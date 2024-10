Toutes les célébrités du défilé Louis Vuitton printemps 2025 : Zendaya et plus

Louis Vuitton clôture toujours la Fashion Week de Paris avec le premier rang le plus étoilé de tous – et le défilé printemps 2025 de la maison mardi n’a pas fait exception, avec l’arrivée des ambassadrices de la marque dont Zendaya, Ana de Armas, Cate Blanchett, Lisa et Alicia Vikander. dans leurs meilleurs looks (en grande partie en noir et blanc).

À venir, voyez ce que tout le monde portait lors du step-and-repeat.

Zendaya



Cate Blanchett



Shay Mitchell



Ana de Armas



Cynthia Erivo



Alicia Vikander



Lisa



Jennifer Connelly



Hoyeon



Chloë Grace Moretz



Ava DuVernay



Jurnee Smollett



Da'Vine Joy Randolph



Jaden Smith