Toutes les bombes du documentaire « Downfall of Diddy: The Indictment »

Le passé de Sean « Diddy » Combs est revenu le hanter dans le documentaire de TMZ, « The Downfall of Diddy : The Indictment ».

Plusieurs personnes se sont prononcées contre et en faveur du rappeur en disgrâce dans l’émission spéciale d’une heure publiée jeudi, à la suite de son arrestation à New York le 16 septembre.

Combs, 54 ans, est actuellement derrière les barreaux pour trafic sexuel, transport pour se livrer à la prostitution et racket après que le gouvernement fédéral ait perquisitionné ses demeures de Miami et de Los Angeles en mars.

Selon un acte d’accusation non scellé, les conclusions allèguent que le rappeur de « I’ll Be Missing You » – qui a plaidé non coupable et a nié toutes les accusations portées contre lui – « a contraint des femmes et d’autres personnes autour de lui à assouvir ses désirs sexuels ».

Il aurait également «[created] une entreprise criminelle dont les membres et associés se sont livrés à… du trafic sexuel, au travail forcé, aux enlèvements, aux incendies criminels, à la corruption et à l’entrave à la justice.

L’avocat de Combs explique les 1 000 bouteilles d’huile et de lubrifiant pour bébé

L’avocat de Combs, Marc Agnifilo, a expliqué au média pourquoi les autorités ont trouvé une tonne de lubrifiant et d’huile pour bébé au domicile du fondateur de Bad Boys Records lors des raids de mars.

« Je ne sais pas d’où vient le nombre mille [from] … Je ne peux pas imaginer que ce soit des milliers. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que l’huile pour bébé a à voir avec quoi que ce soit », a-t-il déclaré.

Le fondateur de TMZ, Harvey Levin, a expliqué que les procureurs supposaient que Combs utilisait le produit comme « lubrifiant pour une orgie ».

« Je suppose. Je ne sais pas pourquoi il vous en faut mille – une bouteille d’huile pour bébé suffit, » a répondu Agnifilo.

L’avocat a émis l’hypothèse que le rappeur « Act Bad » aurait pu acheter les produits auprès de Costco ou d’une autre société de vente en gros.

«Je veux dire, il a une grande maison. Il achète en gros, vous savez », a ajouté Agnifilo.

Costco a critiqué ces allégations dans une déclaration à TMZ, affirmant qu’ils ne vendaient pas d’huile pour bébé.

Combs prévoit de témoigner

Selon l’avocat de Combs, le fondateur de Bad Boy Records témoignera et est « très impatient de raconter son histoire ».

Agnifilo a partagé que Combs voulait également raconter sa version de l’histoire de la vidéo de sécurité de l’hôtel de 2016 où il attaquait son ex-petite amie depuis près d’une décennie, Cassie Ventura.

« Il a son histoire et il a une histoire que, je pense, lui seul peut raconter de la manière dont il peut la raconter en temps réel », a-t-il déclaré. « Et c’est une histoire humaine. C’est une histoire d’amour. C’est une histoire de souffrance. C’est une histoire de chagrin.

Combs devrait également être interrogé sur ses soirées « flippantes » et sur sa prétendue explosion de la voiture de Kid Cudi au milieu de la brève romance du crooner « Day ‘n’ Nite » avec Ventura en 2012.

Le rappeur pourrait également être interrogé sur les détails du procès intenté par Ventura en novembre 2023, dans lequel elle l’a accusé de viol, d’abus et de l’avoir forcée à avoir des relations sexuelles avec des prostituées.

Ventura, 38 ans, et Combs ont réglé le procès un jour après son dépôt et son avocat de l’époque a déclaré : « Pour que ce soit clair, une décision de régler un procès, surtout en 2023, n’est en aucun cas un aveu d’actes répréhensibles. .»

Les avocats de Combs soutiendront que la vidéo d’abus de Cassie n’est pas liée aux accusations

Agnifilo sait que la vidéo de Combs abusant de Ventura sera présentée au procès, mais soutient qu’elle n’a aucun rapport avec les accusations pour lesquelles son client a été arrêté.

« C’est difficile de regarder qui que ce soit », a déclaré Agnifilo à propos de la vidéo. « Cela étant dit, il ne s’agit pas d’une preuve de trafic sexuel. Il y avait un certain niveau de toxicité et de consommation de drogues au cours de la relation de 10 ans entre M. Combs et la femme dont il était amoureux.

Il a poursuivi : « Leurs difficultés ne provenaient pas de leur temps intime ensemble. Leurs difficultés venaient du fait qu’elle le trompait et qu’il la trompait… Cela n’a aucun rapport avec l’accusation.

Combs s’est excusé pour son comportement dans la vidéo lors de sa fuite plus tôt cette année.

Combs reste positif malgré sa surveillance anti-suicide

La semaine dernière, Combs a été placé sous surveillance pour suicide après s’être vu refuser la libération sous caution.

Selon l’Institut national des services correctionnels du ministère américain de la Justicela surveillance du suicide est lorsque « les précautions de surveillance [are] pris pour les détenus suicidaires qui nécessitent une observation fréquente.

Le magnat de la musique en difficulté reste cependant positif, selon son avocat.

« Son état d’esprit est en fait remarquablement positif », a déclaré Agnifilo. « Je passe plusieurs heures avec lui chaque jour… Sa détermination est forte. Il est fiancé.

« Il est concentré sur sa défense… il [has] accepter le fait que c’est là qu’il se trouve pour le moment », a-t-il ajouté.

Agnifilo a expliqué qu’il travaillait à fixer une date de procès le plus tôt possible.