Toutes les célébrités présentes à l’afterparty du défilé Victoria’s Secret 2024

Après le faste et le glamour du défilé de mode Victoria’s Secret 2024, les célébrités et les mannequins sont sortis à New York pour célébrer cet événement légendaire. L’afterparty les a emmenés au Crane Club Restaurant, un restaurant ultra luxueux du centre-ville de New York, qui ouvrira bientôt ses portes. Découvrez ce que portent des stars comme Ashley Graham, Teyana Taylor, Alessandra Ambrosio et bien d’autres pour faire durer la fête.

Adriana Lima

Ashley Graham

Alessandra Ambrosio

Cafard de loi

Teyana Taylor

Épice glacée

Suni Lee

Tyga

Barbara Palvin et Dylan Sprouse

Anok Yai

Meredith Duxbury et Ivy Getty

Sophie Hawley-Weld et Tucker Halpern

James Turlington et Paula Soares

Valentina Sampaio

Téfi Pessoa

Jasmin Tookes

Adriana Lima

Ange Reese

Jordyn Woods

Lele Pons et Hannah Stocking