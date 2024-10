Toutes les célébrités qui ont gagné le chanteur masqué

« Quand je fais quelque chose, c’est avec la pleine intention et mon intention était de gagner. »

Le chanteur masqué vient de lancer la saison 12 et les stars brillent déjà derrière leurs costumes extravagants. Depuis la première de la série en 2019, de nombreuses célébrités ont remporté le très convoité trophée Golden Mask. Ces célébrités ont réussi à garder leur identité sous clé pendant que les juges, Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger et Robin Thicke, devinaient qui portait le masque. Même si ces gagnants n’ont pas toujours réussi à duper tout le monde, ils ont définitivement mérité leur place dans Chanteur masqué histoire.

Revenez sur toutes les stars qui ont gagné Le chanteur masqué…

1. T-douleur

T-Pain a remporté le Golden Mask lors de la première saison de l’émission, au cours de laquelle il a trompé les téléspectateurs avec sa voix impressionnante. Pendant de nombreuses années, les fans le savaient seulement qu’il utilisait Auto-Tune, alors lorsqu’ils ont entendu sa vraie voix, ils n’ont pas fait le lien. Après sa victoire, T-Pain a déclaré qu’il était heureux que les gens reconnaissent ses véritables talents.

« J’ai l’impression qu’un poids a été enlevé de mes épaules et maintenant que tout le monde sait ce que je peux faire, j’ai l’impression que cela me donne une deuxième victoire », a-t-il déclaré. Personnes. « Lorsque vous entendez le nom T-Pain, vous pensez automatiquement à Auto-Tune. Je voulais juste m’en débarrasser. Je le prouve depuis des années et les gens disaient encore que j’étais célèbre uniquement parce que j’utilisais Auto-Tune. Mais maintenant, vous savez, ce n’est pas vrai.

2. Wayne Brady

En 2019, Wayne Brady s’est habillé en Fox et a atteint la finale de la saison deux. Alors que son nom avait été évoqué au cours de la saison précédente et que la rumeur disait qu’il était le Thingamajig au cours de la deuxième saison, il a réussi à échapper aux juges et a remporté le masque d’or.

«Quand je fais quelque chose, c’est avec la pleine intention et mon intention était de gagner. Que j’aie gagné ou non, cela dépend de quelqu’un d’autre, mais mon intention était absolument de gagner. Je voulais que les gens ne soient pas influencés par mon visage ou que je les fasse rire à la télévision juste pour écouter », a-t-il déclaré. Divertissement hebdomadaire.



3. Kandi Burruss

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta la star Kandi Burruss est devenue la première femme gagnante de Le Chanteur masqué quand elle est montée sur scène dans le rôle de Night Angel. Après avoir gagné, Kandi a déclaré qu’elle avait pratiquement arrêté de chanter avant de se voir proposer de participer à l’émission et que cela l’avait aidée à reprendre confiance en elle.

«Je pense que c’est un regain de confiance. Je ne savais pas que j’allais gagner. Bien sûr, vous aimeriez gagner. Je suppose que dans mon esprit, je n’en étais pas totalement sûr. Je n’en étais pas totalement sûr. Allez-y et faites de votre mieux », a-t-elle partagé avec CE. « Il n’y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. Genre, arrête de t’énerver. Arrêtez de vous mettre dans la tête en vous disant ce que vous ne pouvez pas faire. Ce sont les choses que je dis aux autres. Cette émission m’a fait appliquer cela à ma propre vie.

4. LeAnn Rimes

À la fin de la quatrième saison, le Golden Mask est revenu à LeAnn Rimes. La chanteuse lauréate d’un Grammy est montée sur scène sous le nom de Sun, ce qui, selon elle, était une « représentation visuelle » de tout ce qu’elle voulait diffuser dans le monde. Elle a expliqué qu’elle était reconnaissante que la série lui ait donné l’opportunité de s’échapper du cadre dans lequel elle était souvent piégée par l’industrie musicale.

« J’ai en quelque sorte combattu cela pendant longtemps, les gens ne sachant pas où me mettre et ils voulaient me mettre dans une boîte et plus les gens veulent faire ça, plus je veux m’en sortir. C’est juste mon côté rebelle », a-t-elle partagé avec ET. « [I] Je dois vraiment embrasser cela dans cette émission et réellement célébrer cela. Parce que chaque chanson était différente, d’un genre différent.



5. Nick Lachey

Nick Lachey a remporté le Golden Mask lors de la cinquième saison de Le Chanteur masqué. Même s’il a réussi à tromper les juges dans le rôle de Porcinet, il s’avère que certaines personnes spéciales l’ont tout de suite compris : ses trois enfants ! Avec le recul, Nick dit que lorsque sa famille a écouté le premier épisode, sa fille a immédiatement pu dire que c’était sa voix.

« Nous avons regardé le premier épisode ensemble et je tenais Brooklyn et je pense que j’ai sorti deux ou trois notes de ma bouche et elle m’a montré du doigt, elle a dit ‘Papa' », a-t-il déclaré. Personnes. « Ils ont immédiatement reconnu ma voix. »

6. Bijou

Jewel a tout gagné en tant que Reine de Cœur lors de la sixième saison de Le Chanteur masqué. Pendant son passage dans la série, elle dit qu’elle a vraiment pu se concentrer sur ses capacités techniques en tant que chanteuse – ce qu’elle n’avait jamais pu faire tout au long de sa carrière. Elle a expliqué que beaucoup de ses chansons n’étaient « pas exigeantes vocalement » et qu’elle voulait montrer sa gamme.

«C’était en fait un de mes objectifs avec la série. Je n’ai jamais écrit pour ma voix, ce qui est bizarre. J’écris mes propres chansons; tu penses que j’écrirais une chanson qui mettrait en valeur mon chant ! Mais je ne me souciais que de l’histoire », a-t-elle déclaré. Yahoo! Divertissement. « Et donc pour ce spectacle, quelque chose sur lequel je voulais vraiment me concentrer était de montrer ma gamme et mes capacités techniques. »



7. Teyana Taylor

En 2022, Teyana Taylor est montée sur scène en tant que Firefly lors de la septième saison et a atteint la finale. Même si elle n’a pas trompé tous les juges, elle a fini par remporter le spectacle, le qualifiant d’expérience incroyable où elle pouvait chanter sans jugement.

«Je me disais: ‘Ce serait vraiment quelque chose où je pourrais simplement chanter sans politique ni jugement.’ Je pense que c’est pour cela que ce fut un voyage si émouvant pour moi. Ce n’était rien que je considérais comme du plaisir et des jeux », a-t-elle déclaré. commun après sa victoire.

8. Ambre Riley

Ancien Joie la star Amber Riley a montré ses talents vocaux lors de la huitième saison de Le chanteur masqué tout en jouant le rôle de harpe. Avec un costume aussi orné, Amber dit que c’était un défi de ne pas pouvoir se connecter au public à travers des expressions faciales et des mouvements de danse – mais cela l’a aidée à laisser briller sa voix.

« Parce que je suis un artiste, j’utilise tout mon corps pour performer. Je danse, j’utilise des expressions faciales, vous savez, et ne pas pouvoir me connecter pleinement avec les gens et pouvoir me connecter avec eux uniquement par le mouvement et ma voix, était en fait un grand défi pour moi », a-t-elle déclaré. CE. « Mais j’ai été en quelque sorte encouragé de savoir que ma voix parle d’elle-même. Et ce n’est pas quelque chose que j’aurais pu découvrir si je n’avais pas fait le show. C’était donc une chose plutôt cool pour moi.



9. Mgr Briggs

La neuvième saison appartenait à l’évêque Briggs qui jouait le rôle de Medusa. Alors qu’elle a failli être éliminée en début de saison, elle est revenue pour remporter le Masque d’Or. Après sa victoire, Bishop a expliqué qu’elle regardait l’émission depuis le début et qu’elle avait été attirée par l’accent mis sur les capacités vocales.

«Je suis vraiment fan de la série depuis ses débuts et je voulais expérimenter et m’appuyer sur cette idée selon laquelle il s’agit de l’émotion que vous transmettez. Il s’agit de votre voix et non de votre apparence. Il s’agit vraiment d’établir ce lien avec les personnes en face de vous. Cela m’a vraiment attiré vers le spectacle », a-t-elle déclaré. Personnes.

10. Ne-Yo

Ne-Yo est monté sur scène au cours de la saison 10 en tant que Cow – et s’est pleinement engagé à tromper autant de personnes que possible. Non seulement son costume impliquait une tenue de vache, mais il essayait également de déstabiliser les téléspectateurs et les juges en interprétant des chansons qui n’étaient pas son style habituel.

«Nous avons choisi des chansons qui sortaient légèrement de ma timonerie, des chansons que l’on ne s’attendrait pas régulièrement à m’entendre chanter. J’étais très, très catégorique sur le fait : « Écoutez les gars, je ne veux pas être découvert rapidement. Trouvons des moyens de les éliminer », a-t-il partagé avec Personnes.

Il a poursuivi : « En un mot, ça a été amusant. J’ai vraiment eu un coup de coeur avec ça. C’était très amusant de sortir du cadre Ne-Yo pendant une minute et d’être quelqu’un d’autre. J’ai vraiment apprécié l’expérience et je la referais si je sentais que je pouvais m’en sortir.



11. Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens est la star la plus récente à remporter le Golden Mask après avoir remporté la saison 11. L’actrice, qui interprétait le rôle de Goldfish, a expliqué que ses fans lui demandaient plus de musique depuis des années, alors elle a pensé que c’était une bonne opportunité de partager à nouveau sa voix – et amusez-vous un peu.

« Honnêtement, vous savez, il ne s’agissait pas vraiment de gagner. Je suis mon pire critique et je serai toujours mon critique le plus sévère dans la salle, à tout moment. Je voulais juste m’amuser, et c’était une expérience vraiment libératrice pour moi d’être anonyme et de n’avoir rien à voir avec mon nom, ma renommée ou ma célébrité. C’était une expérience vraiment spéciale », a-t-elle déclaré. Panneau d’affichage.