Selon le gouvernement britannique, plus d’un demi-million de citoyens ont déjà reçu le premier vaccin Covid-19 dans ce pays.

Bien que le pays ait été plongé dans un désarroi supplémentaire avec les dernières mesures de verrouillage, quelque 500 000 personnes âgées et travailleurs de la santé ont jusqu’à présent reçu le premier tour du jab Pfizer / BioNTech.

Cela survient à peine deux semaines après que la grand-mère Margaret Keenan soit devenue la première personne au monde à recevoir le vaccin le 8 décembre.

Le vaccin Pfizer / BioNTech a une efficacité de 95% et nécessite deux injections à trois semaines d’intervalle, après quoi les patients seront entièrement protégés environ une semaine plus tard.

Parmi la cohorte croissante qui a reçu le premier des deux coups obligatoires, il y a également un certain nombre de célébrités qui se sont qualifiées pour la vaccination.

Sir Ian McKellen

L’acteur Ian McKellen, 81 ans, a révélé qu’il se sentait « euphorique » après avoir reçu le premier tour du vaccin Covid-19.

La star du Seigneur des anneaux a reçu le vaccin au Centre de recherche sur les arts, qui fait partie de l’hôpital universitaire Queen Mary.

Dans les clichés, Ian portait une écharpe arc-en-ciel et un masque facial alors qu’il roulait sa manche pour recevoir le coup.

L’acteur a également fait l’éloge du NHS en disant qu’il voulait « leur donner à tous un gros câlin » après avoir eu son jab.

« La prochaine fois que je viendrai, eh bien non, six jours après ma prochaine venue, je vais leur faire un gros câlin – est-ce permis? Je ne sais pas. »

«C’est une journée très spéciale, je me sens euphorique.

L’acteur a également exhorté les autres à se faire vacciner lorsqu’ils ont été contactés par le NHS.

Prue Leith

La grande star britannique de Bake Off, Prue Leith, 80 ans, a eu l’injection « indolore » il y a un peu plus d’une semaine.

La célèbre boulangère avait l’air à l’aise en retroussant sa manche pour recevoir le premier tour du jab.

La star de la télévision s’est également adressée à Twitter pour défier les anti-vaxxeurs de se faire vacciner.

Michael Whitehall

Le père du comédien Jack Whitehall, Micheal Whitehall, 80 ans, a également révélé qu’il avait reçu le vaccin Covid-19.

Michael, qui joue aux côtés de son fils dans la série originale de Netflix, Travels With My Father, a reçu le premier de deux coups dans un centre de vaccination de Guy’s and St Thomas ‘NHS Foundation Trust à Londres.

La star devrait retourner au centre en janvier pour recevoir le deuxième tour du vaccin, qui lui fournira une protection contre le coronavirus.

À l’époque, Michael a tweeté: « Je m’inquiétais d’un petit p ** k, non, pas de @jackwhitehall, qui a été brillamment organisé par @GSTTnhs.

Lionel Blair

L’acteur et artiste vétéran Lionel Blair, 91 ans, était également de bonne humeur lorsqu’il a reçu son vaccin Covid-19.

La star recevra également une deuxième injection début janvier, et aura atteint l’immunité contre le virus trois semaines plus tard.

Marty Wilde

La légende du rock and roll, Marty Wilde, est devenue l’une des premières célébrités à recevoir le vaccin le 10 décembre.

Le chanteur de Teenager in Love, âgé de 81 ans, a révélé que cela avait été une expérience «facile» et était un grand défenseur des autres se faire vacciner.

Le musicien a ensuite levé le pouce après avoir reçu le coup.

Patrick Mower

La star d’Emmerdale, Patrick, 82 ans, a révélé qu’il avait reçu le vaccin dans le Lincolnshire il y a à peine cinq jours.

L’ancien acteur de feuilleton a déclaré qu’il se sentait « chanceux » d’avoir eu la possibilité d’obtenir le coup.

«Obtenir ma vaccination COVID était incroyablement simple et indolore», a-t-il déclaré.

« Je me sens incroyablement chanceux de l’avoir eu et je voudrais remercier tout le merveilleux personnel du NHS pour l’avoir fait. »

Aux États-Unis, un certain nombre de personnes importantes ont reçu leur première dose du vaccin. Le pays a également ouvert le programme de vaccination au Congrès, ce qui signifie que certains jeunes représentants ont déjà reçu le vaccin.

La star de Bacholrette et anesthésiste Joe Park, 36 ans, faisait partie de la cohorte de célébrités de l’autre côté de l’étang à avoir reçu le vaccin.

D’autres incluent la politicienne Alexandria Oscasio-Cortez, 31 ans, le réalisateur Oliver Stone, 74 ans, Joe Biden, 78 ans, ainsi que plusieurs personnalités qui ont minimisé la gravité de la pandémie dans le passé, telles que Mike Pence, 61 ans, et Mitch McConnell, 78 ans.

