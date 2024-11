Toutes les célébrités qui ont soutenu Kamala Harris et Donald Trump

Ligne du dessus

Les célébrités ont pesé de diverses manières sur la course à la présidentielle de 2024, certains des plus grands noms du sport et d’Hollywood espérant que leur soutien pourra faire avancer les choses en novembre.

Harrison Ford a déclaré qu’il voterait pour Kamala Harris pour « aller de l’avant ». Getty Images

Faits clés

Dans un vidéo pour la campagne de Kamala Harris, Harrison Ford a déclaré qu’il voterait pour que Harris «aille de l’avant», citant d’anciens responsables de l’administration Trump qui «sonnent l’alarme en disant: ‘Pour l’amour de Dieu, ne recommencez pas ça.’» Monica Lewinskyl’ancien stagiaire de la Maison Blanche devenu activiste, appelé aux électeurs de « VOTEZ S’IL VOUS PLAÎT… de préférence comme je l’ai fait pour Harris/Walz ». Chanteuse et actrice Jennifer López approuvé Harris pendant sa campagne au Nevada et a déclaré que Trump avait « offensé tous les Latinos de ce pays » après qu’un comédien ait qualifié Porto Rico – où les parents de Lopez sont nés – d’« île flottante d’ordures » lors d’un rassemblement pro-Trump. La star des Lakers de Los Angeles LeBron Jamesqui a critiqué Trump et a fait campagne pour les candidats démocrates à la présidentielle dans le passé, a approuvé Harris et lui a dit que « le choix est clair » quand il pense à ses enfants et à sa famille et « comment ils vont grandir ». Acteurs « Avengers » Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Marc Ruffalo, Don Cheadle, Danaï Gurira et Paul Bettany fait équipe pour un approbation vidéo de Harris, Ruffalo exhortant les électeurs dans un tweet de suivi à « ne pas laisser passer celui-ci ». Chanteur Madone dit sur Instagram elle est rentrée chez elle après un voyage à Paris pour voter pour Harris. YouTubeur et boxeur Jake Paul27 ans, a publié jeudi une vidéo de 18 minutes pour exprimer son soutien à Trump et encourager les électeurs à fonder leurs recherches « sur la vérité, et pas seulement sur une propagande imprudente ou sur votre pop star préférée vous disant de voter d’une certaine manière ». Paul a déclaré dans la vidéo qu’il avait renoncé à son droit de vote lorsqu’il déménagé à Porto Rico dans la poursuite de sa carrière de boxeur. Rappeur CardiB-OMS en juin a dit elle « ne deviendra jamais républicaine » malgré les critiques de Joe Biden – devrait prononcer un discours lors de la campagne de Harris rallier à Milwaukee, Wisconsin, vendredi, à laquelle assisteront également GloRilla, les frères Isley, Flo Milli, MC Lyte et DJ Gémeaux Gilly. Chanteur de reggaeton Nicky Jam– qui est monté sur scène lors d’un rassemblement de Trump en septembre, où l’ancien président l’a mal interprété dans une introduction dans laquelle il a déclaré : «Elle est chaude !« – mercredi renoncé son soutien, faisant de lui le dernier d’une série d’artistes portoricains à s’exprimer contre Trump après qu’un comédien lors d’un rassemblement a qualifié le territoire d’« île d’ordures ». Jam a déclaré dans une vidéo Instagram qu’il avait soutenu Trump parce qu’il pensait que ses projets économiques profiteraient aux Latinos, mais que « Porto Rico mérite le respect » et qu’il ne soutiendrait plus le républicain. Culturiste, acteur, milliardaire et ancien gouverneur républicain de Californie Arnold Schwarzenegger a approuvé Harris dans un publication sur les réseaux sociaux Mercredi, il a dénigré les deux partis et déclaré : « Je déteste la politique plus que jamais ». Astronaute Buzz Aldrinle deuxième homme à avoir jamais marché sur la lune, approuvé Donald Trump à la présidence tout en louant son soutien à l’exploration spatiale pendant son mandat, y compris la création de la Space Force en tant que branche militaire des forces armées américaines axée sur la protection des intérêts américains dans l’espace. Brett Farvél’ancien quarterback de la NFL impliqué dans un scandale social de 77 millions de dollars dans le Mississippi, sera campagne pour Trump dans l’État charnière du Wisconsin mercredi (Favre a nié tout acte répréhensible dans le scandale de l’aide sociale et n’a pas fait face à des accusations). Musicien Don Omarle « roi du reggaeton », a déclaré qu’il serait soutenir Harris parce qu’il pense que son administration serait « celle qui élève, responsabilise et donne la priorité à la dignité pour tous ».

Tangente

Rappeur 50 centimes dit « Le club du petit déjeuner » Dans une émission de radio mardi matin, il a refusé 3 millions de dollars pour se produire dimanche lors d’un rassemblement Trump au Madison Square Garden et a également rejeté une offre payante de se produire à la Convention nationale républicaine en juillet. Le musicien, de son vrai nom Curtis Jackson, n’a pas approuvé candidat à cette élection et a déclaré aux animateurs de radio qu’il avait « peur de la politique ». a répondu à la tentative d’assassinat de l’ancien président en mettant le visage de Trump sur la couverture de son album « Get Rich or Die Tryin’ ». En 2020, lorsque Trump s’est présenté contre Joe Biden à la présidence, il dit il prévoyait de soutenir le républicain avant de faire marche arrière. Il a ensuite tweeté« F**k Donald Trump, je ne l’ai jamais aimé. »

Quelles autres célébrités ont soutenu Harris ?

Pop star milliardaire Taylor Swift a approuvé Kamala Harris dans une publication sur Instagram quelques minutes après la fin d’un débat entre Harris et Trump. Elle est rejointe par des musiciens Gracie Abrams, Mumford & Fils, Mauvais lapin, Ricky Martin, Eminem, James Taylor, Stevie Nicks, Willie Nelson, Brittney Spencer, Margo Prix, Cher, duo hip-hop Groupe de clowns fous, Marc Antoine, Lizzo, Huissier, Olivia Rodrigo, Jean Légende, CardiB, Kesha, Billie Eilish et son frère Finnéas, Chappell Roan, Bruce Springsteen et Neil Jeuneavec la maman de Beyoncé Tina Knowles. Beyoncé, dont la chanson « Freedom » a été utilisée par la campagne Harris tout au long de l’élection, a rejoint le candidat démocrate lors d’un rassemblement à Houston le 25 octobre, tout comme son ancien membre du groupe. Kelly Rowland et actrice Jessica Alba. Artiste Charli XCX n’a pas apporté de soutien pur et simple mais a signalé son soutien.

Une litanie d’acteurs a également offert son soutien, notamment Will Ferrell et Billy Eichner, Octavia Spencer, Julia Roberts, Léonard Di Caprio , Sarah Jessica Parker, Whoopi Goldberg, Georges Clooney, Barbara Streisand, Rosie O’Donnell, Jamie Lee Curtis, Cynthia Nixon, Mindy KalingTony Goldwyn, Kerry Washington, Nick Offerman, Jeanne Fonda, Ben Stiller, Kathy Griffin, John Stamos, Ed Helms, Tiffany Haddish, Ike Barinholtz, Matt Damon, Lin-Manuel Miranda, Place Aubrey, Jennifer Aniston, Mel Brooks, Lynda Carter, LeVar Burton, Anthony Rapp, Misha Collins, Mark Hamill, Robert De Niro, Jennifer Laurent, Fran Drescher, Bryan Cranston et Anne Hathaway . Directeurs Ken Burns et Spike Leecréateur de « West Wing » Aaron Sorkin et animateur et producteur d’émissions de télévision Andy Cohen ont également déclaré qu’ils soutenaient Harris.

Ancien président Barack Obama et sa femme Michelle et ancien président Bill Clinton et son épouse, ancienne secrétaire d’État Hillary Clintonont également apporté leur soutien à Harris. Ancien président Jimmy Cartermaintenant 100, aurait a dit à son fils qu’il essayait de se rendre à l’anniversaire marquant (ce qu’il a fait) afin de pouvoir voter pour Kamala Harris. Barbara Pierce Bush, la fille et la petite-fille des anciens présidents républicains George W. Bush et George HW Bush, respectivement, fait campagne en Pennsylvanie pour Harris.

Milliardaires Marc Cubain et Bill Gates ont soutenu le ticket Harris/Walz, et d’autres partisans milliardaires de Harris incluent Laurene Powell Jobs, Arthur Blank, Michael Bloomberg, John Pritzker, Sheryl Sandberg, Eric Schmidt, Steven Spielberg, John Fish, Reed Hastings, Theodore Leonsis, Christy Walton, Elaine Wynn, Melinda French Gates et Sean Parker.

Parmi les autres personnes qui ont déclaré qu’elles voteraient pour Harris, citons le commentateur politique républicain. Ana Navarrorédacteur en chef de Vogue Anna Wintourcréateur de mode milliardaire Tory Burch, Martha Stewartscientifique Bill Nyeancienne personnalité de Fox News Géraldo Rivera et ancien membre de l’administration Trump et candidat à « The Apprentice » Omarosa Manigault Newman.

Quelles autres célébrités ont soutenu Trump ?

Président et personnalité de l’UFC Dana Blanc a soutenu Trump sur scène à la Convention nationale républicaine. Acteurs Mel Gibson, Dennis Quaid, Jon Voight, Rosanne Barr et Zachary Levi ont tous exprimé leur soutien.

Musiciens Enfant Rock, Ambre Rose, Chris Janson, Jason Aldéan et Banques Azéalia ont soutenu Trump.

Parmi les autres partisans figurent le fondateur de Barstool Sports Dave Portnoy, Joe Germanottapropriétaire d’un restaurant new-yorkais et père de la pop star Lady Gaga, Dave Ramsey et Dr Phil McGraw.

Des milliardaires publics comme Elon Musk et Steve Wynn ont également soutenu l’ancien président, et parmi ses donateurs figurent des milliardaires Bill Ackman, Marc Andreesen, Dan Snyder, Linda McMahon, Diane Hendricks, Miriam Adelson, Kelcy Warren, Timothy Dunn, Elizabeth et Richard Uihlein, Phil Ruffin, Jeff Sprecher et Kelly Loeffler, Jimmy John Liautaud, Geoffrey Palmer, Bernard Marcus, Robert « Woody » Johnson, Kenny Troutt, George Bishop, J. Joe Ricketts, Andrew Beal, Cameron et Tyler Winklevoss, Don Ahern, Roger Penske, Richard Kurtz, Antonio Gracias et Douglas Léone.

Atout remercié Bretagne Mahomesépouse de la superstar de la NFL Patrick Mahomes, pour l’avoir « défendu » après s’en être pris aux utilisateurs des réseaux sociaux qui lui reprochaient d’avoir aimé plusieurs publications pro-Trump le mois dernier (Mahomes n’a pas officiellement soutenu un candidat).

Quels athlètes ont soutenu Trump ?

Joueur de ligne défensive des 49ers de San Francisco Nick Bosabotteur des Chiefs de Kansas City Harrison Butkerancien lutteur professionnel Hulk Hoganlégende de la boxe Mike Tyson, anciens Giants de New York joueurs Laurent Taylor et Ottis « JO » Anderson, promoteur de boxe Don Roi et ancien pilote vedette de NASCAR Danica Patrick ont tous soutenu Trump. Ancien Joueurs des Steelers de Pittsburgh Le’Veon Bell, Antonio Brun et Mike Wallace apparu à ses côtés lors d’un rassemblement à Latrobe, en Pennsylvanie.

Quels athlètes ont soutenu Harris ?

Entraîneur-chef des Golden State Warriors Steve Kerr approuvé Harris à la Convention nationale démocrate et la star des Warriors Steph Curry a dit qu’elle était le « choix facile ». Un effort de campagne appelé Athlètes pour Harris lancé en septembre avec le soutien de 15 membres du Temple de la renommée du football professionnel et coprésidents d’Athletes for Harris inclure ancienne star de la NBA et milliardaire Magie Johnson, Plaqueur défensif des Eagles Thomas Booker, légende du basket féminin Aube Staleylégende du tennis Billie Jean King, footballeur à la retraite Ali Kriegerentraîneur-chef des Milwaukee Bucks Doc Rivers et meneur de la NBA Chris « CP3 » Paul. Le Tempête de Seattle L’équipe WNBA a également soutenu Harris, tout comme les anciens Steelers. Jérôme Bettis et « Méchant » Joe Greeneainsi que le fils de Franco Harris, a approuvé Harris pour le président.

Fait surprenant

Ancien leader du KKK David Duc dit dans son émission de radio qu’il soutenait Jill Stein, la candidate du Parti Vert, à la présidence. Il l’a qualifiée de « seule candidate qui s’exprime clairement contre la guerre au Moyen-Orient ». Stein dit elle a rejeté l’approbation, qualifiant Duke de « troll raciste » et de « suprémaciste blanc ». Duke a soutenu Trump à la présidence en 2020 et 2016.

