.

De plus, l’écran tactile avancé de Samsung Flip Pro prend en charge le mode Pinceau, permettant des expériences de dessin et de peinture réalistes. En reconnaissance de sa conception et de ses capacités innovantes, le Flip Pro a été reconnu comme le meilleur tableau blanc interactif aux TNT Awards de cette année.

Signalisation extérieure flexible parfaitement adaptée aux bornes de recharge QSR et EV

Comprenant que le paysage de la signalisation extérieure est en constante évolution, Samsung a continué d’innover ses solutions pour des domaines commerciaux tels que le QSR et la recharge des véhicules électriques (VE). La gamme de signalisation extérieure 2022 présente des conceptions minces et des performances fiables dans une variété de conditions météorologiques et d’environnements, conformément aux changements observés dans l’industrie.

Vérifiées par Underwriters Laboratories (UL) pour la visibilité à l’extérieur, les entreprises peuvent proposer des menus clairs aux clients des restaurants ou présenter les dernières promotions aux propriétaires de véhicules électriques, même en plein soleil, grâce aux solutions de signalisation 2022 de Samsung. La gamme extérieure de l’entreprise (OHA) a été récompensée par le TNT Award for All-Weather Display.

De plus, MagicINFO 9 de Samsung a remporté le prix TNT du logiciel numérique alors que l’industrie continue de reconnaître la solution basée sur le cloud comme la signalisation la plus complète offrant une assistance 24h/24 et 7j/7.

Innovation de pointe dans la conception de la technologie d’affichage

En plus d’avoir été reconnu pour ses dernières technologies d’affichage, Samsung a également été récemment récompensé par deux prix de design décernés par iF Design, l’un des organismes de récompenses de design les plus prestigieux au monde.

L’application Signage Setup Assistant de Samsung a été reconnue par iF Design pour son processus d’installation efficace et rapide pour l’industrie des grands écrans LED en constante croissance, tandis que l’écran Micro LED de la société a été récompensé pour sa conception et sa simplicité tout écran.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la dernière gamme de solutions de technologie d’affichage de Samsung, assurez-vous de consulter le site de l’expérience virtuelle ISE 2022 et restez à l’écoute de Samsung Global Newsroom pour toutes les dernières nouvelles.